ETV Bharat / state

এতিয়া অসমীয়া যুৱকেও তাঁতশালত সপোন ৰচে, বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ইমৰানে প্ৰমাণ কৰিলে

কলেজীয়া শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ তাঁতশালত সপোন ৰচিছে জোনাইৰ ইমৰান আলীয়ে । ইউটিউবত বোৱা-কটাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ’ চাই তাঁতশালত বোৱা-কটাৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যুৱকজনে ।

The Student Weaver: Jonai’s Imran Ali Crafts a Path to Independence on His Loom
তাঁতশালত সপোন ৰচা যুৱক ইমৰান আলী (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 10:26 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : বয়ন শিল্প অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম অংগ । অসমত বয়ন শিল্প সাধাৰণতে মহিলা প্ৰধান । কিন্তু শুৱালকুছিৰ দৰে বিখ্যাত বস্ত্ৰনগৰীত বা আন বহুতো অঞ্চলত বৰ্তমান বহু পুৰুষে পেছাদাৰীভাৱে অতি উন্নতমানৰ পাট, মুগা আৰু এৰী কাপোৰ বৈ অসমৰ অৰ্থনীতিলৈ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।

এনে সময়তে জোনাইৰ এগৰাকী উদীয়মান যুৱকৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে । কলেজীয়া শিক্ষাগ্ৰহণৰ সমান্তৰালভাৱে যুৱকজনে তাঁতশালত সপোন ৰচিছে । যুৱকজন হৈছে জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত মিগৰ দলুঙৰ আলতাব আলী আৰু মছিদা বেগমৰ পুত্ৰ ইমৰান আলী । যুৱকজনে দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ পৰাই বোৱা-কটাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল ।

কলেজীয়া শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ তাঁতশালত সপোন ৰচিছে জোনাইৰ যুৱকে (ETV Bharat Assam)

কলেজীয়া ছাত্ৰ ইমৰান আলীয়ে বিভিন্ন ৰঙৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় মেখেলা চাদৰ, অসমীয়া ফুলাম গামোচা, গৰিয়া মৰিয়া পৰম্পৰাগত গামোচা তাঁতশালত বৈ কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । বৰ্তমান তেওঁ জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সমান্তৰালকৈ তাঁতশালৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ লগতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে ।

  • কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা

ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পৰামৰ্শ আৰু ইউটিউবত বোৱা-কটাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ’ চাই এই কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰা ইমৰানে এতিয়া নিজৰ হাতৰ পৰশত তাঁতশালত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ চাদৰ-মেখেলাত বিভিন্ন ফুল বাছি তেওঁ নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

The Student Weaver: Jonai’s Imran Ali Crafts a Path to Independence on His Loom
ইমৰান আলী বিজ্ঞানৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰও (ETV Bharat Assam)

নিজহাতে তাঁতশালত প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ জোনাই বজাৰৰ বিভিন্ন বিপণিত বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে ইমৰানে নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ বহন কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশতো আগবাঢ়িছে । পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালকৈ আজৰি সময় অপচয় নকৰি এনে সৃষ্টিশীল আৰু উপাৰ্জনমুখী কামত সন্তান জড়িত হৈ থকাত মাতৃ মছিদা বেগমেও সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।

  • ভৱিষ্যতে বয়ন শিল্পৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ আশা ইমৰান আলীৰ

শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰৱল ধাউতি থকা ইমৰান আলীয়ে প্ৰথমে গামোচা বৈ পিছলৈ পৰম্পৰাগত মিচিং জনগোষ্ঠীয় মেখেলা-চাদৰ ব'বলৈ ধৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰথমে জনাই নাছিলোঁ মেখেলা-চাদৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে । পিছত ওচৰৰে এগৰাকী জেঠায়ে শিকাই দিলে যে মেখেলা-চাদৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে । গামোচা ব'বলৈ আনৰ পৰাই শিকিছিলোঁ, কিন্তু মেখেলা-চাদৰৰ ক্ষেত্ৰত নিজেই ইউটিউবত চাই ৰং-বিৰঙৰ ফুল বুটা বাচিবলৈ শিকিলোঁ ।"

The Student Weaver: Jonai’s Imran Ali Crafts a Path to Independence on His Loom
বিভিন্ন ধৰণৰ মেখেলা-চাদৰ বৈ উলিয়াইছে ইমৰান আলীয়ে (ETV Bharat Assam)

মিচিং জনগোষ্ঠীয় কাপোৰৰ প্ৰতি খুবেই আগ্ৰহী ইমৰান আলীয়ে তাঁতৰ শালসমূহ জলপানিৰ ধন আৰু নিজেই কাপোৰ বৈ উপাৰ্জনৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত পিতৃ-মাতৃয়েও যথেষ্ট সহায় কৰা বুলি তেওঁ কয় । বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ইমৰান আলীয়ে আজৰি সময়বোৰ এনেয়ে পাৰ নকৰাকৈ কাপোৰ বনাই সময় কটায় । এতিয়া বিয়াৰ বাবে টচ মুগাৰ কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে ।

মিচিং জনগোষ্ঠীয় বুটা বাচি টচ মুগাৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিলে এযোৰ কাপোৰত প্ৰায় ১৫ হাজাৰৰ পৰা ১৮ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত পাব পাৰি । কিন্তু এনেই সহজকৈ বনালে এযোৰত ৬ হাজাৰৰ পৰা ৭ হাজাৰকৈ বিক্ৰী হয় বুলি তেওঁ কয় । ইমৰান আলী ভৱিষ্যতে তাঁতশালৰ এটা উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ।

The Student Weaver: Jonai’s Imran Ali Crafts a Path to Independence on His Loom
কলেজীয়া শিক্ষাগ্ৰহণৰ সমান্তৰালভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছে তাঁতশালত (ETV Bharat Assam)
  • পৰিয়ালৰ সমৰ্থন, সুখী পিতৃ-মাতৃ

ইমৰানৰ এই যাত্ৰাত পিতৃ-মাতৃয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । পুত্ৰৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মাতৃয়ে কয়, "মোৰ পুত্ৰই নজনা একো কামেই নাই ৷ যি এবাৰ দেখে তাক সুন্দৰকৈ আয়ত্ত কৰি লয় । সৰুৰে পৰা ডলা-চালনী, বেগ আদিও বনায় । ইয়াৰ পিছতে দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে কাপোৰ ব'বলৈ লোৱাত প্ৰথমে বাধা দিছিলোঁ । এতিয়া পঢ়াৰ সময়, এতিয়া এইবোৰ কৰিব নালাগে । কিন্তু ল'ৰাই কলে 'মা মই পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ বোৱা-কটাৰ কাম কৰিম' বুলি আৰু তেনেকৈয়ে এতিয়া পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ কাপোৰ বৈ মোৰ ল'ৰাই আজি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । তাত আমি পিতৃ-মাতৃ দুয়ো খুবেই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"

The Student Weaver: Jonai’s Imran Ali Crafts a Path to Independence on His Loom
বোৱা-কটাৰ কামত ব্যস্ত ইমৰান আলী (ETV Bharat Assam)

সঁচাকৈয়ে ইমৰান আলীৰ দৰে ছাত্ৰ কেৱল সমাজ নহয় জাতিৰ আদৰ্শস্বৰূপ । জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ ইচ্ছা থকা ইমৰান আলীয়ে যি কাম কৰিলে বা কৰিছে সেই কামে অসমীয়া সংস্কৃতিক চহকী কৰাই নহয় অসমীয়া জাতিৰ বাবে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

সৎ পথত থাকিলে মানুহক ভগৱানে সহায় কৰে বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে । তেওঁৰ কৰ্ম সমাজৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ বাবেই যেন আদৰ্শস্বৰূপ হৈ উঠে ।

লগতে পঢ়ক: মাউতৰ মৰমৰ আবদাৰত বশ বিশাল মাখুন্দী

প্ৰজ্ঞাৰ সাধক, বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ পূণ্যতিথিত সশ্ৰদ্ধ সোঁৱৰণ

TAGGED:

তাঁতশাল
শুৱালকুছি
বয়ন শিল্পৰ উদ্যোগ
মিচিং জনগোষ্ঠীয় মেখেলা চাদৰ
STUDENT WEAVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.