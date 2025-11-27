ৰাজ্যত নতুনকৈ খোলা নহয় বি এড কলেজ, আৰম্ভ চাৰি বছৰীয়া ITEP পাঠ্যক্ৰম : সদনত শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু

ৰাজ্যত নতুনকৈ খোলা নহয় বি এড কলেজ, আৰম্ভ চাৰি বছৰীয়া ITEP পাঠ্যক্ৰম : সদনত শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু
বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ঘোষণা । ৰাজ্যৰ পলিটেকনিক কলেজ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব সাধাৰণ মহাবিদ্যালয়-অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়লৈ ।
Published : November 27, 2025 at 11:39 PM IST
গুৱাহাটী : "প্ৰফেচনেল কৰ্চ, বি এছ চি, বি এড আদি এতিয়াৰ সময়ত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । পূৰ্বে যি বি এড ডিগ্ৰী আছিল সেয়া স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক ডিগ্ৰী ৷ কিন্তু বি এডৰ স্থানত নেচনেল কাউঞ্চিল অৱ টিচাৰ এডুকেশ্বনে এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেডেট টিচাৰ এডুকেশ্বন প্ৰগ্ৰেম চমুকৈ আই টি ই পি নামৰ চাৰি বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰবৰ্তন কৰিছে ৷ সেয়ে নতুনকৈ বি এড কলেজ খোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈছে ৷ কিন্তু তাৰ স্থানত নতুনকৈ চাৰি বছৰীয়া আই টি ই পি খোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।" এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ।
অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয় দিনা সদনৰ মজিয়াত এই কথা সদৰী কৰে শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । পুৱাৰ ভাগত প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে উত্থাপন কৰা মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে লগতে কয়, "ইয়াৰ কাৰণে এন চি টি ইয়ে কিছু নিয়ম বা চৰ্ত বান্ধি দিছে ৷ এই চৰ্তৰ ভিত্তিত আমিও অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহক হাতত ধৰি আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে মহাবিদ্যালয়সমূহে এন চি টি ইৰ অধীনত আই টি ই পি খুলিব পাৰে । অসমৰ ১৭ খন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে আই টি ই পি খোলাৰ বাবে অনুমতি পাইছে ৷ এই বছৰ সমগ্ৰ দেশত ৭৫০০ আসনৰ বাবে এন চি টি ইয়ে অনুমতি দিয়াৰ বিপৰীতে অসমে ১৭০০ আসন লাভ কৰিছে ৷ সেয়ে এতিয়া আমি কতো দুবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনা নকৰো ৷ তাৰ স্থানত চাৰি বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেডেট টিচাৰ ইডুকেশ্বন প্ৰগ্ৰেম চমুকৈ আই টি ই পিৰ ব্যৱস্থা কৰি বি এ, বি এছ চি, বি কম এইধৰণে পৃথক বি এড শিক্ষাক আগুৱাই নিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু এতিয়া অসমত যিখিনি বি এড কলেজ চলি আছে সেইখিনি চলি থাকিব । এই কলেজত বি এডৰ নামভৰ্তি বন্ধ হোৱা নাই ৷ চাৰি বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেডেট টিচাৰ এডুকেশ্বন প্ৰগ্ৰেম চমুকৈ আই টি ই পিত নামভৰ্তি হ’ল মানে বি এড কৰ্চত নামভৰ্তি বন্ধ হোৱা নাই ৷ বি এড কৰ্চ চলি আছে ৷ পৰবৰ্তী এন চি টি ইৰ নিৰ্দেশ নোহোৱালৈ বি এড পাঠ্যক্ৰম চলি থাকিব ৷ ২০৩৫ চনত এন চি ট ইয়ে বি এড বন্ধ কৰিব আৰু তেতিয়ালৈ চাৰি বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেডেট টিচাৰ এডুকেশ্বন প্ৰগ্ৰেম চমুকৈ আই টি ই পিৰ পৰ্যাপ্ততা আমি কৰিব লাগিব ।"
ইফালে পলিটেকনিকৰ পৰা প্ৰবক্তা বৰ্খাস্ত কৰা আৰু পলিটেকনিকৰ উন্নীতকৰণ বা আন শিক্ষা প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত আন এক পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ পলিটেকনিকসমূহত কোনো প্ৰবক্তাক আমি কতো বৰ্খাস্ত কৰা নাই ৷ অসমৰ পলিটেকনিক সমূহত একাংশ প্ৰবক্তাক অস্থায়ীভাৱে বা পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টি হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছিল ৷ যিহেতু তেওঁলোক অস্থায়ী, তেওঁলোকৰ চুক্তিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক নাইকীয়া হৈছে । আৰু তেওঁলোকৰ স্থানত আমি নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । পলিটেকনিকত এতিয়া খালি পদৰ সংখ্যা তেনেই নগন্য ।"
মন্ত্ৰী কয়, "আমি এহাতেদি যিদৰে নতুন পলিটেকনিক নিৰ্মাণ কৰিছো তেনেদৰে পুৰণি পলিটেকনিকসমুহৰো উন্নীতকৰণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । আৰু কোনো পলিটেকনিক কলেজক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজনৈ উন্নীত কৰিব পাৰি নেকি সেয়াও বিবেচনা কৰি থকা হৈছে ৷ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি চমুকৈ এন ই পিৰ অধীনত মাল্টি ডিচিপ্লেনেৰি এডুকেশ্বনৰ কথা কৈ থকা হৈছে, সেয়ে সাধাৰণ মহাবিদ্যালয়ত য’ত বিজ্ঞান শাখা আছে তাত পলিটেকনিক কৰ্চ আৰম্ভ কৰিব পাৰি নেকি সেই বিষয়ত অল ইণ্ডিয়া কাউঞ্চিল অফ টেকনিকেল এডুকেশ্বন আৰু ইষ্টেট কাউঞ্চিল অৱ টেকনিকেল এডুকেশ্বনৰ লগত আলোচনা হৈছে ৷ আৰু এই আলোচনাত আমি ইতিবাচক সঁহাৰি পাইছো ৷ সেয়ে আমি আমাৰ ৩৪ খন পলিটেকনিকতে সীমাবদ্ধ নাথাকি পলিটেকনিক শিক্ষাক সাধাৰণ মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰি নেকি তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।"