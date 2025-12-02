ETV Bharat / state

স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থল আজিও অৱহেলিত অনাদৃত, সংৰক্ষণৰ আহ্বান

আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউৰ পৱিত্ৰ সমাধিস্থল ২০১৫ বৰ্ষত উদ্ধাৰ হৈছিল । সংৰক্ষণ নকৰাত ক্ষোভ কোঁৱৰ বংশাৱলীৰ সদস্যৰ ।

tomb of Swargadeo Chaolung Chukafa
স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থলত স্মৰণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 2:03 PM IST

3 Min Read
মৰাণ : আজি চ্যুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস । ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাক এই দিনটোত অসমবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে । বৰঅসমৰ ভেঁটি গঢ়োতা মহান স্বৰ্গদেউগৰাকীৰ স্মৃতিত পালন কৰা হৈছে অসম দিৱস ।

আজি ঐতিহাসিক চৰাইদেউস্থিত চাওলুং চ্যুকাফাৰ মৈদামত পৰম্পৰাগতভাৱে আয়োজন কৰা হয় চ্যুকাফা দিৱস । বৰঅসমৰ ভেটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউক সুঁৱৰি মৈদাম ক্ষেত্ৰত টাই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পূজা-অৰ্চনা কৰি চ্যুকাফা দিৱসৰ আয়োজন কৰে কোঁৱৰ বংশাৱলী আৰু ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে । উল্লেখ্য় যে বৰঅসমৰ ভেঁটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ শৌৰ্য্য-বীৰ্য পৰাক্ৰমক সুঁৱৰি প্ৰতিবছৰে চ্যুকাফা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে যদিও আজিও অৱহেলিত হৈ আছে চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থল ।

চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থল আজিও অৱহেলিত (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্য় চৰকাৰে ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰৰ সংৰক্ষণ আৰু সোন্দৰ্য্যবৰ্দ্ধনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থল আজিও অৱহেলিত, অনাদৃত তথা উপেক্ষিত হৈ আছে । সাতৰাজ সামৰি একৰাজ কৰি আহোম ৰাজশাসনৰ জৰিয়তে বৰঅসম গঢ়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ পবিত্ৰ সমাধিস্থল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহৰি নাই ৰজাঘৰৰ । আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ পবিত্ৰ সমাধিস্থল ২০১৫ বৰ্ষত উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছৰে পৰা দল-সংগঠনে সমাধিস্থলীত চ্যুকাফা দিৱসৰ দিনটোত মহান বীৰ পুৰুষ গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অহা হৈছে ।

‌মৈদাম ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান:

চৰাইদেউৰ লাংকুৰী দেওশালৰ কাষত থকা চাওলুং চ্যুকাফাৰ সমাধিস্থলত আজি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ পবিত্ৰ সমাধিস্থলত তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাই কোঁৱৰ বংশাৱলীৰ এজন সদস্যই কয়, "সকলোৱে জানে চৰাইদেউ ৰাজধানীৰ ওচৰতেই তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল । ২০১৫ চনত চ্যুকাফাৰ মৈদাম আবিষ্কাৰ কৰা হৈছিল । উদ্ধাৰ হোৱা দিনাৰে পৰা তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছো । আমি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ পবিত্ৰ সমাধিস্থলী সদায় সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছো । অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো এই মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ যেন সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য্যবৰ্দ্ধন কৰে ।"

বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চ্যুকাফা দিৱস :

৬০০ বছৰীয়া সোণালী ইতিহাস বহন কৰা ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামে লাভ কৰিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি । ইয়াৰ পাছৰে পৰা চৰাইদেউ মৈদামত পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক বৰ্ণাঢ্য় কাৰ্যসূচীৰে চ্যুকাফা দিৱস পালন কৰা হয় ।‌ আজি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ছু-কা-ফা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদামত বৰঅসমৰ ভেঁটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চ্যুকাফা দিৱস পালন কৰা হৈছে । পিতৃপুৰুষজনক সুঁৱৰি মৈদাম ক্ষেত্ৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে । চ্যুকাফা দিৱসৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

