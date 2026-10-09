দুচকুত অন্ধকাৰ স্বত্বেও নিতৌ জীৱন পোহৰৰ সন্ধান কৰা ধেমাজিৰ বৃদ্ধগৰাকী
চকুৰে পৃথিৱীখন নেদেখিলেও ব্ৰতী হৈছে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামত । এগৰাকী দৃষ্টিহীন বৃদ্ধৰ কৰুণ কাহিনীৰে প্ৰদ্যুম্ন ভৰালীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 9, 2026 at 4:50 PM IST
ধেমাজি: পৰিয়াল পোহপালৰ দায়িত্ব, জীৱন চলাই নিয়াৰ দায়িত্বই সকলো বাধাকে নেওচিবলৈ মানুহক বাধ্য কৰে । ধেমাজি চহৰত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই এনে এখন ছবি দেখা যায় । এখন হাতত এডাল লাখুটি আৰু আনখন হাতত এমুঠি বাঢ়নী লৈ এজন বৃদ্ধ ঘূৰি ফুৰে । দিনটো বাঢ়নী বিক্ৰী কৰি যি দুই-এপইচা পাই, তাকে লৈ সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি আহে ।
এয়া ধেমাজি শান্তিপুৰ বকচি গাঁৱৰ নিবাসী সন্তৰাম কাকতিৰ কাহিনী । দৃষ্টিহীন কাকতিৰ সাৰথি বুলিবলৈ মাত্ৰ তেওঁৰ সহধৰ্মিনী । কাকতিৰ পৰিয়াল বুলিবলৈও তেওঁলোক দুয়োয়ে । বৃদ্ধগৰাকীয়ে দুচকুৰে নেদেখিলেও অলপো থমকি ৰোৱা নাই ৷ খেপিয়াই খেপিয়াই ঘৰত বাঢ়নী প্ৰস্তুত কৰি সেই বাঢ়নী ধেমাজি নগৰৰ যানজঁটৰ মাজেৰে গৈ বিক্ৰী কৰে ৷
বাঢ়নী প্ৰস্তুত কৰাত স্থানীয় দুই এজনে বাঁহ কটাত সহায় কৰি দিয়ে, লগতে সহধৰ্মিনীয়ে বাঁহৰ টকুৰা কৰাত কিছু সহায় কৰি দিয়ে ৷ বাকী বাঢ়নী প্ৰস্তুত কৰা, ৰছীৰে বন্ধা আৰু বজাৰত গৈ বিক্ৰী কৰা আদি সকলো কাম কাকতিয়ে নিজেই কৰে ৷
ঘৰৰ পৰা ধেমাজি সদৰলৈ ৯-১০ কিঃমিঃ দূৰত্ব । কেতিয়াবা অট'ৰে আহি নগৰত নামে আৰু এখন হাতত ঝাড়ুৰ মুঠা আৰু আনখন হাতত লাখুটিডালক ভৰসা কৰি নগৰৰ মাজেৰে খোজ কাঢ়ি যাত্ৰা কৰে । ইপিনে পকীপথত খালী ভৰিৰে খোজ কাঢ়ি যাওঁতে ঠায়ে ঠয়ে ভাগৰত পথৰ দাঁতিত জিৰণি ল’বলগীয়া হয় তেওঁ ৷ তৎসত্বেও তেওঁ ভাগৰি পৰা নাই ৷
বাহিৰৰ জগতখন একো নেদেখিলেও কেৱল অনুভৱেৰে সংগ্ৰাম কৰি চলিছে দুজনীয়া পৰিয়াল ৷ এডাল বাঢ়নী বা ঝাড়ুৰ দাম ৩০টকা ল'ব লাগে যদিও বহুতে ২০ টকাহে হাতত গুজি দি যায় ৷
জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা উল্লেখ কৰি সন্তৰাম কাকতিয়ে কয়,"মই চব নিজেই কৰোঁ । কোনোবা এজনে বাঁহ চেও দি যায় । মই খেপিয়াই খেপিয়াই বনালোঁ ৷ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ । চৰকাৰকো দেখুৱালোঁ, চহৰৰ মানুহকো দেখৱালোঁ ৷ মোক লেম্প -চাকি পোহৰ নলাগে, আন্ধাৰতে বহি বনাই থাকিম ৷"
ইফালে চৰকাৰী ঘৰ এটাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি থকা সন্তৰাম কাকতিৰ পত্নীয়ে কয় জনাই যে এনে কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই যোৱা পৰিয়ালটোৱে অৰুণোদয়, বৃদ্ধ পেঞ্চন লাভ কৰিছে যদিও আজিলৈকে এটা চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই । জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহটো জোৰা-টাপলি মাৰি কোনোমতে দুয়োটি জীৱ সোমাই আছে ।