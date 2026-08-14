ETV Bharat / state

ইতিহাসৰ বুকুত হেৰাই যোৱা কলিয়াবৰৰ স্বভাৱ কবি, নিঃস্বাৰ্থ সংগ্ৰামী ‘তুৱাই কছাৰী’

স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক সজাগ কৰিবলৈ গোৱা গীতৰ বাবে ২৮ দিন হাজোত বাস, তিনি মাহৰ কাৰাবাস খটা কলিয়াবৰৰ 'তুৱাই ৰজা' । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Unsung Hero Tuwai Kachari
ইতিহাসৰ বুকুত হেৰাই যোৱা কলিয়াবৰৰ স্বভাৱ কবি, নিঃস্বাৰ্থ সংগ্ৰামী ‘তুৱাই কছাৰী’ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 8:08 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰূপজ্যোতি গোস্বামী

কলিয়াবৰ : অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত ঐতিহাসিক কলিয়াবৰ অন্যতম । ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কলিয়াবৰৰ এক সুকীয়া স্থান আছিল ।

অসহযোগ আন্দোলনলৈকে অসমত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বৰ এটা প্ৰভাৱ দেখা পোৱা ন'গৈছিল । ইয়াৰ মূলতে আছিল কংগ্ৰেছ দল অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে গঠন হোৱা নাছিল । কিন্তু ১৯২১ চনৰ মহাত্মা গান্ধীৰ অসম আগমনে কংগ্ৰেছ আৰু আন্দোলনক গতি দিলে । কলিয়াবৰতো ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰা দেখা গ'ল ।

ইতিহাসৰ বুকুত হেৰাই যোৱা কলিয়াবৰৰ স্বভাৱ কবি, নিঃস্বাৰ্থ সংগ্ৰামী ‘তুৱাই কছাৰী’ (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰত গান্ধীজীৰ উপস্থিতি

১৯২১ চনৰ ২২ আগষ্ট তাৰিখে তেজপুৰৰ পৰা জাহাজেৰে বৰলুইত পাৰ হৈ পুৱাবেলা ৯.৩০ বজাত শিলঘাটত পদাৰ্পণ কৰে । গান্ধীজীৰ পদস্পৰ্শই পবিত্ৰ কৰে শিলঘাট তথা কলিয়াবৰৰ ভূমি খণ্ডক ।

কলিয়াবৰৰ গণেশ বৰঠাকুৰ, থানুৰাম ভূঞা আৰু বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈ প্ৰমুখ‍্যে গান্ধীজীৰ বহু অনুগামীয়ে গান্ধীজীক শিলঘাটৰ জাহাজঘাটৰ পৰা আদৰি আনে । বহু লোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত গান্ধীজীক দেখা কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল । বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ ব‍্যক্তিয়ে গান্ধীজীৰ পৰা বহু নিলগত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল ।

কিন্তু কলিয়াবৰৰ বহু সহজ-সৰল লোকক গান্ধীৰ এই পদাৰ্পণে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । কলিয়াবৰৰ নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকাৰীৰ নেতৃত্বত কলিয়াবৰৰ সহজ-সৰল গঞা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী প্ৰকৃত সেনানী হৈ পৰে । তাৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ আন্দোলনকাৰী, ব্ৰিটিছৰ বিৰোধীসকলক সচেতন আৰু উৎসাহী কৰিবলৈ গীত ৰচনা কৰি গাঁৱে গাঁৱে গাই ফুৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে ।

UNSUNG HERO TUWAI KACHARI
মুক্তিযোদ্ধা গুণেশ্বৰী দেৱীৰ আৱক্ষ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

অখ্যাত নায়ক তুৱাই কছাৰী

তেওঁৰেই নাম তুৱাই কছাৰী । গ্ৰাম্য জীৱনৰ সৰলতাৰে, স্বভাৱ সুলভ কথাৰ মাজেৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সমাজক সচেতন কৰিবলৈ তুৱাই কছাৰীয়ে পূৰ্বৰ বুৰঞ্জীমূলক ঘটনা, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিখ্যাত নেতা, ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰ, গঞা ৰাইজৰ অলসতাৰ সহায় লৈছিল । এই ঘটনাক্ৰমক শব্দৰে আৰু চহা জীৱনৰ সুৰেৰে সজাই গাই ফুৰিছিল তুৱাই কছাৰীয়ে ।

UNSUNG HERO TUWAI KACHARI
অসমৰ মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ আৱক্ষ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

কোনোৰ মতে 'ভলণ্টিয়াৰ তুৱাই', স্বঘোষিত 'তুৱাই ৰজা' । মহাত্মা গান্ধীৰ বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হৈ তেওঁ হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী ।

অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ছাঁ-পোহৰৰ পৃষ্ঠা

অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস ত্যাগ আৰু বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাহিনীৰে চহকী । কিন্তু এই ইতিহাসৰ বহু পৃষ্ঠা আজিও অন্ধকাৰত । দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰা বহুজন বৰেণ্য ব্যক্তি আজিও সমাজৰ বাবে অচিনাকি । তেনে এজন নিঃস্বাৰ্থ, নিৰহংকাৰী দেশপ্ৰেমিক আছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰৰ ‘তুৱাই কছাৰী’ ।

সাধাৰণতে ‘ভলণ্টিয়াৰ তুৱাই’ নামেৰে পৰিচিত যদিও নিজকে 'তুৱাই ৰজা' বুলি কৈ ভালপোৱা এইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক বৰ্তমানৰ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰায় পাহৰি পেলাইছে ।

UNSUNG HERO TUWAI KACHARI
মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

লোকচক্ষুৰ আঁৰতে আছে তুৱাই কছাৰী

কলিয়াবৰৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনকাৰীক গীত গাই উৎসাহিত কৰা তুৱাই কছাৰী কলিয়াবৰবাসীৰ বাবে আজিও অজ্ঞাত । দুই-এখন গ্ৰন্থত তুৱাই কছাৰীৰ জীৱনৰ আভাস পোৱা যায় যদিও ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসতো এইজনা বিশেষ ব্যক্তি কলিয়াবৰৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে অজ্ঞাত হৈ ৰ'ল ।

কলিয়াবৰৰ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এখন সৰু বড়ো জনজাতীয় গাঁও ‘ঔগুৰি’ । কাষতে আছে উলুৱনি আৰু বৰভগীয়া গাঁও । এই পিছপৰা আৰু আওহতীয়া অঞ্চলটোও এদিন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ স্বৰাজৰ মন্ত্ৰেৰে উদ্বেলিত হৈ পৰিছিল । গান্ধীজীৰ এই আদৰ্শই আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছিল ঔগুৰি গাঁৱৰ এজন চিৰকুমাৰ যুৱকক । তেৱেঁই আছিল তুৱাই কছাৰী । দেশমাতৃৰ মুক্তিৰ বাবে তেওঁ সংসাৰৰ সকলো সুখ-আহ্লাদ ত্যাগ কৰি আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল ।

Unsung Hero Tuwai Kachari
শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক গান্ধী অস্থি ধাম (ETV Bharat Assam)

কান্ধত মোনা, হাতত যঁতৰ আৰু সৰল জীৱন

তুৱাই কছাৰীৰ দেশসেৱাৰ শৈলী আছিল অনন্য । তেওঁ দুয়োখন কান্ধত দুটা মোনা ওলোমাই লৈছিল । হাতত আছিল এটা যঁতৰ আৰু সূতাকটা টাকুৰী । তেওঁ নিজে কটা সূতাৰে তৈয়াৰী কাপোৰ পিন্ধিছিল । আঁঠুৰ মূৰত এখন চুটি চুৰিয়া আৰু গাত চুটি পাঞ্জাৱী চোলাটোৱেই আছিল তেওঁৰ একমাত্ৰ পোছাক ।

উলুৱনিৰ কলং নদীৰ কাষত থকা এটি সৰু চালিঘৰেই আছিল তেওঁৰ বাসস্থান, যিখন ঘৰ তেওঁৰ বাবে আছিল ‘সাৱৰমতি আশ্ৰম’ । দেশপ্ৰেমত উতলা আৰু গান্ধীৰ প্ৰতি গভীৰ অনুৰক্ত তুৱাইৰ বাবে নিজৰ সুখ-শান্তিৰ কথা তেনেই নগণ্য আছিল ।

গীতৰ মাধ্যমেৰে কাৰাবন্দী নেতাৰ কাহিনী প্ৰচাৰ

যিসময়ত আজিৰ দৰে বাতৰিকাকত, ৰেডিঅ’ বা টেলিভিছনৰ সুবিধা নাছিল, সেই সময়ত তুৱাই কছাৰীয়ে এক অভিনৱ পদ্ধতিৰে প্ৰচাৰ চলাইছিল । তেওঁ আছিল এজন ‘স্বভাৱ কবি’ । তেওঁৰ কণ্ঠত আছিল স্বতঃস্ফূৰ্ত সুৰীয়া সম্ভাৰ । কেৱল স্বৰাজৰ গীতেই নহয়, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন আদি শীৰ্ষস্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ কাৰাবন্দী জীৱনৰ কৰুণ আৰু বীৰত্বগাথাসমূহ তেওঁ গীতৰ মাধ্যমেৰেই গাঁৱে-ভূঞে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল ।

খোজকাঢ়ি কলিয়াবৰৰ গাঁৱে গাঁৱে, চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে তেওঁ যি গণ-সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ তুলনা বাস্তৱিকতে বিৰল ।

তুৱাইৰ স্বাধীনতাৰ গীত

এই গীতবিলাক কংগ্ৰেছৰ সক্ৰিয় সংগ্ৰামশীল সাংগীতিক বাণীত সাধাৰণ নিৰক্ষৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ মনৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্ত হৈ ওলাইছিল:

"জাগিয়ো ভাৰতবাসী

নৱযুগ সূৰ্য আসি

উচ্চ শিক্ষাৰ শৃঙ্গ পোহৰাইল,

প্ৰাতুষ নিদ্ৰাৰ স্বাদ

আলাস বাহু প্ৰমাদ

জাগিয়ো জাগিয়ো দিন উদাগত ভৈল ।

কুণ্ডিল দ্বাৰকা হন্তে

হিমাচল সমুদ্ৰান্তে

একতাৰ বংশী ধ্বনি শুনা,

মহাত্মা মূৰুলীধৰে ।

সত্য অহিংসাৰ সুৰে

ফুকাৰন্ত স্বৰাজ সাধনা ।"

কলিয়াবৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰা মুক্তিযোদ্ধা প্ৰয়াত ঠানুৰাম ভূঞাদেৱৰ জে'ল যাত্ৰাৰ বিষয়েও তুৱাইৰ গীতত স্থান পাইছিল:

"ধেন্দাই ধোপ ধেন্দাই ধোপ বেণু বাজিল

আগৰ সত্যাগ্রহী আগতে নাচিল ।

যঁতৰে কৰে ঘৰ ঘৰ নেওঠনি কৰে কেৰ

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰজাবোৰ বিলাসিতা এৰ ।

ৰাস যাত্ৰা গান্ধী, ৰাস যাত্ৰা

বাটে বাটে কৰে সত্যসভা ।

সত্যাগ্রহী নিব ধৰি

জে'ল থানাত থ'বগৈ বন্দী কৰি ।

থানু (থানু ভূঞা) জে'ললৈ যায়

চিপাহী ভৈয়াই

আগে চলে থানু ভূঞা

পিছতে ডাৰুকি

তাৰ মাজে চলি যায় চিপাহী লাল পাগুৰি

ঝাৰণি মাজৰে ইত্তূৱাই ৰজাই গালে গীত ।

ইয়াৰ উপৰি লিখিছে

অ’ আই এৰি দে বিলাতী ধুন

মূৰটো মেলাই ঐ কাণখন ঢাকি ঐ

মাৰিলি ফৰিঙি কেটা,

তাৰো ওপৰতো ভাব অ’ গাভৰু

ভৰিত যেন লগামে জোতা

বন্দে মাতৰম্ ।"

ৰাইজক সজাগ কৰি লিখিছিল এনেদৰে:

"অ’ ভাৰতবাসী দুখৰে বাতৰি

শুনিও নাপাত কাণ,

অধৰ্মী ৰজাই এৰি ধৰ্ম নীতি

কৰি মহা অভিযান ।

ৰাতি টোপনিতে আগচি ঘৰতে

লৈছে প্ৰজাৰ প্ৰাণ, ভাৰতবাসী,

লৈছে প্ৰজাৰ প্ৰাণ ।

পদূলি পদূলি বন্দুকেৰে গুলী

মাৰে ধুমে ধুমে কৰি

কাকো ধৰি মাৰে

জীৱ বাজ কৰে

নিয়ে জাকে জাকে ধৰি ।

অ’ ভাৰতবাসী দুখৰে বাতৰি

শুনিও নাপাত কাণ ।"

ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰৰ কাহিনীও তেওঁৰ গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছিল:

"সহন নাযায়

আজি ম্লেছৰ অত্যাচাৰ ।

কত বুঢ়া ডেকা ধৰি মাৰি কিলাই

বন্দী কৰি জে'ল থানাত ৰাখে ভৰাই

গাঁৱে গাঁৱে পঠাই মেলে কূটৰি

ধনবস্তু লুট কৰি

যি আছিল বাকচ ভাঙ্গি নিয়ে সমুদায়

সহন নাপায় ।"

তুৱাইৰ গীতত মণিৰাম দেৱান, পিয়লি ফুকনৰ গীতেও স্থান পাইছিল

"ই বোলে মণিৰাম ঐ

সি বোলে মণিৰাম

মণিৰাম কেহেলে গ’ল,

পৃথিৱীৰ চাহাবে চিঠি দি পঠালে

মণিৰাম ভটিয়াই গ’ল ।

ভাটিলেনো ভটিয়াই ঐ

গ’ল ঐ মণিৰাম

বাটত কিনি খালে আখৈ

খৰ কৰি যোৱাগৈ ব্রহ্মা মাকক কোৱাগৈ

মূৰত নলগাব কাকৈ ।

ই বোলে মণিৰাম ঐ

সি বোলে মণিৰাম

মণিৰাম কেহেলে গ’ল

পৃথিৱীৰ চাহাবে চিঠি দি পঠালে

মণিৰাম ভটিয়াই গ’ল ।

ভাটিলেনো ভটিয়াই ঐ

গ’ল নাও ঐ

মণিৰাম বাটত মাৰি গ’লে এন্দুৰ,

খৰ কৰি যোৱাগৈ ব্রহ্মা মাকক কোৱাগৈ

কপালত নল'ব সেন্দূৰ ।"

মুষ্টি ভিক্ষা আৰু কংগ্ৰেছ সেৱা শিবিৰ

এই চিৰকুমাৰ সংগ্ৰামীগৰাকীৰ জীৱনধাৰণ আছিল অতি কষ্টকৰ । দিনটো গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি তেওঁ যি মুষ্টি ভিক্ষা পাইছিল, তাৰে দুয়োটা মোনা ভৰাই তুলিছিল । কিন্তু আচৰিত কথাটো হ’ল, সেই চাউলখিনি তেওঁ নিজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল । গধূলি হ’লেই তেওঁ সংগ্ৰহ কৰা সকলো চাউল কংগ্ৰেছৰ সেৱা শিবিৰত অৰ্পণ কৰি দিছিল ।

দেশৰ বাবে, সতীৰ্থ সংগ্ৰামীসকলৰ বাবে তেওঁৰ এই হিয়া উবুৰিয়াই দিয়া মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় আছিল ।

কলঙৰ পাৰত আছিল যাৰ আশ্ৰম

১৯৪৭ চনত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰে । কিন্তু স্বৰাজ লাভৰ পাছত এই গান্ধীৰ একান্ত ভক্ত, নিঃস্বাৰ্থ সংগ্ৰামী তুৱাইৰ গুণৰাশি এবাৰো ভাবি চাবলৈ আমাৰ সমাজ বা চৰকাৰৰ সময়েই নহ’ল । স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পাছতো তুৱাইৰ বাবে নাই কোনো চৰকাৰী জন্মদিৱস, নাই কোনো মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

আনুমানিক ১৯৫০ চনমানত এইজনা মহান দেশপ্ৰেমিকে পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগে । তেওঁৰ পৰাণ নিগৰি ওলাই অহা দেশপ্ৰেমৰ গীতবিলাকৰ সুৰৰ ঝংকাৰ কলঙৰ দুয়োপাৰৰ ৰাস্তা-ঘাট, কল'নী-বাঁহনি আৰু ঝাৰণি আদিৰ বুকুত আজিও ধীৰে ধীৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ ৰৈছে ।

বনৰ ফুল বনতেই মৰহি গ’ল

কলিয়াবৰৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাটকটীয়া তথা 'ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ' গ্ৰন্থৰ লেখক, শিক্ষাবিদ প্ৰয়াত লীলাধৰ বৰাদেৱে তুৱাই কছাৰীৰ এই অমূল্য অৱদান ইতিহাসৰ বুকুত লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে ।

তেখেতে বৰ দুখেৰে লিখিছিল— "তুৱাইৰ অসংখ্য গীতৰ মাজৰ পৰা মাত্ৰ কেইটামান গীতহে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হৈছে । বাকীবোৰ বিস্মৃতিৰ অটল গৰ্ভত জাহ গ'ল । এই গীতবিলাক সংগ্ৰহ কৰি থকাহেঁতেন অসমীয়া জাতীয় প্ৰেমৰ গীতত ভালেখিনি সহায় কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেই বিষয়ে কাৰো ভ্ৰুক্ষেপেই নহ'ল— বনৰ ফুল বনতেই মৰহি গ'ল, মাত্ৰ ৰৈ গ'ল তাৰ সৌৰভ ।"

অসমীয়া জাতিৰ কৰ্তব্য

আজি সেই সৌৰভকে সাৰথি কৰি কলমৰ দুআষাৰ ব্যাখ্যাৰে কলিয়াবৰীয়াক তথা সমগ্ৰ অসমবাসীক সোঁৱৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । তুৱাই কছাৰীয়ে মহান ত্যাগৰ আদৰ্শেৰে কলিয়াবৰৰ তথা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ইতিহাসকো ধন্য কৰি গ’ল । যিগৰাকী মানুহে নিজৰ সমগ্ৰ জীৱন দেশৰ বাবে উচৰ্গা কৰিলে, তেওঁৰ নামটো ল’বলৈ আজিকালি কাৰো আজৰি নাই ।

আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত কলিয়াবৰৰ এই পাহৰা নায়কগৰাকীক পুনৰবাৰ স্মৰণ কৰাটো আমাৰ জাতীয় কৰ্তব্য । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ তুৱাই কছাৰীৰ ত্যাগৰ কাহিনী কঢ়িয়াই লৈ যাব নোৱাৰিলে, সেয়া হ’ব অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক ডাঙৰ কৃতঘ্নতা । বুৰঞ্জীৰ ধূলিয়ে যাতে এইজনা মহান পুৰুষৰ স্মৃতিক চিৰদিনৰ বাবে মচি পেলাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ আৰু সচেতন মহলে একত্ৰিত হৈ পদক্ষেপ লোৱাৰ সময় সমাগত ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দৃষ্টিৰে

এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই কয়, অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিসপ্ততিতম্ কলিয়াবৰ অধিৱেশনৰ স্মাৰক গ্ৰন্থ 'মনপুৰ-মৌচন্দা'ত কলিয়াবৰৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা প্ৰয়াত ঠানুৰাম ভূঞাৰ প্ৰয়াত শিক্ষক পুত্ৰ নৱকুমাৰ ভূঞাই পিতৃৰ উদ্ধৃতি দি লিখিছে –

"নিৰহ-নিপানী এগৰাকী সত্যান্বেষী । নাম তেওঁৰ তুৱাই কছাৰী । নিজে 'তুৱাই ৰজা' বুলি কয় । কলিয়াবৰৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ এখন গাঁও; ঔগুৰিৰ বেঙেনাআটী । তাতেই তেওঁৰ ঘৰ । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন কোনো নাই । তেওঁৰ চুলি দীঘল । বৰ পৰিপাটি; খোঁপা বান্ধি থয় । শুধ বগা খদৰৰ আঁঠুমূৰীয়া চুৰিয়া আৰু গাত খদৰৰ চুটি কুৰ্তা । তেওঁৰ অন্তৰখন গাখীৰ ফেন যেন কোমল । টাকুৰীত সূতা কাটে অবিৰাম । গীত ৰচি গীত গায় । 'গান্ধী ৰজা'ৰ গুণ-কীৰ্তন কৰে । কংগ্ৰছৰ জনপ্ৰিয়তাত কিছু মাত্ৰা আগবঢ়ায় । কংগ্ৰেছৰ সংগঠন গঢ়ে । তুৱাই ৰজা নিৰক্ষৰ আছিল । আইন অমান্য আন্দোলনত তেওঁৰ ২৮ দিন হাজোত বাস আৰু তিনি মাহ কাৰাবাস হৈছিল ।"

এই স্বাধীনতা দিৱসতে কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিক তথা সংবাদকৰ্মী ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ তৎপৰতাত কলিয়াবৰৰ উদীয়মান গায়ক নীলপৱন বৰাই দুটি গীত সুৰেৰে সজাই 'তুৱাই ৰজা'লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।

এইগৰাকী স্বভাৱ কবি, গায়ক তুৱাই কছাৰীৰ গীতসমূহৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় সংগঠনসমূহে আগভাগ লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি নাট্যকাৰগৰাকীয়ে মতপোষণ কৰে ।

আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক :মত প্ৰকাশৰ পৰা নিজৰ কেৰিয়াৰ বাছনিলৈ- যুৱ প্ৰজন্মৰ মতে স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা কি ?
লগতে পঢ়ক :ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণ ২০০৪ : আজিও সেই ভয়াৱহ স্মৃতিয়ে শংকিত কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬
ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম
অখ্যাত নায়ক তুৱাই কছাৰী
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কলিয়াবৰ
UNSUNG HERO TUWAI KACHARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.