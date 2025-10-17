তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল তলা, কিন্তু কিয় ?

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল তলা, কিন্তু কিয় ?
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয় শুকুবাৰে হঠাতে বন্ধ হৈ পৰে।বৃস্পতিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক প্ৰীতম দেৱে তেওঁৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
তেজপুৰ : ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ ৮৫৫ গৰাকী শ্বহীদৰ পটভূমিত স্থাপন হোৱা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া অথন্তৰে দেখা দিছে । উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সমাজ, ছাত্র সমাজ, প্ৰশাসনিক বিভাগ আৰু শেহতীয়াকৈ
সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অন্য প্ৰতিচ্ছবি পোহৰলৈ আহিছে ।
পদত্যাগ :
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া সমৰেশ বৰ্মনে যোৱা ২৪ ছেপ্টেম্বৰ পুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক স্বার্থক প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে আৰু অসমৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন নকৰাৰ বাবে পদত্যাগ কৰে । বিয়লি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাত উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় । এয়াই পদত্যাগৰ আৰম্ভণি ।
আনহাতে বৰ্মনৰ পদত্যাগ এই মুহূৰ্ততলৈ গ্ৰহণ হোৱা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভাগে কোনো উত্তৰ দিয়া হোৱা নাই বুলিও বৰ্মনে জানিবলৈ দিয়ে । অক্টোবৰৰ ১৫ তাৰিখে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক প্ৰীতম দেৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইমেইলযোগে তেওঁৰ পদত্যাগ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তেওঁৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী দায়িত্ব প্ৰফেছৰ চন্দন গোস্বামীক অৰ্পণ কৰা হয় যদিও চন্দন গোস্বামীয়ে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমান্তি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য প্ৰফেছৰ আৰ আৰ হকে তেওঁৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ যি খবৰ ভাইৰেল হৈছিল, সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য উপলদ্ধ হোৱা নাই বুলি জানিব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি কুসুম বনিয়াই ।
এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ লগত হোৱা এক টেলিফোন বাৰ্তাত বনিয়াই কয়, ''ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য প্ৰফেছৰ আৰ আৰ হকৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰী কৰা নাই । লগতে হক স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত নাই বুলি তেওঁ কয় ।''
শুকুবাৰে উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ তলা বন্ধৰ বিষয়ে বনিয়াই কয়, "আজি অৰ্থাৎ শুকুবাৰে পুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ডীনসকলৰ এখন অকাডেমিক বৈঠকৰ বাবে বৈঠক স্থান উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়লৈ আমি গৈছিলো । আৰু গৈ দেখো যে প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ তলা বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "এয়া উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আৰু সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বন্ধ কৰা হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছো ।" আনহাতে সন্ধিয়া সেই তলা খুলি দিয়াৰ বাবে ছাত্র সমাজে সভাপতি বনিয়াই কয় । কিন্তু তেওঁ সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা, এনে কোনো কাৰ্য কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে ।"
উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ৮ অক্টোবৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিংৰ লগতে পাঁচগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰা হয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিস্থিতি এক হিংসাত্মক দিশে ধাৰণ কৰিছিল । বনিয়াক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে গণতান্ত্ৰিক আন্দোনলৰ সময়ত যদি পুতালিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ হয় সেয়া হিংসাত্মক অপৰাধৰ দৰে নহয় জানো ।
বনিয়াই কয়, "বিশ্ববিদ্যালয়ত সেইদিনাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা নাই । বৰ্তমান আজিও বিভাগৰ সমূহৰ পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে চলি আছে । বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে প্ৰতিবাদৰ কোনো ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে । ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষাসমূহ দি আছে আৰু বৰ্তমান পৰীক্ষা চলি আছে ।"
লগতে তেওঁ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকক কয়, "ছাত্র-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা নাই । ইয়াৰ বাবে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ।"
আনহাতে বিগত সময়চোৱাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক মানদণ্ডৰ ৭৯ নং স্থানত আছে । কিন্তু বৰ্তমান এই স্থান পুনৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে সভাপতি প্ৰফেছৰ বনিয়াই কয়, "যদি এইগৰাকী উপাচাৰ্য থাকে, সেয়া নিশ্চিতভাৱে হ্ৰাস পাব ।"