৭ বছৰ, ৯ মাহ, অৱশেষত ন্যায়ৰ মুখ দেখিব অভি-নীলৰ পৰিয়ালে

৭ বছৰ, ৯ মাহ, অৱশেষত ন্যায়ৰ মুখ দেখিব অভি-নীলৰ পৰিয়ালে
৭ বছৰৰো অধিক সময়ৰ পাছত ৰায়দানৰ দিশে অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ । ৬ এপ্ৰিলত হ'ব পাৰে ৰায়দান ।
Published : March 13, 2026 at 7:13 PM IST
নগাঁও: ২০১৮ চনৰ ৮ জুন, দুগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক গৈছিল সেউজীয়া কাৰ্বি ভূমিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ । কিন্তু উভতি অহাৰ পথতে এদল উন্মাদ লোকৰ আক্ৰোশৰ বলি হৈছিল যুৱক দুজন । নিজকে 'মই অসমীয়া' বুলি পৰিচয় দিয়ো নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল নিলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথে ।
লগে লগে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছিল ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদৰ । কেৱল অসমতেই নহয়, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ ৰাছিয়াতো সাব্যস্ত হৈছিল প্ৰতিবাদ । অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিল । ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছিল ডিফু আৰক্ষী । ঘটনাস্থলীৰ পৰা তদন্তৰ বাবে যথেষ্ট সমল, চোকা অস্ত্ৰ আদি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত মুঠ ৪৮ জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ডিফু আৰক্ষীয়ে ।
৪৮ জনকৈ অভিযুক্তৰ তিনিজন নাবালক হোৱাত জুভেনাইললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে আন ৪৫ জনকৈ অভিযুক্তক নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত সেই সময়ত স্থানীয় আৰক্ষী থানাত ৩৩/২০১৮ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তৎপৰতাৰে অনুসন্ধান কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতেই আদালতত ৮০০ পৃষ্ঠাজোৰা অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ডিফু আৰক্ষী ।
ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমাৱস্থাত ডিফু আদালতত আৰম্ভ হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত অভি-নীলৰ পৰিয়ালৰ লোকে গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ডিফু আদালতৰ পৰা স্থানান্তৰৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৱেদন জনোৱাত ন্যায়ালয়ে ডিফু আদালতৰ বিপৰীতে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত ২০১৮ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত নগাঁও আদালতলৈ স্থানান্তৰিত হয় গোচৰটো । সেই সময়ৰ পৰাই নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালতত গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যদিও ক’ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ, ন্যায়াধীশৰ বদলি আদি বিভিন্ন কাৰণত কিছু পৰিমাণে হ'লেও লেহেমীয়া হৈ পৰে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ।
কিন্তু অৱশেষত গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চূড়ান্ত হোৱাৰ পথত । শুকুৰবাৰে সম্পন্ন হ'ল অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ শুনানি । নগাঁও আদালতত চূড়ান্ত যুক্তি দৰ্শায় ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাই । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰসহ কেইবাগৰাকী অধিবক্তাই চূড়ান্ত যুক্তি দৰ্শায় আদালতত । ইতিমধ্যে অভি-নীলক হত্যা কৰাৰ তথ্য আদালতত প্ৰমাণিত হৈছে বুলি সদৰী কৰে অধিবক্তাই । এই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান ৬ এপ্ৰিলত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"৭ বছৰৰো ওপৰত এই প্ৰক্ৰিয়া চলিল । আজি এইটো অন্তিম দিন । আজি আমি চূড়ান্ত যুক্তি দৰ্শালোঁ । গোটেইখিনি উত্তৰ দিলোঁ । আচামী পক্ষই যি যি তথ্য উঠাইছিল, সেইবোৰ আমি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ । পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ গোটেইখিনি যুক্তি দৰ্শালোঁ । এতিয়া নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ দিছে ৬ তাৰিখে । এপ্ৰিলৰ ৬ তাৰিখে হয়তো আদালতে ৰায় দিব । আমি তাৰেই অপেক্ষাত আছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আজি শুনানি সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু শুনানি নহয় । এতিয়া আদালতৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰিব । কি শাস্তি হ'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ । আমি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠতা দি যুক্তি দৰ্শালোঁ । যিমান সময় দিব লাগে আমি দিছোঁ । ৩০২ ত যদি প্ৰমাণ হয় শাস্তিটো আজীৱন কাৰাবাস নহ'লে মৃত্যুদণ্ড । ৰাইজে বিচাৰিছে যদিও আদালতে আইনীভাৱেহে শাস্তি দিব ।"
ইফালে অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তা মানস শৰণীয়াই কয়,"আজি শুনানি শেষ হ'ল । প্ৰতিপক্ষই দৰ্শোৱা যুক্তি মই শুনিলোঁ । আদালতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । ৬ তাৰিখে ৰায়দান হ'ব । আমি আশা কৰিছোঁ যে আচামীখিনি নিৰ্দোষী মানুহ, তেওঁলোক দোষমুক্ত হ'ব আৰু আদালতৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে । নিৰ্দোষী মানুহৰ যাতে ইয়াত শাস্তি নহয়, তাৰবাবে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । সেইসকলক তেওঁলোকে দোষী প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।"