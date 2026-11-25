আৱৰ্জনাৰ মাজত জীৱন-জীৱিকাৰ সন্ধান : গুৱাহাটীৰ স্বচ্ছতাৰ আঁৰত থকা ৰেজিনা, ফাজানা, জেনিফাৰহঁতৰ কথাৰে...
গুৱাহাটীক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত একাংশ নীৰৱ সৈনিক থাকে । যিসকলে আৱৰ্জনাৰ মাজত জীৱিকাৰ সন্ধান উলিয়ায় ।
Published : November 25, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 4:53 PM IST
গুৱাহাটী : সকলো সময়তে তেওঁলোকক আৱৰ্জনাৰ মাজতে কিবা বিচাৰি ফুৰা দেখা যায় । কেতিয়াবা ৰাজপথৰ দাঁতিত আৰু কেতিয়াবা আৱৰ্জনাৰ দ'মৰ মাজত, কেতিয়াবা আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই ফুৰা নৈৰ বুকুত ।
আৱৰ্জনাৰ মাজতেই তেওঁলোকে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সন্ধান লাভ কৰে । সমাজ একেখনেই, তথাপিও তেওঁলোক পৃথক । মানুহৰ মাজত থাকিও তেওঁলোকে যেন আন এখন পৃথিৱীত বাস কৰে ।
কাৰো লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, কোনো কথা নাই । নিজৰ কামৰ মাজতেই তেওঁলোক আৱদ্ধ । মলিয়ন সাজ-পোচাক আৰু সাধাৰণ মানুহে নাক কোঁচাই যোৱা আৱৰ্জনাৰ মাজত তেওঁলোকৰ জীৱন । হয়, ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে ।
আৱৰ্জনাৰ মাজত প্লাষ্টিক, ডাঠ কাগজ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী বিচাৰি ফুৰা লোকসকলৰ কথাই কোৱা হৈছে । গুৱাহাটী মহানগৰী এনেধৰণৰ লোকেৰে ভৰি পৰিছে । মহানগৰীত এনে দৃশ্য তেনেই সুলভ ।
এখন হাতত পিঠিত ওলোমাই লোৱা এটা বিশাল প্লাষ্টিকৰ বেগ আৰু আনখন হাতত এডাল দীঘল হাঁকোটা । মলিয়ন সাজ-পোচাক । ইয়াৰে বেছিসংখ্যকেই মহিলা । আৱৰ্জনাৰ মাজত কিবাকিবি খুচৰি থকা এনে মহিলা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অলিয়ে-গলিয়ে, ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যায় । কিন্তু এওঁলোকে কৰে কি, কৰ পৰা আহিছে ? এই সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
শগুণে পেটৰ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবে শ ভক্ষণ কৰে । ক'ব নোৱৰাকৈয়ে শগুণ হৈ পৰে প্ৰাকৃতিক জামাদাৰ । তেনেকৈ জীৱিকাৰ তাড়নাত কিছুমান মানুহে আপুনি-মই পেলাই দিয়া খালী প্লাষ্টিকৰ পানীৰ বটল, শীতল পানীয়ৰ বটল আদি পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী বুটলি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি ফুৰে ।
ক'ব নোৱৰাকৈ তেওঁলোক একোগৰাকী স্বচ্ছতাৰ সৈনিক হৈ পৰে । আপুনিও সদায় তেওঁলোকক ক'ৰবাত ৰাজপথত, ষ্টেচনত, বাছ আস্থানত বা জাবৰৰ দ'মত, ডাষ্টবিনত কিবা বিচাৰি থকা দেখিছে । পিঠিত এটা বস্তা লৈ তেওঁলোকে পুৱাই ওলাই আহে জীৱিকাৰ সন্ধানত । পেলনীয়া বটল, প্লাষ্টিক বিচাৰি বস্তাত ভৰাই লৈ যায় ।
গুৱাহাটীৰ ওদালবাক্ৰাত প্ৰায়ে দেখা পোৱা তেনে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ পাবে কাষ চাপিছিলো । কিন্তু মাত লগোৱাৰ লগে লগে ভয় খাই আঁতৰি গৈছিল । বহু কোৱাৰ পাছত ৰৈ গ'ল যদিও বিশেষ কথা পাতিব নিবিচাৰিলে ।
নাম ৰেজিনা । বহুত সোধাৰ পাছত ক'লে যে স্বামীহাৰ ৰেজিনাই কাম বিচাৰি বৰপেটাৰ পৰা ৩ বছৰ পূর্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । সম্পৰ্কীয় এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাত এটা সৰু কোঠাত থাকিবলৈ লয় । লগত দুটি কন্যা সন্তান আছে । কি কৰিব একো কাম বিচাৰি নাপাই আৱৰ্জনাৰ মাজত জীৱনৰ সন্ধান কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ।
পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ আৱৰ্জনাৰ মাজত প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া সামগ্রী সংগ্ৰহ কৰে । ৰেজিনাই জনোৱা মতে এইদৰে দিনটো বিচাৰি ফুৰা পেলনীয়া প্লাষ্টিক গুদামত বিক্ৰী কৰি চাৰিশ টকাৰ পৰা ছয়শ টকা পায় । সেই টকাৰে দুই সন্তানকে ধৰি পৰিয়ালটো কোনোমতে চলি যায় । বৰ বেছি কথা ক'বলৈ নিবিচাৰি ৰেজিনা নিজৰ কামত পুনৰ লাগি যায় ।
সেইদৰে কাহিলীপাৰাত লগ পোৱা ফাজানাই প্ৰথমতে লগ ধৰিব যোৱাত দৌৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । বহুত বুজনিৰ পাছত অলপ সময় কথা পতাৰ বাবে মান্তি হয় যদিও যথেষ্ট ভয়ত আছিল । ভাবিছিল কিবা বিপদ হয় নেকি ।
নগাঁৱৰ পৰা উচ্ছেদিত হৈ স্বামীৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল যদিও স্বামী এৰি গুচি যোৱাত ৩ সন্তানৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ দক্ষিণগাঁৱত থাকে । প্ৰথমতে দিন হাজিৰা কাম কৰিছিল যদিও ৰাজমিস্ত্রীৰ বেয়া স্বভাৱৰ বাবে কাম এৰি দিয়ে । তাৰ পাছত লগৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে আৱৰ্জনাৰ মাজত জীৱিকাৰ সন্ধানত নামি পৰে ।
মানুহে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ ৰাজপথত, ফুটপাথত তথা নলাত পেলাই থৈ যোৱা পানীৰ বটল, শীতল পানীয়ৰ বটল, ডাঠ কাগজ আদি বিক্ৰী হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী এফালৰ পৰা বুটলি যায় । পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ এই প্ৰক্ৰিয়া চলে । ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তাত এইবোৰ জমা কৰাৰ পিছত গুদামত বিক্ৰী কৰে । এনেদৰে চলিছে তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম ।
গুৱাহাটীৰ লুটুমা অঞ্চলত লগ পোৱা আন এগৰাকী তেনে যুৱতী হৈছে জেনিফাৰ । জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধানত অসুস্থ পিতৃ আৰু কণমানি ভাতৃৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ অহা জেনিফাৰে আৱৰ্জনাৰ মাজতে জীৱিকাৰ সন্ধান কৰিছে । কিয় ইমান মলিয়ন পোচাক পৰিধান কৰে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জেনিফাৰে কয়, "আমাৰ কামেই লেতেৰা । ভাল পোচাক পিন্ধি কি কৰিম । আমি লেতেৰা হৈ থাকিলে সুৰক্ষিত হৈ থাকো । লেতেৰা হৈ থাকিলে আমাৰ পৰা সকলো আঁতৰত থাকে । নহ'লে বিপদো আছে । পুৱাৰ পৰা নিশালৈ জাবৰ-জোথৰৰ মাজত আমি থাকো । তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি পইচা অৰ্জন কৰো । তাৰেই আমাৰ জীৱন চলে ।"
এনেদৰে বহু লোকে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৱৰ্জনাৰ মাজত বিভিন্ন সামগ্ৰী বিচাৰি ফুৰা প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় । নিশাৰ ভাগতো বহুতে এনেদৰে বাট-পথৰ পৰা পেলনীয়া বিভিন্ন সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰে ।
আনকি গুৱাহাটীৰ ভৰলু আৰু মৰা ভৰলু নৈ তথা জলাশয় সমূহতো দূষিত পানীত নামি প্লাষ্টিকৰ বটল আদি বিচাৰি ফুৰা তেনে লোক দেখা যায় । সভ্য লোকে য'তে-ত'তে পেলাই থৈ যোৱা পানী আৰু পানীয়ৰ বটলকে আদি কৰি বিভিন্ন আৱৰ্জনা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি গুৱাহাটীখনক বহু পৰিমাণে চাফা কৰি ৰাখে ।
উৎসৱ-পাৰ্বন আহিলে তেওঁলোকে ভাল পায় । কাৰণ তেতিয়া পেলনীয়া সামগ্ৰী তেওঁলোকে বেছিকৈ লাভ কৰে আৰু উপাৰ্জন ভাল হয় । দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিনত তেওঁলোকে দৈনিক ১০০০-১২০০ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
ৰেজিনা, ফাজানা, জেনিফাৰৰ দৰে বহু মহিলাই জীৱন জীৱিকাৰ তাগিদাত আৱৰ্জনাৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰা কাম বাছি লৈছে । সেইবোৰ বুটলি তেওঁলোকে জমা কৰে আৰু জমা কৰা সেই সামগ্ৰীবোৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে উঠাই লৈ যায় । বিনিময়ত তেওঁলোকে টকা পায় ।
এক কথাত গুৱাহাটীখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত এওঁলোকে পৰোক্ষভাৱে অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰিষা এজাক বৰষুণ দিলেই ভয়াৱহ কৃত্রিম বান হয় আৰু এই কৃত্রিম বানত নলা-নৰ্দমাত তথা বাট-পথত প্লাষ্টিকৰ বটল তথা প্লাষ্টিক উভৈনদী হৈ পৰে । তেনেস্থলত এইসকল লোকে এনেদৰে প্লাষ্টিক উঠাই নিনিলে গুৱাহাটীৰ অৱস্থা কি হ'ল হয় সেয়া সহজতে অনুমেয় ।
ইতিমধ্যে প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণে পৃথিৱীৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্রভাৱ পেলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মানৱ স্বাস্থ্যলৈ ভয়াৱহতা নমাই অনাৰ কথা গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে । কিন্তু এবটল পানী কিনি খোৱাৰ সময়ত বা গৰমত এবটল শীতল পানীয় খোৱাৰ পাছত মানুহে এই ভয়াৱহতাৰ কথা পাহৰি য'তে ত'তে বটলসমূহ পেলায় ।
ৰেজিনা, ফাজানা, জেনিফাৰৰ দৰে পৰোক্ষ চাফাইকৰ্মীসকলে এইবোৰ সংগ্ৰহ নকৰা হ'লে গুৱাহাটীত চলা-ফুৰা কৰাই টান হৈ পৰিলহেঁতেন । তেওঁলোকে সেইবোৰ বুটলি পৰিৱেশ স্বচ্ছ কৰে । মানুহক ভয়ংকৰ প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
প্ৰকৃততে এওঁলোকে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ প্ৰকৃত স্বচ্ছতাৰ সৈনিক হৈ পৰিছে । চৰম দাৰিদ্রতাৰ মাজত বাস কৰি জীৱিকাৰ বাবে হ'লেও তেওঁলোকে পৰিৱেশক স্বচ্ছ কৰি ৰখাত অভূতপূৰ্ব অৰিহণা যোগাই আহিছে । তেওঁলোক নথকা হ'লে এনে পচন নোহোৱা পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে য'তে-ত'তে পৰি থাকি কদর্যতাৰ লগতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে হয় ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে ৭০০ টনৰো অধিক আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয় আৰু যাৰ ভিতৰত প্ৰায় ৪০০ টনৰো অধিক প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা থাকে । আনহাতে নলা-নৰ্দমা তথা নৈ আদিতো দৈনিক বুজন পৰিমাণৰ আৱৰ্জনা পেলোৱা হয় । যিটো ভয়াৱহ আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক ।
গুৱাহাটীত বহু লোকে জাবৰ নলা, ৰাস্তা আদিত পেলায় । যাৰ বাবে নলাবোৰ বন্ধ হৈ পৰে আৰু বাৰিষা নলাৰ প্ৰৱাহৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় আৰু কৃত্রিম বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় ।
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই ভাগৰি পৰা এখন নৈৰ বেদনা কোনে বুজিব...