ETV Bharat / state

বান-বেথা : পানী শুকাল যদিও, শুকুৱা নাই চকুলো

বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজৰ বেথা শুনিব কোনে ? চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে ।

The Story of Two Flood Victims in Teok Who Lost Everything to the Deluge
বান-বেথা, পানী শুকাল যদিও, শুকুৱা নাই চকুলো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: বলীয়া বানে উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ ৰাইজক তচনচ কৰিলে । হেৰুৱালে সৰ্বস্ব । লাহে লাহে পানী শুকাইছে, পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈছে, কিন্তু এতিয়াও বন্যাৰ্তৰ জীৱন স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই । চৰকাৰ তথা সুহৃদয়বান লোকৰ সাহায্যৰে অন্ন মুঠিৰ যোগাৰ হৈছে যদিও বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ অভাৱে চকুলো শুকাবলৈ দিয়া নাই । কেনেকৈ চলিব,কেনেকৈ খাব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ।

অসহায় হৈ পৰিছে টীয়কৰ বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰফুল্ল দাস

বান কমিল যদিও আজিও টীয়কৰ এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তি প্ৰফুল্ল দাসে নিজৰ ঘৰখনত থাকিব পৰা নাই । প্ৰায় ১৫ টাকৈ দিনে তেওঁ বাটে-পথে, দোকানৰ বাৰান্দাত কটাইছে । দিন হাজিৰা কৰি চলা প্ৰফুল্ল দাসে খাবলৈও পোৱা নাই দুবেলা দুমুঠি অন্ন, যি এক চৰকাৰী সাহায্য পাইছিল তাকো চোৰে নিলে ।

বান-বেথা, পানী শুকাল যদিও, শুকুৱা নাই চকুলো (ETV Bharat Assam)

এতিয়া কচু ঢেকীয়া বুটলি বিক্ৰী কৰি দাসে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । পৰিবাৰৰ মৃত্যু পাছত টীয়ক নগৰৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ নতুন চাপৰিত তেওঁ অকলেই বসবাস কৰি আছিল । কিন্তু টীয়ক নদীৰ বলিয়া বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই তেওঁ হতাশ হৈ পৰিছে ।

চৌদিশে এতিয়া অন্ধকাৰ দেখিছে দাসে,সেয়ে চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাতৰ অনুৰোধ জনাই আবেগিক হৈ কয়, "মই আজি ১৫ টা দিন ঘৰত সোমাব পৰা নাই । দোকানৰ বাৰান্দাত শুই থকো । দিন হাজিৰা কৰি খাইছিলো, এতিয়া বৰ অসুবিধাত পৰিছো । ঘৰটো ভাঙিলে, কি কৰি খাম, চাৰিওফালে পানী কচু ঢেকীয়া বুটলি খাই আছো, এতিয়া ঘৰখনত কিবা এটা ৰান্ধি খাবলৈও ব্যৱস্থা নাই ।"

তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ ঘৰত খাওঁ । সাহায্য পাইছিলো চৰকাৰে দিছিল পিছে চোৰে নিলে । মোৰ এতিয়া একো উপাই নাই । কেতিয়াবা জীয়াই থাকিবলৈও মন নাইকীয়া হৈ যায়, তাৰ পাছত চিন্তা কৰো চৰকাৰ এখন আছে যেতিয়া মোক চাব । সেই আশালৈ আছো ।"

সৰ্বস্ব হেৰুৱালে টীয়ক মাহাৰাৰ মণ্টু গোস্বামীয়ে

টীয়কৰ মাহাৰা গাঁৱৰ মণ্টু গোস্বামী নামৰ এজন দুৰ্ভগীয়াই এতিয়া অনিশ্চয়তাত ভুগিছে । বানত সকলো হেৰুৱাই বৰ্তমান হতাশ হৈ পৰিছে ব্যক্তিজন । অৱশ্য স্থানীয় বহু দল-সংগঠন ইতিমধ্যে তেখেতৰ গৃহত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।

তেওঁ কয়, "এতিয়া মোৰ একো নাই, সকলো শেষ । বানত মোৰ সকলো গ'ল । মোৰ এতিয়া পিন্ধিবলৈও হাফ পেণ্ট এটাও নাই । মানুহে মেখেলা নে হাফ পেণ্ট বুলি শোধে । মই ছয়টা দিন বৰপুখুৰীৰ পাৰত থিয় হৈ হৈ কটালো । শুব নোৱাৰোঁ, মহ ওলাই যে । বৰ কষ্টত আছো । আজি টৰ্চটো পাই মই বৰ সুখী হৈছো ।"

লগতে পঢ়ক: অসহায় কৃষক : বানত বুৰিল কামপুৰ-ডবকা ৰাজহচক্ৰৰ বৃহৎ কৃষিভূমি

এইবাৰ কাজিৰঙাত নাই বান, চিন্তিত বন মন্ত্ৰী

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বানাক্ৰান্তৰ বেথা
ইটিভি ভাৰত অসম
বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজৰ বেথা
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.