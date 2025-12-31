ETV Bharat / state

কুঁৱলী কিছু কমিলেও কমা নাই শীতৰ প্ৰকোপ: আগন্তুক কেইটা দিনৰ বতৰ কেনে থাকিব

ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব শীতৰ প্ৰকোপ । গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিলে তথ্য ।

The state has been enjoying the winter for the past few days and What will the weather be like in the next few days
কুঁৱলী কিছু কমিলেও কমা নাই শীতৰ প্ৰকোপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 31, 2025 at 9:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিগত কেইবাদিন ধৰি ঘন কুঁৱলীৱে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আকাশ ঢাকি ৰাখিছিল । যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছিল শীতৰ প্ৰকোপ । অৱশেষত ঘন কুঁৱলীৰ আৱৰণ আঁতৰি বুধবাৰে দেখা গ'ল সূৰ্যৰ পোহৰ । অৱশ্যে বিয়লিৰ পৰা পুনৰ ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনৰ মাজত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় । বিগত কেইদিনৰ তুলনাত বুধবাৰে শীতৰ প্ৰকোপ কিছু কম আছিল ।

২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ আকাশ ঘন কুঁৱলীয়ে ঢাকি ৰাখিছে । ব্যস্ততাপূৰ্ণ আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সোমাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰত ঘন কুঁৱলীৰ আৱৰণে যেন সজাই তুলিছে প্রকৃতি । মঙলবাৰৰ গোটেই দিনটো ঘন কুঁৱলীয়ে চৌপাশ আৱৰি ৰখাৰ ফলত মহানগৰীত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে জনসাধাৰণে সন্ধিয়াৰ ভাগত জুই জ্বলাই উম লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

The state has been enjoying the winter for the past few days and What will the weather be like in the next few days
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

বছৰটোৰ অন্তিম দিনাও বিয়লিৰ পৰা ৰাইজে জুই জ্বলাই উম লোৱাৰ লগতে লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে । ইফালে আগন্তুক কেইবাদিনলৈ ৰাজ্যত শীতৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থাকিব বুলি গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে ।

The state has been enjoying the winter for the past few days and What will the weather be like in the next few days
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে মঙলবাৰৰ দিনটোত গোৱালপাৰাত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৮ ডিগ্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে ধুবুৰীত ১৩.৩ ডিগ্রী, যোৰহাটত ১৪.৮ ডিগ্রী, গুৱাহাটীত ১৫.১ ডিগ্রী, উত্তৰ লখিমপুৰত ১৩.৭ ডিগ্ৰী, বৰপেটাত ১৪.৯ ডিগ্ৰী আৰু গোলাঘাটত ১৫.০ ডিগ্ৰীলৈ হ্ৰাস পাইছিল ।

The state has been enjoying the winter for the past few days and What will the weather be like in the next few days
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্রীয় মুৰব্বী তথা বিজ্ঞানী সঞ্জয় অ'নিল শ্ব'ৱে দিয়া তথ্যমতে বুধবাৰে ৰাজ্যখনত সৰ্বোচ্চ তাপমান আছিল ২১ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমান আছিল ১২ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ । আগন্তুক তিনিদিন ঠাই বিশেষে কুঁৱলী থাকিব যদিও বৰষুণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । গুৱাহাটীত আগন্তুক পাঁচদিন বতৰ ফৰকাল থাকিব আৰু পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া কুঁৱলী থাকিব ।

The state has been enjoying the winter for the past few days and What will the weather be like in the next few days
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইদিন ধৰি ৰাজ্যৰ ইমুৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দেখা গৈছে ডাঠ কুঁৱলীৰ আৱৰণ । ডাঠ কুঁৱলীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজপথত যান-বাহন চলাওঁতে চালকসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন ।

The state has been enjoying the winter for the past few days and What will the weather be like in the next few days
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

পৰাপক্ষত বাহনত হেডলাইট জ্বলাই লাগে লাহে যান-বাহন চলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । ইফালে হঠাৎ তাপমাত্রা হ্রাস পোৱাত গৰম হৈ পৰিছে গৰম কাপোৰৰ ব্যৱসায় । ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰতো প্ৰতিখন শ্বপিং মলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাঁচীবজাৰ, পল্টন বজাৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ গৰম কাপোৰৰ বিপণিত এইকেইদিন গৰম কাপোৰৰ ব্যৱসায় যথেষ্ট ভাল বুলি ব্যৱসায়ীসকলে জনাইছে । ইফালে অত্যন্ত শীতৰ বাবে বুধবাৰৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় এসপ্তাহৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত পুনৰ ডাইনী সন্দেহত হত্যা; গাঁওবাসীয়ে মাৰপিট কৰি জ্বলাই দিলে দম্পতীক

নৱবৰ্ষত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে ১৩২ কোটি টকাৰ কাম হাতত লৈছে জি এম চিয়ে

TAGGED:

ASSAM WEATHER
DENSE FOG
ইটিভি ভাৰত অসম
COLD WAVE IN ASSAM
ASSAM TEMPERATURES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.