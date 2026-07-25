জলপ্ৰলয়ে নিঃশেষ কৰা শিক্ষাৰ্থী জীৱন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা; ৰ'দত শুকুৱাইছে কিতাপ-বহী

জলপ্ৰলয়ে নিঃশেষ কৰা শিক্ষাৰ্থী জীৱন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা; ৰ'দত শুকুৱাইছে কিতাপ-বহী
যোৰহাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰত বানে ধ্বংস কৰিলে শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক জীৱন । ৰ'দত শুকুৱাইছে কিতাপ-বহী । বানত শেষ হ’ল বছৰটোৰ পঢ়া । চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে ।
Published : July 25, 2026 at 6:12 PM IST
যোৰহাট : "উত্তৰে পানী, দক্ষিণে পানী, পূবে পানী, পশ্চিমে পানী/ ই নিষ্ঠুৰ মৃত্যুৰ তাণ্ডৱ, ভয়াল জয়াল বানপানী.../এই পানী নহয় আনন্দৰ/ ভয়াৱহ পানী আতংকৰ..."
বানৰ দুৰ্বিষহ ছবিখন হয়তো ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ এই কথাখিনিত প্ৰকাশ পাব । কিন্তু এই গানৰ কথাতকৈও অতি ভয়াৱহ আছিল শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউৰ জলপ্ৰলয় । কাহানিও কোনোদিনে নুশুনা-নেদেখা এক মহা প্ৰলয়ৰ মুখামুখি হ'বলগা হয় উজনি অসমৰ এই তিনিখন জিলাৰ জনসাধাৰণে ।
চৌদিশে মাথোঁ বানে ধোৱা চকুলো আৰু হুমুনিয়াহ । মানৱ-পশুধনৰ মৃত্যু মিচিল । পথ-পথাৰ-ঘৰ একাকাৰ । ইয়াতো এখন ঘৰ আছিল বুলি স্মৰণ কৰিবলগা পৰিস্থিতি । ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও জলাশয় নাইবা একঁকাল পলস । দিশহাৰা বানাক্ৰান্ত ।
লাহে লাহে বানৰ পানী কমিবলৈ ধৰিছে । বানে জহাই-খহাই নিয়া ঘৰবোৰত এতিয়া থানবান হোৱা ভৱিষ্যতৰ সপোনৰ টুকুৰা বুটলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকল । কাৰোবাৰ যদি পৰিয়ালৰ তিনি-চাৰিজন সদস্যৰ এই বলিয়া বানৰ সংহাৰত মৃত্যু ঘটিছে, আন কাৰোবাৰ আকৌ সন্ধানহীন সদস্যৰ বাবে নিঃসহায় চকুযুৰিয়ে দূৰলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছে, কিজানি কোনোবা পিনে উভতি আহেই !
একেদৰে চকুৰ সপোন, মনৰ হেঁপাহ আৰু উদ্যম হেৰাই গৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰো । শিক্ষাৰ একমাত্ৰ তথা প্ৰধান সম্বল কিতাপ-বহী হেৰুৱাই এতিয়া দিশহাৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল । কাৰোবাৰ যদি কিবা অলপ বাকী আছে সেয়া এতিয়া ৰ'দত শুকাই-মেলি পুনৰ শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এই পৰিৱেশবোৰে এতিয়া শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউত এইবাৰ দুখৰ নৈ বোৱাইছে ।
বানৰ মাজত এতিয়াও যোৰহাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ । নদীৰ জলস্তৰ আংশিকভাৱে হ্ৰাস পালেও এতিয়াও পানীৰ মাজতেই আছে বানপীড়িতসকল । সকলো ফালে চালে দেখিব এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, চৌদিশে কেৱল বিভীষিকাময় পৰিৱেশ ।
এই বলিয়া বানে শৈক্ষিক জীৱনতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে । কাৰণ বানে উটুৱাই লৈ গৈছে শৈক্ষিক জীৱনৰ অমূল্য সম্পদবোৰ । বানে নিঃশেষ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সপোন । বানে ধুই নিছে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন । যিখিনি অৱশিষ্ট বাকী আছে সেইখিনিকে উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰৰ চালৰ ওপৰত শুকাইছে এগৰাকী মাতৃয়ে ।
তেওঁ কয়, "এইবাৰ এটা ল'ৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল দিব আৰু এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ । তেওঁলোকৰ কিতাপ-পত্ৰ বানে শেষ কৰি গ'ল । জানেই কিতাপ-বহীৰ দাম কিমান ।" এয়া হৈছে তিতাবৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ জীয়া ছবি ।
ঠিক সেইদৰে দেওবাৰে হঠাতে যোৰহাটৰ পাঁচটা স্থানত ভোগদৈয়ে মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত নিমিষতে বুৰাই পেলালে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । আকস্মিক বানৰ বাবে কোনেও নিৰাপদ স্থানলৈ নিব নোৱাৰিলো সা-সামগ্ৰী । ফলত বলিয়া বানে নিমিষতে উটুৱাই লৈ যায় অন্যান্য সা-সম্পত্তিৰ লগতে শৈক্ষিক জীৱনৰ অভিন্ন সম্পদসমূহ ।
সেয়েহে শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ কাতৰ আহ্বান, "আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক চৰকাৰে সহায় কৰক । কাৰণ বলিয়া বানে তেওঁলোকৰ কিতাপ-বহী, চকী-মেজ সকলো উটুৱাই লৈ গ'ল আৰু ধ্বংস কৰি গ'ল ।"
বানত আক্ৰান্ত হৈ মথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "বানে আমাৰ সকলো উটুৱাই নিছে । মই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী । আমাৰ পঢ়া কিতাপ-বহী আদি সকলো বানে উটুৱাই নিছে, পঢ়িবলৈ একো সুবিধা নাই । আমাক কোনো চোৱা মানুহ নাই । আন্ধাৰৰ মাজতেই আমি মথাউৰিত থাকিবলগীয়া হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে বানৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ এয়া মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে, আৰু কিমান ছাত্র-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱন বানে নিঃশেষ কৰিলে সেয়া নক'লেও হ'ব ।