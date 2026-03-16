সলনি হ’ব কাজিৰঙাৰ ৫০ টা ম’হৰ ঠিকনা

প্ৰথম পৰ্যায়ত স্থানান্তৰ কৰা হ’ব প্ৰায় ১৫ টা বনৰীয়া ম’হ ।

wild buffalo will be transferred from Kaziranga Madhya Pradesh
সলনি হ’ব কাজিৰঙাৰ ৫০ টা বনৰীয়া ম’হৰ ঠিকনা (ETV Bharat Assam)
Published : March 16, 2026 at 3:30 PM IST

কাজিৰঙা: সলনি হ’ব কাজিৰঙাৰ ৫০ টা বনৰীয়া ম’হৰ ঠিকনা ৷ কাজিৰঙাৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ ‘কানহা’লৈ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব বনৰীয়া ম’হ ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা অনুযায়ী এক প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি মুঠ ৫০ টা বনৰীয়া ম’হ কাজিৰঙাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ১৫ টা বনৰীয়া ম’হ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব ৷ এই সন্দৰ্ভত পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেশে জানিব দিছে এই কথা ৷ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী ভিগনেশে কয়, “বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণ, আমাৰ ‘চীফ ৱাইল্ডলাইফ ৱাৰ্ডেন’ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ‘চীফ ৱাইল্ডলাইফ ৱাৰ্ডেন’ৰ অনুমতি পোৱাৰ পাছত কাম আৰম্ভ কৰিছো ৷ এয়া এক দীৰ্ঘদিনজোৰা পৰিকল্পনা ৷”

সলনি হ’ব কাজিৰঙাৰ ৫০ টা বনৰীয়া ম’হৰ ঠিকনা (ETV Bharat Assam)

মুঠ ৫০ টা ম’হ স্থানান্তৰিত কৰা হ’ব আৰু প্ৰাৰম্ভিকতে ১৫ টা ম’হ স্থানান্তৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰয় উদ্যানৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত বনৰীয়া ম’হৰ এটা বৃহৎ জাকৰ পৰা ম’হ সমূহ বৰ্তমান নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি জানিব দি ভিগনেশে প্ৰকাশ কৰে যে এনেদৰে নিয়াটো প্ৰয়োজন ৷

তেওঁ কয়,“কাজিৰঙাত বৰ্তমান প্ৰায় তিনি হাজাৰ মান বনৰীয়া ম’হ আছে ৷ বেছিসংখ্যকেই কাজিৰঙাত আছে আৰু ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে ৷ গতিকে এনে প্ৰজাতিৰ বাবে এখন দ্বিতীয় আবাসস্থলীও লাগে ৷” অসমৰ মানাহ, ওৰাঙকে ধৰি চাপৰি এলেকাত ভালেমান বনৰীয়া ম’হ আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি ভিগনেশে কয় যে মধ্য ভাৰতত আগতে বনৰীয়া ম’হ আছিল; কিন্তু আজিৰ দিনত নাই ৷

wild buffalo will be transferred from Kaziranga Madhya Pradesh
সলনি হ’ব কাজিৰঙাৰ ৫০ টা বনৰীয়া ম’হৰ ঠিকনা (ETV Bharat Assam)

এটা ‘হিষ্ট’ৰিকেল ৰেঞ্জ’ তাত আছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰাধিকাৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে তাত এটা ‘পপুলেচন ডেভেলপ’ কৰিবৰ কাৰণে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা এক প্ৰস্তাৱ পোৱা গৈছিল । তাৰ পিছতে এয়া কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ আগতে তাত বনৰীয়া ম’হ আছিল আৰু ‘কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ’ ভাৰতৰ এটা অন্যতম ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত এলেকা বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়," তাত ‘হেবিটেট ইমপ্ৰুভমেন্ট’ দেখিছো ৷ তাত ভালেমান ‘চায়েন্টিফিক মেনেজমেণ্ট’ হৈ থাকে ৷ আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ দল হৰিণা আছে তেনেকৈ কানহাত ‘বাৰসিঙা’ আছে ৷"

wild buffalo will be transferred from Kaziranga Madhya Pradesh
সলনি হ’ব কাজিৰঙাৰ ৫০ টা বনৰীয়া ম’হৰ ঠিকনা (ETV Bharat Assam)

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত বনৰীয়া ম’হৰ বিচৰণৰ উপযুক্ততাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কানহালৈ ৫০টা বনৰীয়া ম’হ স্থানান্তৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কয় বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:ঘৰৰ ল’ৰা ঘৰলৈ ! পুনৰ বনলৈ উভতিল 'চন্দ্ৰ' আৰু 'কানাই'

কাজিৰঙাত ফিছিং কেট 'মেছেকা'ৰ সম্ভেদ : জলাহভূমি সংৰক্ষণত নতুন আশাৰ সংকেত

