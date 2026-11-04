সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰীং ভেলিত ইউৰোপীয় পৰম্পৰাৰে ‘কেক মিক্সিং’

সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰীং ভেলিত ইউৰোপীয় পৰম্পৰাৰে ‘কেক মিক্সিং’
মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী সোণাপুৰৰ ‘মেফেয়াৰ স্প্ৰীং ভেলী’ত বৰদিনক আৰু নৱবৰ্ষক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি ৷ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী ‘কেক মিক্সিং চেৰিমনি’ ৷
Published : November 4, 2026 at 10:43 AM IST
সোণাপুৰ : উৎসৱৰ আনন্দ আৰু উলহ-মালহেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ সোণাপুৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বিলাসী ৰিজৰ্ট ‘মেফেয়াৰ স্প্ৰীং ভেলী’ । আহি থকা পবিত্ৰ বৰদিন আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৰিজৰ্টৰ চৌহদত অতি বৰ্ণিল আৰু আনন্দময় পৰিৱেশত হোটেল উদ্যোগৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় পৰম্পৰা ‘কেক মিক্সিং চেৰিমনি’ সম্পন্ন হয় ।
গীতৰ তালে-তালে হাঁহি-ধেমালি আৰু উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ মাজেৰে আয়োজিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত ৰিজৰ্টৰ পদাধিকাৰী, মুখ্য চেফ, কৰ্মচাৰীসকলৰ উপৰিও বহু আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই কেক মিক্সিং কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ঐতিহ্য আৰু সুস্বাদু সোৱাদৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ
বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত মেফেয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও মেফেয়াৰ স্প্ৰীং ভেলী ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা আমি অতি আনন্দৰে কেক মিক্সিং চেৰিমনিৰ আয়োজন কৰিছো । ২৫ ডিচেম্বৰ, বৰদিনৰ প্ৰাক-প্ৰস্তুতি হিচাপে এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ শুকান ফল আৰু সুগন্ধি মচলা, নিয়ম অনুসৰি প্ৰায় এমাহ ধৰি এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে তিয়াই ৰখা হ’ব । পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংমিশ্ৰণেৰেই প্ৰস্তুত কৰা হ’ব আমাৰ বিশেষ সোৱাদযুক্ত ঐতিহ্যবাহী প্লাম কেক ।’’
কৰ্তৃপক্ষই আৰু প্ৰকাশ কৰে যে এনে কাৰ্যসূচীয়ে কেৱল আহাৰ বা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতিক বুজোৱাই নহয়, বৰঞ্চ অতিথিসকল আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত সুখ, শান্তি, একতা আৰু সৌহাৰ্দ্যৰ বান্ধোন অধিক কটকটীয়া কৰি তোলে । ইয়াকেই প্ৰকৃত ‘মেৰী ক্ৰীষ্টমাছ’ৰ প্ৰতিফলন বুলি উল্লেখ কৰি কৰ্তৃপক্ষই সকলোকে আগতীয়াকৈ বৰদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
১৭ শতিকাৰ ইউৰোপীয় পৰম্পৰা
জানিব পৰা মতে, ১৭ শতিকাতে ইউৰোপত এই কেক মিক্সিং পৰম্পৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল । শস্য চপোৱাৰ বতৰত সংগৃহীত সুস্বাদু ফল-মূলসমূহ দীৰ্ঘদিনলৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যেই প্ৰথমে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ।
বৰদিনৰ ঠিক ৪ ৰ পৰা ৫ সপ্তাহ আগতে পৰিয়ালৰ সদস্য, আত্মীয়-স্বজন আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল একত্ৰিত হৈ আনন্দ-উৎসাহেৰে এই সংমিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰিছিল । বিশ্বাস কৰিছিল যে এই সামূহিক মিক্সিং প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অনাগত নতুন বছৰটোত সকলোৰে জীৱনলৈ অনাবিল সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি বৈ আহে ।
কেইবা সপ্তাহো ভালদৰে ঢাকি ৰখাৰ পিছত ফল-মূলবোৰে সোৱাদ আৰু সুগন্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ হোৱাৰ পাছত বৰদিনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত প্ৰস্তুত কৰা হয় ঐতিহ্যবাহী ক্ৰীষ্টমাছ কেক ।
উল্লেখ্য যে, অহা বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ উৎসৱৰ দিনকেইটাত মেফেয়াৰ স্প্ৰীং ভেলীলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী অতিথিকে এক বিৰল, সুস্বাদু আৰু পাহৰিব নোৱাৰা আতিথ্যৰ উপহাৰ দিয়াৰ বাবেই এই বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে । সমগ্ৰ ৰিজৰ্ট চৌহদত আনন্দ আৰু উৎসৱৰ পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হৈ পৰাৰ লগতে এই কাৰ্যসূচীও সফলতাৰে সামৰণি পৰে ।