হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অনিৰুদ্ধ যাত্রা : পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ
চৰকাৰী বণ্ড বন্ধকত থৈ বছৰি ৭.৮৩ শতাংশ সুতৰ হাৰত নৱেম্বৰত ল'ব এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ।
Published : November 8, 2026 at 5:16 PM IST
গুৱাহাটী : কোনো ধৰণৰ কৃপণালি নকৰাকৈ অলপো থমকি ৰোৱা নাই মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন । ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ অভিলেখ ৰচা চৰকাৰখনে পুনৰ ঋণ লোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে । চৰকাৰী বণ্ড বন্ধকত থৈ বছৰি ৭.৮৩ শতাংশ সুতৰ হাৰত অহা ৯ নৱেম্বৰত পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকা ঋণ ল'বলৈ অসম চৰকাৰে যাৱতীয় প্রস্তুতি চলাইছে ।
মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছে । শেহতীয়াকৈ যোৱা ২৭ অক্টোবৰত অসম চৰকাৰে এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । ইয়াৰ ১২ দিন পাছত পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে । উল্লেখ্য যে ছেপ্টেম্বৰলৈ অসম চৰকাৰে লোৱা মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল ২,১১,৬৭৪.৩৭ কোটি টকা ।
এবাৰ সৰ্বাধিক ৩১০০ কোটি টকাৰ ঋণ
আনহাতে ১০ আৰু ২৭ অক্টোবৰত চৰকাৰে এহাজাৰ কোটি টকাকৈ মুঠ দুই হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । অহা ৯ নৱেম্বৰত এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে অসম চৰকাৰৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হ'বগৈ ২,১৪,৬৭৪.৩৭ কোটি টকা । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাই অর্থাৎ ১২ মে'ত এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল ।
তাৰ পিছত ২৬ মে'ত ৭৫০ কোটি টকা, ১৬ জুনত ১,০০০ কোটি টকা, ৩০ জুনত ১,০০০ কোটি টকা, ১ ছেপ্টেম্বৰত ১,০০০ কোটি টকা, ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ১,৩০০ কোটি টকা, ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৮০০ কোটি টকা, ১০ অক্টোবৰত ১,০০০ কোটি টকা আৰু যোৱা ২৭ অক্টোবৰত ১,০০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰখনে সৰ্বাধিক ৩১০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল ।
উল্লেখ্য যে এখনৰ পাছত আনখনকৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে প্রতিমাহেই বুজন পৰিমাণৰ ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে । চৰকাৰখনে ৰূপায়ণ কৰি অহা বিশেষভাৱে চৰ্চিত আৰু সমাদৃত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামতে প্ৰতি মাহে ৰাজকোষৰ পৰা ৪৫০ কোটি টকাৰো অধিক পুঁজি ওলাই যায় ।
নিযুত-নিযুত মাইনাৰ নামত ১০০ কোটি ব্যয়
আনহাতে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰা নিযুত বাবু আৰু নিযুত মইনা আঁচনিৰ নামতো প্রতি মাহে প্রায় এশ কোটি টকা ব্যয় হয় । ভোটৰ আশাত এখনৰ পাছত আনখনকৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো আপোচ কৰা নাই । ফলত অসমৰ ঋণৰ পৰিমাণ দুই লাখ কোটি টকাৰো অধিক হৈছে ।
ইফালে, প্ৰতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ ধাৰৰ বোজা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । বিৰোধী দলৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে এনেদৰে প্ৰতি মাহে বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ লোৱা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে ঋণ লোৱাটো প্রয়োজনীয় বুলি দাবী কৰি ঋণ লৈ আছে ।
জনমূৰি ঋণ
লক্ষণীয় বিষয় যে ঋণৰ বোজা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান সময়ত জনমূৰি ঋণ প্রায় ৪২,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । স্বাধীনতাৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনলৈকে অর্থাৎ ২০১৬ চনৰ মাৰ্চলৈ অসমৰ সমুদায় ঋণৰ পৰিমাণ আছিল প্রায় ৪১,৯৬৪ কোটি টকা ।
সর্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত এই ঋণৰ বোজা ৮৯,৭০৯ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত প্ৰতি মাহে ইমানেই ঋণ লোৱা আৰম্ভ কৰিলে যে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকা হয়গৈ আৰু এতিয়া এই পৰিমাণ প্রায় দুই লাখ তেৰ হাজাৰ কোটি টকা হৈছে ।
শাসনত বহিয়েই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে অসমক দেশৰ পাঁচখন শীৰ্ষ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল; কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিপৰীতে চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রতহে একপ্ৰকাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ইফালে, ভোটৰ স্বাৰ্থত ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা একাধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি এতিয়া চৰকাৰখনৰ বাবে বোজা হ'লেও চলাই নিবলৈ বাধ্য হৈছে । ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰকাৰৰ উন্নয়ন তথা উৎপাদনমুখী কাম-কাজ একাষৰীয়া কৰি এনেদৰে একাধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে ৰাজকোষ উদং কৰি পেলালে বুলি বিৰোধীয়ে অভিযোগ কৰি আহিছে ।
বিৰোধীয়ে কি কয়
এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিপুণ বৰাই কয়, "ঋণৰ কথা কৈ কৈ ভাগৰি পৰিছো; কিন্তু চৰকাৰখন ভাগৰি পৰা নাই । অসমত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থকা বুলি দাবী কৰা কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে অসমক প্রাপ্য পুঁজি আদায় নিদিয়া আৰু অসমতো ৰাজহ সংগ্ৰহ হ্ৰাস পোৱাত তীব্র আর্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে অসম চৰকাৰ । পৰিস্থিতি এনে পর্যায় পাইছেগৈ যে চৰকাৰখনে ঋণৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ শাসনভাৰ চলোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।"
"এইখন চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যত উৎপাদনমুখী কাম-কাজ বন্ধ হৈ পৰিছে, কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনত কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাইছে, কমিছনৰ অংক জড়িত থকা কেতবোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাহিৰে বাকী সকলো প্ৰকাৰৰ উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ পৰিছে । ইফালে নিবনুৱাৰ সংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । সেইদৰে চাউল, দাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ-কণীলৈকে সকলো ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছে ।" প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠনেতাগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
ৰিপুণ বৰাই পুনৰ কয়, "এইখন চৰকাৰ ৰাইজৰ পক্ষত নাই । ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা জাপি দি চৰকাৰখনে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে । প্ৰায় সকলো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম স্তব্ধ হৈ পৰিছে । ঠিকাদাৰক প্ৰাপ্য ধন দিব পৰা নাই । কেৱল ভোটৰ অংকত হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ আঁচনিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । ৰাজ্যখনে আজি ঋণৰ বোজা বহন কৰিব নোৱৰা অৱস্থা হৈছে। ঋণৰ ওপৰত চলি আছে এই চৰকাৰ ।"
পুনৰ পঢ়ক :পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ : পাঁচ মাহত ৯৮৫০ কোটি টকাৰ ঋণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ