কঠোৰ ভাৰতীয় চাহ বৰ্ড: বন্ধ কৰা হ’ল ৰাজ্যৰ ৮ টা চাহ ফেক্টৰী
ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন আৰু প্ৰতিবাদৰ পাছত কঠোৰ হৈছে ভাৰতীয় চাহ বৰ্ড ৷
Published : May 8, 2026 at 8:15 PM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ ২০০ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগে বিশ্বজুৰি নিজৰ সুনাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ চাহ উদ্যোগত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ চাহে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে গুণগত চাহ উৎপাদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ।
কিন্তু অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ মাজৰে দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে । কাৰণ হ'ল আজি পৰ্যন্ত কেঁচা চাহপাতৰ এটা সঠিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই । ফলত চাহ কোম্পানীসমূহে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে চাহ খেতিয়কসকল ।
বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই চাহ কোম্পানীসমূহে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক শোষণ কৰি আহিছে । এইক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা চাহ বৰ্ডে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক সহযোগিতা কৰা সলনি এক প্ৰকাৰে শোষণ কৰা নীতি ৰূপায়ণ কৰাহে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল ।
কিন্তু এইবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন আৰু প্ৰতিবাদৰ পাছত কঠোৰ হৈছে ভাৰতীয় চাহ বৰ্ড । চাহ বৰ্ডৰ নীতি উলংঘা কৰা আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহৰ মূল্য সঠিক মতে প্ৰদান নকৰাত ৰাজ্যৰ ৮ টাকৈ চাহ ফেক্টৰীক শাস্তিমূলকভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখিছে চাহ বৰ্ডে ।
অসমত বৰ্তমানলৈ আঠখন চাহ বাগিচাৰ কোম্পানীলৈ এই আদেশ প্ৰেৰণ কৰিছে চাহ বৰ্ডে । চাহ বৰ্ডৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত মূল্য প্ৰদান নকৰে চাহ কোম্পানীসমূহে । চাহ বৰ্ডৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা চাহ ফেক্টৰী কেইটা হৈছে -
- চৰাইদেউ জিলাৰ গৌতম চাহ বাগিচা প্ৰাইভেট লিমিটেড (Gautam tea plantation Pvt Ltd)
- সুন্দৰপুৰ চাহ বাগিচা (Sundarpur tea estate)
- ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মোনাকা চাহ কোম্পানী (Monaka tea company)
- তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী চাহ কোম্পানী (Lakhapani tea company)
- শিৱসাগৰ জিলাৰ খংগাৰ চাহ বাগিচা (Khonger tea estate)
- গোলাঘাট জিলাৰ ৰেংমা চাহ বাগিচা (Rengma tea estate)
- বিশ্বনাথ জিলাৰ ৰেকেয়া চাহ কাৰখানা (Rekeya tea Factory)
- বেগোটি চাহ উৎপাদক কো.লিমিটেডৰ (Begoti tea producer co.Ltd)
এই চাহ চাহ ফেক্টৰীসমূহে চাহ বৰ্ডৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা আৰু উন্নতমানৰ চাহ উৎপাদন নকৰা, লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক নিৰ্ধাৰিত উচিত মূল্য নিদিয়াৰ বাবে যোৱা যোৱা ৪ মে'ৰ পৰা ১১ তাৰিখলৈকে শাস্তিমূলকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দি বন্ধ কৰি ৰাখিছে । ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সংস্থাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চাহ ব'ৰ্ডে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে চৰাইদেউ জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "অসমৰ চাহৰ ইতিহাসত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ভূমিকা ৫২% । বহুত পৰিয়াল ক্ষুদ্ৰ চাহখেতিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হৈছে । চৰাইদেউ জিলাৰ দুটা চাহ ফেক্টৰী চাহ ব'ৰ্ডে বন্ধ কৰি দিছে । চাহ বৰ্ডৰ আইন উলংঘা কৰি তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক কেঁচা চাহপাতৰ উচিত মূল্য দিয়া নাছিল । ফলত যোৱা ৪ মে'ৰ পৰা ১১ মেলৈকে ফেক্টৰী বন্ধ কৰি দিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ স্বাৰ্থত চাহ ব'ৰ্ডে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে চাহ ব'ৰ্ডক ধন্যবাদ জনাইছো । খেতিয়কসকলে ভাল চাহ উৎপাদন কৰিছে যদিও চাহ ফেক্টৰীসমূহে প্ৰতিদিনে মূল্য কমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰে । সেয়ে যিসকল চাহ ফেক্টৰীয়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক উচিত মূল্য নিদিয়ে সেই ফেক্টৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷"