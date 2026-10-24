উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ জি এম চি এইচত সফলতাৰে সম্পন্ন
প্ৰায় ১৬ঘণ্টাৰ অন্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সমাপ্ত হৈছে ৷
Published : October 24, 2026 at 1:48 PM IST
হায়দৰাবাদ/গুৱাহাটী : উত্তৰ-পূব ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতাৰে যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এই অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় ৷
এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰটো সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ চিকিৎসকক প্ৰায় ১৬ ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ শনিবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সদৰী কৰে ৷
Successfully executing Northeast’s first-ever liver transplant in a government hospital is a monumental milestone for Assam. Driven by the visionary leadership of Hon’ble CM Dr. @himantabiswa dangoriya, we embarked on a mission to build advanced transplant infrastructure locally. Today’s achievement is only the beginning, as we continue to expand specialized, world-class healthcare for every citizen!— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) October 24, 2026
সংবাদ সংস্থা ANIৰ আগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে কয়, ‘‘যোৱানিশা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাত মই অতি সুখী আৰু আনন্দিত হৈছো । এই অস্ত্ৰোপচাৰত ১৬ ঘণ্টা সময় লাগিছিল ।’’
A historic milestone in Assam’s healthcare journey! The successful completion of Northeast India’s first-ever liver transplant surgery at Gauhati Medical College and Hospital (GMCH) marks a monumental leap forward. This complex, 16-hour procedure stands as a testament to the exceptional skill, dedication, and coordinated expertise of our doctors, specialists, and allied clinical teams. Under the visionary leadership of Hon’ble CM Dr. @himantabiswa dangoriya, our Health Department had initiated strategic steps in 2025 to build advanced transplant infrastructure across the state. Today, that vision has translated into a life-saving reality. @MoHFW_INDIA @JPNadda @CMOfficeAssam— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) October 24, 2026
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা ডাক্তৰ ছেণ্ঠিল কুমাৰৰ (Dr. Senthil Kumar) নেতৃত্বতে এই অস্ত্ৰোপচাৰটো হৈছিল ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ অধীনত কৰা এইটোৱেই প্ৰথম লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট । ইয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালখন এতিয়া ভাৰতৰ অন্যতম নিৰ্বাচিত চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পৰিণত হৈছে, য’ত যকৃত সংৰোপণৰ দৰে জটিল পদ্ধতি সম্পন্ন কৰা হৈছে ।’’
#WATCH | Guwahati, Assam: On liver transplant at Gauhati Medical College & Hospital, State Health Minister Ashok Singhal says, "I am very happy and glad that Gauhati Medical College and Hospital last night successfully performed a liver transplant. The surgery took 16 hours. This liver transplant was led by Dr. Senthil Kumar. This is the first liver transplant within a government setup in the Northeast, and with this liver transplant, Gauhati Medical College and Hospital has now become one of the select government medical colleges in India where liver transplants like complex processes and procedures are also being performed."— ANI (@ANI) October 24, 2026
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান সময়ত যকৃত ডনাৰ আৰু যকৃত সংৰোপিত হোৱা ৰোগী দুয়োজনেই আই চি ইউত আছে । চৰকাৰী ব্যৱস্থাত উত্তৰ-পূবৰ ভিতৰত লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ এইটো প্ৰথম কেচ । বাহিৰৰ চিকিৎসকৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰো চিকিৎসকৰ টীম আছিল । আমি আৰম্ভণি কৰিছো । অহা দিনবোৰত ইয়াক আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী । অসমৰ চিকিৎসাখণ্ডত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে ।’’
সামাজিক মাধ্যমত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পৰ্কত এটা পোষ্ট দিয়ে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে -
‘‘উত্তৰ-পূব ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত কালি সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱা যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে । প্ৰায় ১৬ ঘণ্টা ধৰি চলা এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰটো সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত আশাপ্ৰদ । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ২০২৫ চনতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যকৃত সংৰোপণ আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । আজি GMCH ৰ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ আৰু আনুষংগিক বিভাগসমূহৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত সেই লক্ষ্য বাস্তৱায়নৰ দিশত আমি এক উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছো ।’’
শনিবাৰে আয়োজিত সংবাদমেলযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ উপৰিও বৃক্ক সংৰোপণ সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
Guwahati, Assam: Minister Ashok Singhal says, ''I'm happy to announce that Gauhati Medical College and Hospital (GMCH) last night has successfully done the liver transplant successfully under the team leadership of Dr. Senthil Kumar. It took 16 hours. Both the recipient and the donor are recovering and are in ICU. I wish them quick recovery, and I compliment and congratulate the team at Gauhati Medical College and Hospital for doing the first such liver transplant in a government sector in the Northeast..."— IANS (@ians_india) October 24, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ ৰাইজে যাতে কম খৰচত ভাল স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰি আছো । ইতিমধ্যে বৃহৎ সংখ্যক বৃক্ক সংৰোপণৰ কাম হৈ আছে । যোৱা বছৰ প্ৰায় ২.৫ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা ব্যয় কৰি প্ৰায় ৩৩ ৰ পৰা ৩৪ টা বৃক্ক সংৰোপণ কৰা হৈছিল । এই খৰচো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰোগ্য নিধি বা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰোগ্য নিধি আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে । সেয়ে এক ন্যূনতম খৰচত বৃক্ক সংৰোপণ কৰা হৈছে ।’’