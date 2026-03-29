সেনাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাত নতুন দিগন্ত, তেজপুৰত ১৫৫ বেছ চিকিৎসালয়ৰ তৃতীয় পৰ্যায় উদ্বোধন

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেনাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ তেজপুৰৰ সামৰিক ছাউনীত অৱস্থিত ১৫৫ বেছ চিকিৎসালয়ৰ তৃতীয় পৰ্যায় উদ্বোধন ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 1:48 PM IST

তেজপুৰ : উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেনাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ তেজপুৰৰ সামৰিক চাউনিত অৱস্থিত ১৫৫ বেছ চিকিৎসালয়ৰ তৃতীয় পৰ্যায় উদ্বোধন কৰা হয় । শনিবাৰে ১৫৫ বেছ চিকিৎসালয়ৰ তৃতীয় পৰ্যায় উদ্বোধন কৰে সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ মুখ্য বিষয়া লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে ।

এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ মুখপত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে জনায় যে, অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাযুক্ত চিকিৎসালয়খন তেজপুৰৰ সেনা সদস্য আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ বিভিন্ন সামৰিক ছাউনীত নিয়োজিত জোৱানসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে, ২০২১ চনৰ মাৰ্চ মাহত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে প্ৰকল্পটোৰ বাবে অনুমোদন জনাইছিল ১১২.৮২ কোটি টকাৰ ৷ সেনা ইঞ্জিনিয়াৰ চাৰ্ভিছৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হয় ৷ ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰত এই প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ৷ এই বৃহৎ প্ৰকল্পটো আৰ্মি মেডিকেল চাৰ্ভিছৰ সহযোগত পৰিকল্পনা আৰু ডিজাইন কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী দক্ষতা আৰু অবিৰত তদাৰকীৰ ফলত চিকিৎসালয়খনৰ হাস্পতালখন আধুনিক চিকিৎসা প্ৰট’কল আৰু ৰোগী-কেন্দ্ৰিক সুবিধাৰে সু সজ্জিত কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, বিগত ক’ভিড-১৯ৰ দৰে মহামাৰী সময়ত উত্তৰ-পূবৰ জটিল ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ মাজতো এই প্ৰকল্পটো সময়মতে আৰু অতিৰিক্ত ব্যয় নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত প্ৰকল্প পৰিচালনা আৰু আৰ্থিক শৃংখলাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ স্থাপন হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ নতুনকৈ উন্নীত এই চিকিৎসালয়ত অত্যাধুনিক চিকিৎসা সঁজুলি আৰু পৰিৱেশ-সচেতন ব্যৱস্থা সংযোজন কৰা হৈছে।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম বৃহৎ সামৰিক চিকিৎসালয় হিচাপে ই পূৰ্বাঞ্চলত সেনাৰ চিকিৎসা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সহায়ক হ’ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । উল্লেখযোগ্য যে, এই প্ৰকল্পটোক উচ্চ মানৰ নিৰ্মাণ, কৌশলগত গুৰুত্ব আৰু ডিজাইনৰ বাবে ২০২৬ চনৰ প্ৰখ্যাত 'চি আই ডি চি বিশ্বকৰ্মা ২০২৬'ৰ বাবে বাবে মনোনীত কৰা হৈছিল ।

