গুৱাহাটীৰ ক’ত অসমৰ সৰ্বাধিক উচ্চ দুৰ্গাৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ?
কলকাতাৰ পৰা অহা শিল্পীৰ দ্বাৰা মহানগৰীত নিৰ্মাণ ৩৫ ফুট উচ্চ অসমৰ সৰ্বাধিক ওখ দুৰ্গা মূৰ্তিটো ৷
Published : October 13, 2026 at 8:24 PM IST
গুৱাহাটী : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী ৷ সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই পবিত্ৰ উৎসৱক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ চুকে-কোণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখা গৈছে ।
মহানগৰী গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ পূজা মণ্ডপসমূহত মৃন্ময় শিল্পীসকলে প্ৰতিমাসমূহত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । আনহাতে লাখ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা পূজা মণ্ডপবোৰত ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ দিনে নিশাই পূজা কমিটীসমূহৰ বিষয়ববীয়াসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ ভাস্কৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিও । এইবেলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্লাৱৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে এক বিশাল ৩৫ ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গাৰ মূৰ্তি । এই মৃণ্ময় প্ৰতিমা এইবাৰ অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উচ্চতাৰ হ'ব ।
কলকাতাৰ পৰা অহা বিশেষ শিল্পীৰ দলে বৰ্তমান এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ কৰিছে । মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশাল প্ৰতিমাটো সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ প্ৰায় ১৫ দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে । কেৱল মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰোতে ৩ লাখতকৈ অধিক টকা ব্যয় হৈছে । এইবাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্লাৱে মুঠ ১৩ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এই পূজাৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন কৰিছে ।
ইফালে, মূৰ্তিটোৰ বিশাল আকাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যোক্তা সমিতিয়ে বিসৰ্জনৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । পূজা সমিতিৰ সদস্য প্ৰসেনজিৎ দাসে কয়, ‘‘বিজয়া দশমীৰ পাছদিনা ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ (অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী) জৰিয়তে পূজাস্থলী বা মণ্ডপৰ ভিতৰতে এই ৩৫ ফুট ওখ মূৰ্তিটো বিসৰ্জন দিয়া হ’ব । অৱশ্যে, ধৰ্মীয় নীতি-নিয়ম আৰু পূজা অৰ্চনাৰ বাবে মণ্ডপত আন এটা সৰু দুৰ্গা মূৰ্তিও স্থাপন কৰা হ’ব ।’’
উৎসৱৰ দিনকেইটাত দৰ্শনাৰ্থীৰ বিপুল সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে । সমগ্ৰ মণ্ডপ এলেকাতে চিচিটিভিৰ কেমেৰাৰে সকলো দিশ তীক্ষ্ণ নজৰত ৰখা হ’ব ৷ লগতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বেচ্ছাসেৱক মোতায়েন কৰা হ’ব বুলিও পূজা সমিতিয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত উল্লেখ কৰে ৷