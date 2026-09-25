ETV Bharat / state

শিৱসাগৰত ঐতিহাসিক স্থান পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব ল'লে নৱ প্ৰজন্মই

দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱা একাংশ যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্মই আকৰ্ষিত কৰিব আপোনাকো, স্বচ্ছতাৰ বাবে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ । নিপম বৰগোঁহাইৰ প্ৰতিবেদন...

The workers of the River Foundation cleaned up the historic site in Charaideo
ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশাল পৰিস্কাৰ কৰিলে ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 6:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা: দেশত চৰকাৰে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান চলাই গৈছে যদিও বহুক্ষেত্ৰত এই অভিযানে সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হোৱা দেখা নাই । বহু ঠাই বৰ্তমানেও অপৰিস্কাৰ তথা জাৱৰ- জোঁথৰে ভৰি আছে। চৰকাৰে যিমানেই স্বচ্ছতাৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ নকৰক কিয় জাৱৰ নিষ্কাশন কৰাত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে যথেষ্ট লেহেমীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

কিন্তু পৰিস্কাৰৰ বিষয়টো কেৱল চৰকাৰলৈ এৰিলেও নহ'ব, নিজৰ অঞ্চলটো পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকেই সজাগ তথা দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব । প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে নিজৰ অঞ্চলটো পৰিস্কাৰ কৰি ৰাখিলে সমাজখন সুন্দৰ হৈ থাকিব । এই মনোবৃত্তিকে আগত লৈ বৰ্তমান বহু শিক্ষিত যুৱ প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিছে ।

ঐতিহাসিক স্থান পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব ল'লে নৱ প্ৰজন্মই (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে বৰ্তমান 'ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যন' নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে সমাজ উপকাৰ সাধন কৰা কাম কৰিছে । কেইজনমান শিক্ষিত যুৱক- যুৱতী একত্ৰিত হৈ গঢ়ি তোলা ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি কাম কৰি যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পৰিস্কাৰ কৰি যোৱাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি গৈছে।

ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পদক্ষেপ

বিশেষকৈ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত বহু উচ্ছৃংখল যুৱক যুৱতীয়ে মাদক দ্ৰব্য, নিচাজাতীয় সামগ্ৰীকে ধৰি বহু প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী পেলাই ঠাইসমূহ লেতেৰা কৰি পেলায় । ঠাইসমূহত ডাষ্টবিন থাকিলেও ইয়াৰ সৎ ব্যৱহাৰ নকৰে । এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে জড়িত যুৱক-যুৱতীসকলে ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশালত পৰি থকা জাৱৰ-জোঁথৰ সকলো বুটলি পৰিস্কাৰ কৰি তোলে ।

ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশাল

উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশালৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে । স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই ১২২৮ খ্ৰীষ্টাব্দত পাটকাই পৰ্বতেৰে আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে । সেই সময়ৰ পৰা ৬০০ টা বছৰ ধৰি আহোম স্বৰ্গদেউসকলে শাসন কৰি বৰ অসম গঢ়ি তোলে । স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশালত পূজা কৰি দেশ শাসন কৰিছিল ।

সেই সময়ৰ পৰা ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশালত আহোমৰ উপৰিপুৰুষ সকলক পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়তো মে-ডাম-মে-ফীকে ধৰি আহোমৰ পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মসমূহ পালন কৰা হয় । ১২৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা কৰা লাংকুৰি দেওশালখন জাগ্ৰত বুলিও বহুজনে বিশ্বাস কৰে ।

The workers of the River Foundation cleaned up the historic site in Charaideo
ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

আহোম শাসনৰ সময়ত নিৰ্মিত শিৱসাগৰত থকা ঐতিহাসিক সমলসমূহ পৰ্যৱেক্ষণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউৰ ওখ পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত লাংকুৰি দেওশাল চাবলৈও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকলে ভিৰ কৰে ।

লাংকুৰি দেওশালৰ গৰিমাত কালিমা

কিন্তু একাংশ নিম্ন মানসিকতাৰ লোকৰ কৰ্মই ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ গৰিমা শেষ কৰিছে । বহুলোকে ঐতিহাসিক দেওশালত গৈ পেলনীয়া খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি সুৰাৰ বটল আদি পেলাই ঐতিহাসিক ঠাইখিনি লেতেৰা কৰি পেলোৱাৰ লগতে বিদেশী পৰ্যটকৰ আগত নিজৰ সন্মান লাঘব কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ কৰি ঠাইসমূহ পৰিস্কাৰ কৰি সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যুৱক- যুৱতীসকলে ।

কি কয় ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাই

এই সন্দৰ্ভত ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সম্পাদিকা হিমাদ্ৰী গগৈয়ে কয়,"আমি লাংকুৰি দেওশাল চাফ-চিকুণ কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ । ইয়াৰোপৰি আমি শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ হকেও কাম কৰি গৈছোঁ । বিশেষকৈ অভয়াপুৰীয়া অঞ্চলটোত জীৱন-জীৱিকাৰ ওপৰত কাম কৰি গৈছোঁ । তাৎক্ষণিক প্ৰচেষ্টাৰে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ আৰ্থিক দিশটো টনকিয়াল কৰাৰ উদ্দেশ্যে কাম কৰি গৈছোঁ ।"

ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ আন এগৰাকী সদস্যা সৃষ্টি গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"ঐতিহাসিক লাংকুৰি দেওশালত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে খোৱা বস্তুৰ লগতে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বটলসমূহ পেলাই থৈ গৈছে । যিহেতু এই কামবোৰ আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে কৰিছে, সেয়ে আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে এইসমূহ পৰিস্কাৰ কৰি ঐতিহাসিক ঠাইসমূহ সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগিব ।"

বৰ্তমান সময়ত ব্যতিক্ৰমী চিন্তা ধাৰাৰে আগবাঢ়ি অহা ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ এই কৰ্মক সকলোৱে প্ৰসংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: পিতৃপক্ষ কি বা কেনেকৈ পালন হয়? এই সময়ছোৱাত কিদৰে পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব?

প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত কেনিয়াত ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

লাংকুৰি দেওশাল
ৰিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যন
স্বচ্ছ অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
RIVER FOUNDATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.