ভৰালী পৰিয়ালেহে মাতি আনিছিল ঘনকান্তক, মই আৰক্ষীক সকলো নথি-পত্ৰ জমা দিছো : জোনমণি গগৈ
অভিযুক্ত ঘনকান্তৰ পত্নীক মাৰাথন জেৰা ৷ মোবাইল, গাড়ী, হোটেলৰ নথি জব্দ আৰক্ষীৰ ৷
Published : November 2, 2026 at 4:28 PM IST
গুৱাহাটী : আজিও চৰ্চাত হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰসংগ ৷ আজিও হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । দেওবাৰে অভিযুক্ত ঘনকান্তৰ পত্নী জোনমণি গগৈক পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত কেইবা ঘণ্টাও ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰা কৰা হয় ।
জেৰাৰ অন্তত নিশা জোনমণি গগৈক থানাৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় যদিও তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ মোবাইল ফোন, গাড়ীৰ চাবি আৰু হোটেল সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ জব্দ কৰে । এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জোনমণি গগৈয়ে সদৰী কৰে ৷
থানাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জোনমণি গগৈয়ে কয়, "ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাখন, ভৰালী পৰিয়ালে বাৰে বাৰে তেওঁক মাতি পঠিওৱাৰ বাবেই তেওঁ (ঘনকান্ত) সেইদিনা হোটেলখনলৈ আহিছিল । তেওঁ ফোনতেই সকলো কথা পাতি ল’ব বুলি জনাইছিল যদিও ভৰালী পৰিয়ালে বিষয়টো সম্পৰ্কত সন্মুখত বহি কথা পাতিবলৈ বাৰে বাৰে মাতিছিল ।’’
জোনমণি গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘তেওঁ ভৰালী পৰিয়ালক সদায় যথেষ্ট সন্মান কৰিছিল । ব্যৱসায় বেয়া চলি থকাৰ বাবে ঘনকান্তই ভৰালী পৰিয়ালক হোটেলখন ওভতাই দিব বিচাৰিছিল । তেওঁ হোটেলখন ওভতাই দি নিজৰ আমানত (চিকিউৰিটি মানি) ঘূৰাই দিবলৈ বাৰে বাৰে কৈ আছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভৰালী পৰিয়ালক তেওঁ একেবাৰে পইচা নিদিয়াকৈ থকা নাছিল । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহলৈকে হোটেলৰ সম্পূৰ্ণ ভাৰা নিয়মীয়াকৈ পৰিশোধ কৰা হৈছিল । কেৱল বিগত দুই-তিনি মাহৰ পইচাহে বাকী আছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ঘটনাৰ দিনা কেইবাজনো লোকে ঘনকান্তক জোৰকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ গুলীয়াবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷ তেওঁ কোনোমতে সেই স্থানৰ পৰা প্ৰাণ বচাই অহাৰ পিছতে আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ফোন ৰিচিভ নকৰাত তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিল । ঘৰলৈ আহি গাড়ীৰ চাবি মোৰ হাতত দি ছোৱালীজনী আৰু মোক নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ দিছিল ।’’
‘‘তাৰ পাছত মই প্ৰয়োজনীয় কেইখনমান কাগজ-পত্ৰ, কাপোৰ-কানি লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলো ৷ ছোৱালীজনী আৰু মই এক নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছিলো ৷ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত সকলো বস্তু মই আৰক্ষীৰ ওচৰত জমা দিছো ৷’’ এই বুলিও কয় হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্তৰ পত্নী জোনমণি গগৈয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ এই শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ডৰ 'ক্ৰাইম ছিন ৰিক্ৰিয়েচন'ৰ বাবে মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক সোমবাৰে পুৱা বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীলৈ আনি এই সমস্ত ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্যায়ন কৰে । আৰক্ষীয়েও একাধিক কেমেৰাৰ সহায়ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ভিডিঅ’গ্ৰাফী কৰে । এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয় ৷