বাইকাৰ্ছৰ সাজেৰে আঙুৰলতা: অন্ত পৰিল ৰাজ্য়িক মহিলা আয়োগৰ বাইক ৰেলীৰ

বাইকাৰ্ছৰ সাজেৰে আঙুৰলতা: অন্ত পৰিল ৰাজ্য়িক মহিলা আয়োগৰ বাইক ৰেলীৰ
সামৰণি পৰিল ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ সজাগতা বাইক ৰেলীৰ । মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা আৰু মহিলা আয়োগৰ সম্পৰ্কত সজাগতাৰ উদ্দেশ্যৰে উলিওৱা হয় এই বাইক ৰেলী ।
Published : November 15, 2025 at 6:44 PM IST
যোৰহাট: ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নাৰীৰ সুৰক্ষা আৰু ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে মহিলা আয়োগক এক নতুন গতি প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই ।
ৰাজ্যৰ চুকে-কোণে মহিলা আয়োগ সন্দৰ্ভত আৰু মহিলাসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উলিওৱা হয় এক সজাগতামূলক বাইক ৰেলী, গুৱাহাটী সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম পৰা উলিওৱা এই বাইক ৰেলী শনিবাৰে যোৰহাটত সামৰণি পৰে । এই বাইক ৰেলীয়ে সামৰি লয় মৰিগাঁও, নগাঁও, গোলাঘাট জিলাক ।
আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত অহা উক্ত বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা বাইকাৰ্ছ আৰু আঙুৰলতা ডেকাক আদৰণি আৰু সম্বৰ্ধনা জনাই যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে । যোৰহাটত উপস্থিত হৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে মহিলা সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয় সামৰি এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে আঙুৰলতা ডেকাই ।
এই বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আঙুৰলতা ডেকাই কয়, "গুৱাহাটী সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বাইক ৰেলী আজি যোৰহাটত সামৰণি পৰিছে । মৰিগাঁও, নগাঁও, গোলাঘাটক সাঙুৰি আমি যি ধৰণৰ উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, সেই কাৰ্যসূচীসমূহ সমাপন হৈছে ।"
ডেকাই পুনৰ কয়, "আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো দিন । আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ যোৰহাটত আৰু আমাৰ যিটো যাত্ৰা আছিল, সেয়া মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা যাত্ৰা আছিল । প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা তথা যিসকল মহিলা নিৰ্যাতিত হৈ আছে,পীড়িত হৈ আছে লগতে তেওঁলোক যদি তৎক্ষণিকভাৱে বিপদত পৰে ক'ত ফোন কৰিব পাৰিব, কেনেধৰণৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব, কিদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া সাংবিধানিক সুবিধা গ্ৰহণ আদি বিষয় লগতে মহিলা আয়োগৰ সম্পৰ্কত সজাগতা অনা আৰু মহিলাসকলক জনোৱাটোৱেই এই বাইক ৰেলীৰ মূল উদ্দেশ্যে ।"
শেষত আঙুৰলতা ডেকাই কয়, "মহিলাৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ সৈতে বহিছোঁ । মহিলাসকলৰ বাবে ১৮১ নম্বৰ এক ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে । তাতেই তেওঁলোকে সকলো কথা জনাব পাৰিব । মোৰ বাইকাৰ্ছ টীমটোত ১০ গৰাকী মহিলা আৰু ৬ জন পুৰুষ আছিল ।"