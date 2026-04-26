ৰং-বিৰঙৰ পাখিৰে দৰ্শনাৰ্থীক মোহিত কৰিছে গুৱাহাটীৰ পখিলা উদ্যানে

গুৱাহাটী মহানগৰীত অৱস্থিত এখন পখিলা উদ্যান ৷ উদ্যানখনত থকা ৰং-বিৰঙৰ পাখি আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই দৰ্শনাৰ্থীক মোহিত কৰি তুলিছে ৷

ৰঙ বিৰঙৰ পাখিৰে দৰ্শনাৰ্থীক মোহিত কৰিছে মহানগৰীৰস্থিত পখিলা উদ্যানে
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 7:21 PM IST

গুৱাহাটী : প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই কবিতাৰ মাধ্যমেৰে কৈছিল "ফুটুকীয়া সাজ তোমাৰ হেঙুলীয়া ৰেখা, কেতেকী ৰেণুৰে ঘঁহা নাচনী পখিলা... ৷" কাৰণ পখিলাই সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে আমাৰ চৌপাশৰ । ৰং-বিৰঙৰ পাখিলাবোৰে প্ৰকৃতিত এক মনোমোহা দৃশ্য সৃষ্টি কৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। আধুনিক আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ দিনত পখিলা কমকৈ দেখা পোৱা যায় ৷

পিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে এখন পখিলাৰ উদ্যান । য'ত আপুনিও পখিলাৰ সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হৈ পৰিব । সেই উদ্যানখনলৈ গ'লে ১০-১২ প্ৰকাৰৰ পখিলাৰ সৌন্দৰ্য আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব । তদুপৰি পখিলাৰ জীৱনচক্ৰটো জানিব পাৰিব । এই পখিলা উদ্যানখন আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত । এই পখিলা উদ্যানখন ৰাজ্যখনৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় শিক্ষামূলক আৰু পৰ্যটনকেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

প্ৰকৃতি, বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ সচেতনতা এই তিনিটা ক্ষেত্ৰক একে ঠাইতে সংযোগ কৰা এই উদ্যানখনে দৰ্শনাৰ্থীৰ মনত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে । এই উদ্যানখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ৰঙীন আৰু কিছুমান দুষ্প্ৰাপ্য পখিলা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে । পখিলাৰ ৰং-বিৰঙৰ পাখি আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই যিকোনো দৰ্শনাৰ্থীক মোহিত কৰি তোলে । বিশেষকৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু গৱেষকসকলৰ বাবে এই ঠাইখন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

গুৱাহাটীত পখিলাৰ উদ্যান

উদ্যানখনৰ অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে পখিলাৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনচক্ৰৰ প্ৰদৰ্শন । কণীৰ পৰা পূৰ্ণাংগ পখিলালৈ হোৱা ৰূপান্তৰৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখুওৱা হৈছে । এই ব্যৱস্থাই বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যপুথিৰ সীমাৰ বাহিৰত গৈ এক জীৱন্ত অভিজ্ঞতা লাভ কৰাত সহায় কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, গুৱাহাটী

"জিলিকাব লুইতৰে পাৰ... বিজ্ঞানে আনিব জোৱাৰ..." এইদৰে সংগীতসূৰ্য ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাধ্যমেৰে বিজ্ঞানৰ সন্দৰ্ভত কৈ গৈছে ৷ গুৱাহাটীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল ২০০৬ ত ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা বিষয়া প্ৰেমধৰ দাসে কয়, "২০০৬ ত পখিলা উদ্যানখন ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল । এটা স্থানতে আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পখিলাৰ জীৱনচক্ৰ অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । তদুপৰি পখিলা উদ্যানখনৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষাৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"উদ্যানখনত পখিলাবোৰৰ বাবে উপযুক্ত খাদ্য আৰু বাসস্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ বিশেষ ধৰণৰ ফুল আৰু গছ-গছনি ৰোপণ কৰা হৈছে । এই গছ-গছনিসমূহে পখিলাৰ প্ৰজনন, বৃদ্ধি আৰু জীৱনধাৰণৰ বাবে এক স্বাভাৱিক আৰু অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰায় ১০-১২টা প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা যায় । কিন্তু বৰ্তমান উদ্যানখনত ৫-৬ টা প্ৰজাতি আছে । উদ্যানখনত দৰ্শনাৰ্থীয়ে কণীৰ পৰা পূৰ্ণাংগ পখিলা লৈ সম্পূৰ্ণ জীৱনচক্ৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰে।"

অসমত কিমান আছে পখিলৰ প্ৰজাতি

দাসে কয়, "পখিলাৰ খাদ্য হৈছে গছ ৷ সেই গছ উদ্যানখনত আছে আৰু গছবোৰৰ বিষয়েও জানিব পাৰে । উদ্যানখনৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো জনসাধাৰণ সজাগ নহ'লে পখিলা বিলাক এটা সময়ত নোহোৱা হৈ যাব। পখিলাই কণী পৰা গছবোৰ আমি চিনি নোপোৱাৰ ফলত গছবোৰ কাটি পেলোৱা হয় । তাৰ বাবে কিছু প্ৰজাতিৰ পখিলা কমি আহিছে । উদ্যানখনত পখিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে আমি পখিলাবোৰ লৈ গৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰো । উদ্যানখনত বসন্ত কালত পখিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ।

পখিলাই কিদৰে প্ৰকৃতিত সহায় কৰে

পখিলাই কি দৰে আমাক সহায় কৰে এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা বিষয়া প্ৰেমধৰ দাসে কয়," পখিলাই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে । তদুপৰিও ফুলৰ ৰেণু কঢ়িয়াই উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু প্ৰজননত অতি গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বতৰৰ উমান দিব পাৰে পখিলাই । প্ৰতিটো প্ৰকাৰৰ পখিলাৰ কণী, লেটাৰ ৰং আকাৰ বেলেগ । প্ৰতিবিধ পখিলাৰ খাদ্য গছ বেলেগ বেলেগ । কিন্তু কিছুমান প্ৰকাৰৰ পখিলাৰ এবিধহে গছখাদ্য থাকে । কিছুমানৰ দুই তিনি প্ৰকাৰৰ গছ থাকে। ঝুমকা লতা , নৰসিংহ, নেমু, বেল, তামোল, এৰা গছ আদিত পখিলাই কণী পাৰে ।

পখিলাবোৰৰ আয়ুস কিমান ?

পখিলাৰ জীৱনচক্ৰ চাৰিটা পৰ্যায়ৰ । পাখি থকা প্ৰাপ্তবয়স্ক পৰ্যায়ত পখিলাই ভক্ষণ কৰিব পৰা উদ্ভিদত কণী পাৰে ৷ কণীৰ পৰা ওলোৱা ইহঁতৰ পলুৱে সেই উদ্ভিদৰ পাত আৰু কোমল অংশ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। পলুবোৰ কেতিয়াবা অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় আৰু সম্পূৰ্ণ বিকশিত হ’লে ইহঁতে শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা আঠা জাতীয় আঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা এটা সঁ‌জাৰ মাজত নিজকে আৱদ্ধ কৰে ৷

পখিলাৰ আয়ুস

প্ৰজাতি অনুসৰি পখিলাৰ জীৱনকাল বেলেগ বেলেগ হয় । কণীৰ পৰা পূৰ্ণাংগ পখিলা হ'বলৈ প্ৰায় ৩৫ দিন সময় লাগে । কিছু প্ৰজাতিৰ ১৫ দিনটো হয়। পূৰ্ণাংগ পখিলা হোৱাৰে পিছত কণী পৰাৰ পিছত ১০ দিনতকৈ অধিক জীয়াই নাথাকে পখিলা ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ উক্তি

