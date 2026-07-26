২ লাখ মহিলা-শিশুৰ বাবে লাগে কাপোৰ, বন্যাৰ্তৰ বাবে ১২ কোটি টকা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ; মুখ্যমন্ত্ৰী
বৰ্তমানলৈকে বানত ৬৬ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ মৃত্যু সংখ্যা ৭০-৭৫লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে; মুখ্যমন্ত্ৰী
Published : July 26, 2026 at 3:59 PM IST
গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ তিনি জিলাত বানৰ পাছত উদ্ধাৰ, সাহাৰ্যৰ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি আৰু বানাক্ৰান্তৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমান দূৰ কৰিব পাৰি আমি কৰিছো আৰু কৰি থাকিম । মই অসমৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলক সামৰ্থ অনুসৰি বান সাহাৰ্যত যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ পৰা প্ৰায় দুই লাখ পৰিয়ালৰ বাবে মেখেলা-চাদৰ, টি-চাৰ্ট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিছো । এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাক প্ৰায় ১২ কোটি টকা প্ৰয়োজন হ'ব । বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তাই দুই হাজাৰ তলত বৰঙণি আগবঢ়াব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বৰঙনি মই স্থানীয় বিধায়কক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো । দুই হাজাৰ টকাৰ ওপৰত বৰঙনি দিব বিচৰাসকলে আমাৰ দলৰ ফেচবুক বা টুইটাৰত একাউণ্টত নাইবা মোৰ ফেচবুক বা টুইটাৰত দিয়া বেংক একাউণ্টলৈ চেক যোগে পঠিয়াব পাৰিব ।"
বহিঃৰাজ্যত থকা অসমৰ বিজেপি কৰ্মীসকলেও সহায়ৰ আশ্বাস দিছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"চাৰি-পাঁচ দিনৰ ভিতৰত এই পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আমি চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ বান প্ৰভাৱিত লোক সকলক সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হম । চৰকাৰীভাৱে কি কৰি আছো সেই কথা মই কৈ আহিছো । আজি দলীয় মঞ্চত আছো বাবে দলৰ কথা কৈছো ।"
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই আহ্বান জনাই ৰাজ্যৰ বিজেপি কৰ্মীলৈ ৷ ইফালে বানত মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ কথা উল্লেক কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বানত ৬৫ জন আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানত এজনৰ মৃত্যু হৈছে । বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬৬ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সন্ধানহীন হৈ আছে চাৰিগৰাকী লোক । মৃত্যু সংখ্যা হয়টো ৭০-৭৫ হ'ব পাৰে ।"
বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত সাহাৰ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বৰ্তমান সকলো অঞ্চলতে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব পৰা হৈছে ৷ পানী কমিছে যদিও ২৫ হাজাৰ পৰিয়ালত বিদ্যুৎ যোগান দিব পৰা নাই । আমি বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছিলো ১.৬০ লাখ পৰিয়ালৰ ।"
লগতে পঢ়ক:মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ