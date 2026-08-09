বান-বেথা : পানী শুকাল যদিও, শুকুৱা নাই চকুলো
বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজৰ বেথা শুনিব কোনে ? চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে ।
Published : August 9, 2026 at 3:32 PM IST
টীয়ক: বলীয়া বানে উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ ৰাইজক তচনচ কৰিলে । হেৰুৱালে সৰ্বস্ব । লাহে লাহে পানী শুকাইছে, পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বন্যাৰ্তৰ জীৱন স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই । চৰকাৰ তথা সুহৃদয়বান লোকৰ সাহায্যৰে অন্ন মুঠিৰ যোগাৰ হৈছে যদিও বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ অভাৱে চকুলো শুকাবলৈ দিয়া নাই । কেনেকৈ চলিব,কেনেকৈ খাব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ।
অসহায় হৈ পৰিছে টীয়কৰ বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰফুল্ল দাস
বান কমিল যদিও আজিও টীয়কৰ এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তি প্ৰফুল্ল দাসে নিজৰ ঘৰখনত থাকিব পৰা নাই । প্ৰায় ১৫ টাকৈ দিনে তেওঁ বাটে-পথে, দোকানৰ বাৰান্দাত কটাইছে । দিন হাজিৰা কৰি চলা প্ৰফুল্ল দাসে খাবলৈও পোৱা নাই দুবেলা দুমুঠি অন্ন, যি এক চৰকাৰী সাহায্য পাইছিল তাকো চোৰে নিলে ।
এতিয়া কচু ঢেকীয়া বুটলি বিক্ৰী কৰি দাসে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । পৰিবাৰৰ মৃত্যু পাছত টীয়ক নগৰৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ নতুন চাপৰিত তেওঁ অকলেই বসবাস কৰি আছিল । কিন্তু টীয়ক নদীৰ বলিয়া বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই তেওঁ হতাশ হৈ পৰিছে ।
চৌদিশে এতিয়া অন্ধকাৰ দেখিছে দাসে,সেয়ে চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাতৰ অনুৰোধ জনাই আবেগিক হৈ কয়, "মই আজি ১৫ টা দিন ঘৰত সোমাব পৰা নাই । দোকানৰ বাৰান্দাত শুই থকো । দিন হাজিৰা কৰি খাইছিলো, এতিয়া বৰ অসুবিধাত পৰিছো । ঘৰটো ভাঙিলে, কি কৰি খাম, চাৰিওফালে পানী কচু ঢেকীয়া বুটলি খাই আছো, এতিয়া ঘৰখনত কিবা এটা ৰান্ধি খাবলৈও ব্যৱস্থা নাই ।"
তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ ঘৰত খাওঁ । সাহায্য পাইছিলো চৰকাৰে দিছিল পিছে চোৰে নিলে । মোৰ এতিয়া একো উপাই নাই । কেতিয়াবা জীয়াই থাকিবলৈও মন নাইকীয়া হৈ যায়, তাৰ পাছত চিন্তা কৰো চৰকাৰ এখন আছে যেতিয়া মোক চাব । সেই আশালৈ আছো ।"
সৰ্বস্ব হেৰুৱালে টীয়ক মাহাৰাৰ মণ্টু গোস্বামীয়ে
টীয়কৰ মাহাৰা গাঁৱৰ মণ্টু গোস্বামী নামৰ এজন দুৰ্ভগীয়াই এতিয়া অনিশ্চয়তাত ভুগিছে । বানত সকলো হেৰুৱাই বৰ্তমান হতাশ হৈ পৰিছে ব্যক্তিজন । অৱশ্য স্থানীয় বহু দল-সংগঠন ইতিমধ্যে তেখেতৰ গৃহত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।
তেওঁ কয়, "এতিয়া মোৰ একো নাই, সকলো শেষ । বানত মোৰ সকলো গ'ল । মোৰ এতিয়া পিন্ধিবলৈও হাফ পেণ্ট এটাও নাই । মানুহে মেখেলা নে হাফ পেণ্ট বুলি শোধে । মই ছয়টা দিন বৰপুখুৰীৰ পাৰত থিয় হৈ হৈ কটালো । শুব নোৱাৰোঁ, মহ ওলাই যে । বৰ কষ্টত আছো । আজি টৰ্চটো পাই মই বৰ সুখী হৈছো ।"