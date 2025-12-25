সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন : বিদায়ী বৰ্ষটোত অসম চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ চমক

সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন : বিদায়ী বৰ্ষটোত অসম চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ চমক
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৫ বৰ্ষটোত চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ আৰু হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত একপ্ৰকাৰ অভিলেখ গঢ়ে ।
Published : December 25, 2025 at 7:56 PM IST
গুৱাহাটী : বিদায়ী বৰ্ষটোত বিশেষভাৱে চৰ্চাত থকা এটা বিষয় হৈছে হিতাধিকাৰী আঁচনি আৰু হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি । মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিত বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে । ঋণ লৈ হ'লেও হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত অলপো আপোচ কৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে ।
মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী । আৰম্ভ হ'ব নতুন বছৰ ২০২৬ । নতুন বছৰটোতে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । তেনেস্থলত নতুন বছৰটো চৰকাৰখনৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৫ বৰ্ষটোত চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ আৰু হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত একপ্ৰকাৰ অভিলেখ গঢ়িলে । এই প্ৰতিবেদন বিদায়ী বছৰটোত চৰকাৰখনৰ হিতাধিকাৰীমূলক আঁচনিক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
২০২৬ৰ নিৰ্বাচন আৰু হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
ভোটৰ অংকত হিতাধিকাৰীমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাটো নতুন কথা নহয় যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এইক্ষেত্রত অভিলেখ গঢ়িছে । বিদায়ী বৰ্ষটোত চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা বহুকেইখন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে চলি থকা বহুকেইখন আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে ।
'অৰুণোদয়' আঁচনি
এইক্ষেত্রত প্ৰথমেই চৰ্চাত থকা এখন আঁচনি হৈছে 'অৰুণোদয়' আঁচনি । বিশাল পৰিসৰৰ এই আঁচনিখনে ২০২৫ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ ৩৮ লাখৰো অধিক মহিলাক সামৰি লৈছে । এই আঁচনিৰ অধীনত প্রতিমাহে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক ১২৫০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে প্রতিমাহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৪১০ কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় হয় ।
ইফালে এই আঁচনিৰ লগত ৰন্ধন গেছৰ বাবে মাহে অতিৰিক্তকৈ ২৫০ টকাকৈ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিখন মহিলাসকলৰ মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চিত আৰু জনপ্ৰিয় আঁচনি ।
আনহাতে, অৰুণোদয় আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে জনেপ্ৰতি ৫ কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰাৰ লগতে লাভ কৰে বিনামূলীয়া চিকিৎসা, ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছ, বিনামূলীয়া জীৱন বীমা আৰু অৰুণোদয় আঁচনি । লগতে সুলভ মূল্যত লাভ কৰে চেনি, দাইল আৰু নিমখ । এই মূল্য জানুৱাৰী মাহত আৰু হ্ৰাস হ'ব ।
ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ ৭০,৭৩,৮৪০ টা পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ডেৰে সামৰি লৈছে । ইয়াৰ ফলত উপকৃত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৬,০৮,১৭৭ গৰাকী । ৰাজ্যৰ প্ৰায়সংখ্যক লোককে ৰেচন কাৰ্ডেৰে সামৰি লোৱা হৈছে । আনহাতে, ৰাজ্যখনত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সংখ্যা হৈছে ৩৫,০০১ খন ।
গুৱাহাটী মহানগৰীত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সংখ্যা হৈছে ১০৭৮ খন । গুৱাহাটীত ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯৭,৯২৮ গৰাকী । ইফালে নিৰ্বাচনত ভোট দি জয়ী কৰালে ৰেচন কাৰ্ডত সুলভ মূল্যত মিঠাতেল দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
হিতাধিকাৰী সৃষ্টি আঁচনিৰ চমক
চৰকাৰখনে উচ্চতৰ মাধমিকত প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণসকলক স্কুটী প্ৰদান কৰা, মাইক্র'ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলক সাহায্য প্রদান কৰা আদিৰ নামতো বৃহৎ পুঁজি ব্যয় কৰি আহিছে । হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰাত কোনো কৃপণালি নাই চৰকাৰৰ । ২০২৫ বৰ্ষটোত ৰাজ্যখনত হিতাধিকাৰীমূলক বিভিন্ন আঁচনিৰ সমাহাৰ ঘটিছে । শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাকে ধৰি প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকক সামৰি চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ।
কেৱল সেয়াই নহয়, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ সভা পাতি আঁচনিৰ সুবিধা হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি
বিদায়ী বৰ্ষটোত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এটা অভিলাষী হিতাধিকাৰী আঁচনি হৈছে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান । ইয়াৰ জৰিয়তে মহিলা উদ্যমীসকলক ১০ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে । 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ জৰিয়তে লাখ লাখ মহিলাক আঁচনিৰ চেক বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিভিন্ন জিলালৈ গৈ মহিলাসকলক এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ধ্বজাবাহী আঁচনিখনৰ যোগেদি হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰথম কিস্তিত লাভ কৰা ১০ হাজাৰ টকা উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিতি ২৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব । বৰ্তমান প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণ কৰি থকা হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ ৩০ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যক এই আঁচনিৰ যোগেদি ধন বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত ২৭ লাখ মহিলাক আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিহালীত ২৩ হাজাৰ মহিলাক চেক বিতৰণেৰে এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল । শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ যোগেদি মুঠ ২০,১১৫ গৰাকী হিতাধিকাৰীক ১০ হাজাৰ টকাকৈ চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । এইটো এটা অসম চৰকাৰৰ বিয়াগোম হিতাধিকাৰী আঁচনি ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে বাজেটত ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ ৩,০৩৮ কোটি টকা ।
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য
মন্দিৰ, নামঘৰ আদি উপাসনাথলীসমূহৰ পৰিচৰ্যা, সুৰক্ষা আদিৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৪৩৩.৬৭ কোটি টকাৰ অনুদান দিছে । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবেও ৩২৫.৫৫ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে ।
আনহাতে, দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু বিহু উদযাপন সমিতিসমূহকো চৰকাৰে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি
অসম চৰকাৰৰ আন এক অভিলাষী আঁচনি হৈছে ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি' । দহ লক্ষাধিক ছাত্ৰীক সামৰি এই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে মাহে ১০০০ টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে ।
সেইদৰে স্নাতক মহলাত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিমাহে ১২৫০ টকাকৈ লাভ কৰে । আনহাতে, স্নাতকোত্তৰ মহলাত আৰু বি এডত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিমাহে লাভ কৰে ২৫০০ টকাকৈ । প্রত্যক্ষ লাভালাভ হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰীসকলক এই লাভালাভ সঠিক সময়ত মুকলি কৰি দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বাজেটত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৩৯১ কোটি টকা আবণ্টন কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন অনুপ্ৰেৰণা আঁচনি
অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ গৱেষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জীৱন অনুপ্ৰেৰণা আঁচনি মুকলি কৰিছে । এই আঁচনিৰ যোগেদি অসমত অৱস্থিত চৰকাৰী খণ্ডৰ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত পি এইচ ডি কাৰ্যসূচীত নামভৰ্তি কৰা পূৰ্ণকালীন গৱেষকসকললৈ ২৫,০০০ টকা আৰু দিব্যাংগ গৱেষকসকললৈ ৪০,০০০ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম
অসম চৰকাৰৰ বিদায়ী বৰ্ষটোত প্ৰৱৰ্তন কৰা আন এটা হিতাধিকাৰী তথা অভিলাষী আঁচনি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান । শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক স্ব-নিয়োজনৰ বাবে আৰ্থিক সহায় ২ লাখ টকাৰ পৰা ৫ লাখ টকালৈকে দিয়াৰ বাবে এই আঁচনিখন হাতত লোৱা হৈছে । হিতাধিকাৰী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে যদিও আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে হিতাধিকাৰী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ।