গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলৰ পৰা নাতিশীতোষ্ণলৈ সলনি হৈছে বতৰ, ধান খেতি-খাদ্য সুৰক্ষালৈ ভাবুকি
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু পুণেৰ ভাৰতীয় গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীৰ সতৰ্কবাণী ৷
Published : October 24, 2026 at 12:34 PM IST
গুৱাহাটী : উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে ক্ৰমান্বয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতো বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা ৷ বিগত সাতটা দশকত পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জলবায়ুৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু পুণেৰ ভাৰতীয় গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীসকলৰ এক শেহতীয়া যুটীয়া গৱেষণাত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
আইএমডিৰ পিয়ৰ-ৰিভিউ কৰা বিজ্ঞান আলোচনী 'মৌচম' (MAUSAM)ত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি এই অঞ্চলসমূহ এতিয়া গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় চাভানা জলবায়ু অঞ্চলৰ পৰা ওলাই ক্ৰমান্বয়ে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
উত্তৰ-পূবত সংকুচিত হৈছে গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল
বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা মতে, গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় চাভানা অঞ্চল যি সাধাৰণতে বছৰজুৰি উষ্ণ আৰু দীঘলীয়া শুকান ঋতুৰ সৈতে থাকে, সেয়া উত্তৰ-পূব ভাৰতত তৰিৎ গতিত সংকুচিত হৈছে । ১৯৫১-১৯৮০ চনৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ-পূবত এই অঞ্চলৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ১৮% ৷ ১৯৯১-২০২০ চনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১২%লৈ হ্ৰাস পাইছে।
বৰ্তমান উত্তৰ-পূবৰ প্ৰায় তিনি-চতুৰ্থাংশৰ পৰা চাৰি-পঞ্চমাংশতকৈও অধিক অংশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সামৰি লৈছে, য'ত গ্ৰীষ্মকাল আৰু মৃদু তথা শুকান শীতকাল দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ হিচাপে অঞ্চলটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা বৃদ্ধিক চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
চাৰি দশক ধৰি বৰষুণ হ্ৰাস পোৱাৰ নেপথ্যত 'ভিক্টোৰিয়া মোড'
গৱেষকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিছে যে, ১৯৮১ চনৰ পৰা ২০২০ চনৰ ভিতৰত গাংগেয় পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰত বাৰ্ষিক বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে উত্তৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পানীৰ উষ্ণ আৰু শীতল হোৱাৰ এক পুনৰাবৃত্তিমূলক আৰ্হি, যাক 'ভিক্টোৰিয়া মোড' (Victoria Mode) বুলি কোৱা হয় ।
এই ভৌগোলিক পৰিঘটনাটোৰ বাবে গাংগেয় সমতলৰ পৰা আৰ্দ্ৰতা আঁতৰি যায় আৰু বংগ তথা ইয়াৰ ওচৰা-ওচৰি অঞ্চলৰ আকাশত উচ্চ চাপৰ সৃষ্টি হৈ বৰষুণ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে ।
আল নিজ্ঞোৰ কোপ: ২০২৬ চনৰ মৌচুমীত বৰষুণৰ ব্যাপক ঘাটি
এই বছৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ সময়ে সময়ে উষ্ণ হোৱা পৰিঘটনা 'আল নিজ্ঞো'ৰ প্ৰভাৱত পূব আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতত দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বৰষুণৰ নাটনি দেখা গৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে এই অঞ্চলত ২৫.৬% কমকৈ বৰষুণ হৈছে । ৰাজ্যভিত্তিক পৰিসংখ্যা অনুসৰি :
- মেঘালয়ত স্বাভাৱিকতকৈ ৬০% কম বৰষুণ হৈছে
- বিহাৰত ৩২% কম বৰষুণ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে
- অসমত বৰষুণৰ ঘাটি আছিল ২৮%
- এই খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ মাজতো পশ্চিমবংগত ঋতুৰ অন্তত বৰষুণৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিকৰ ওচৰা-ওচৰি আছিল
খাদ্য সুৰক্ষা আৰু কৃষিলৈ চৰম ভাবুকি
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে অঞ্চলটোৰ প্ৰধান শস্য ধান খেতিৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি বিজ্ঞানীসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে । বিশেষকৈ ধান সিঁচা আৰু চপোৱাৰ পৰম্পৰাগত সময়সূচী সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত খাদ্য সুৰক্ষা বিঘ্নিত হোৱাৰ লগতে জলসম্পদ আৰু জীৱিকা বিপন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে ।
তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছে যে ভিক্টোৰিয়া মোডৰ দৰে সাগৰীয় আৰ্হিসমূহক দীৰ্ঘম্যাদী কৃষি পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত । IITM পুণেৰ সহ-লেখক ৰাজীৱ চট্টোপাধ্যায়ে কয়, "আমাৰ বিশ্লেষণে দেখুৱাইছে যে গাংগেয় পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰত বৰষুণ ইতিমধ্যে চাৰি দশক ধৰি কম আছিল ৷ যাৰ সম্পৰ্ক বহু দূৰৈৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় উষ্ণতাৰ আৰ্হিৰ লগত আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দীৰ্ঘম্যাদী কৃষি পৰিকল্পনাত আল নিজ্ঞোৰ লগতে এই ভিক্টোৰিয়া মোডৰ দৰে সাগৰীয় আৰ্হিসমূহকো ট্ৰেক কৰাটো ধান খেতিয়কসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
আনহাতে, বতৰ বিজ্ঞানৰ সঞ্চালক প্ৰধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে যে, কেৱল এটা ঋতুৰ বৰষুণে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিফলিত নকৰে ৷ কিন্তু আমাৰ সাত দশকৰ ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ডে প্ৰমাণ কৰিছে যে, এই অঞ্চলৰ জলবায়ু নিজেই গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় চৰিত্ৰ হেৰুৱাই নাতিশীতোষ্ণলৈ ঢাল খাইছে । সেয়েহে, ভৱিষ্যতে খেতিয়কসকলক দিয়া বতৰৰ পূৰ্বানুমান আৰু পৰামৰ্শত ঋতুভিত্তিক আৰু দীৰ্ঘম্যাদী দুয়োখন চিত্ৰকে প্ৰাধান্য দিব ।
গৱেষণাৰ উৎস টোকা
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু পুণেৰ ভাৰতীয় গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ অনন্যা কৰ্মকাৰ, ৰাজীৱ চট্টোপাধ্যায়, পুলক গুহাঠাকুৰতা, কে এছ হোছালিকাৰ আৰু মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰৰ দ্বাৰা যুগুত কৰা গৱেষণাপত্ৰ "Identifying the climate zones shifts of Indian meteorological subdivisions: insights from historical records" (MAUSAM, অক্টোবৰ ২০২৬)-ৰ আধাৰত প্ৰতিবেদনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ২০২৫ ঘোষণা: ঊষা মংগেশকাৰলৈ প্ৰথমটো ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা