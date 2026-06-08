ETV Bharat / state

ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ আৰম্ভ

প্ৰথম দিনাই ৪ সাক্ষীৰ লোৱা হ'ব ভাষ্য ।

The trial of Zubeen Garg murder case
ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 12:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজিৰে পৰা বিশেষ ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ আৰম্ভ হৈছে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম দিনাই ৪ সাক্ষীৰ লোৱা হ'ব ভাষ্য । বৰ্তমান অধিবক্তা ৰাতুল বৰাৰ সাক্ষ্য় গ্ৰহণ কৰি আছে ফাষ্টট্ৰেক আদালতে ।

সমান্তৰাল ভাৱে আজি ফাষ্টট্রেক আদালতে অভিযুক্ত সন্দীপন গার্গ, অমৃতপ্রভা মহন্ত, নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন আবেদনক লৈ মন্তব্য় কৰিব । ইতিপূৰ্বে সম্পন্ন হৈছে জামিন আবেদনৰ শুনানি । আদালতে সংৰক্ষিত ৰাখিছিল ৰায়দান । ইতিমধ্য়ে আদালতত উপস্থিত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।

উল্লেখ্য় যে, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ শুনানিত মঙলবাৰে সাক্ষ্য দিব দুই মহিলা ক্ৰমে বেবী বৰা আৰু প্লাবিতা কটকীয়ে। বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে টীয়ক প্ৰগতিশীল নাৰী সংঘৰ সদস্যাসকলো অতি মৰ্মাহত হৈছিল ৷ আয়োজকৰ গাফিলতিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ু হৈছে বুলি অনুধাৱন কৰি ২০ চেপ্তেম্বৰত টীয়ক থানাত সংগঠনটোৱে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এই সনদৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চমন লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে দুই মহিলাৰ লগতে সংগঠনটোৰ সদস্যাসকলে।

অধিক বাতৰি পৰৱৰ্তী সময়ত৷

লগতে পঢ়ক:আকৌ নাকচ হ'ল সিদ্ধাৰ্থৰ জামিন আবেদন

TAGGED:

ফাষ্টট্ৰেক আদালত
ইটিভি ভাৰত অসম
জুবিন গাৰ্গ হত্য়াৰ শুনানি
অমৃতপ্রভা মহন্ত
ZUBEEN GARG MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.