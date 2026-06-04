ETV Bharat / state

ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা

কেৱল এখন সাধাৰণ পাহাৰ নহয়; এয়া যেন শিলৰ বুকুত খোদিত ইতিহাসৰ জীৱন্ত দলিল । ইয়াৰ পুৰাতাত্ত্বিক নিৰ্দশনে আমাক লৈ যাব এক অচিন যুগৰ সভ্যতালৈ ।

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 7:14 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

দেবেন বৰুৱা

সোণাপুৰ: প্ৰকৃতিৰ বুকুত সোমাই থকা এক অজান দেশৰ সন্ধানত এইবাৰ আমাৰ যাত্ৰা আছিল এক বিশেষ পাহাৰলৈ । দুৰ্গম পথ, ঘন অৰণ্য আৰু নীৰৱতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাওঁতে আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে এক বিশাল বিস্ময় !

প্ৰকৃতিৰ বিস্ময় নে ইতিহাসৰ ৰহস্য ?

ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

সংৰক্ষণৰ অভাৱত বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত দশম-একাদশ শতিকাৰ 'ৰামতা পাহাৰ'ৰ অমূল্য শৈল ভাস্কৰ্য । এক অবুজ শিহৰণ আৰু অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক কাৰুকাৰ্য ! সমতলৰ পৰা পাহাৰৰ শীৰ্ষলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে বুকুখন কঁপি উঠে । পাহাৰখনৰ একেবাৰে ওপৰত, এচটা বহল শিলৰ বুকুত থমকি ৰৈছে এটা প্ৰকাণ্ড বৃত্তকাৰ শিলাখণ্ড । এনে লাগে যেন কোনোবা মায়াবী শিল্পীয়ে এক বিশেষ কৌশলেৰেহে শিলটো তাত ওলোমাই থৈছে । প্ৰথম চাৱনিতে ধাৰণা হয়— এই যেন শিলটো বাগৰি পৰিব ! কিন্তু নাই, বতাহ-ধুমুহাক নেওচি, প্ৰকৃতিৰ এক অদ্ভুত মহাকৰ্ষণিক নিয়মেৰে যুগ যুগ ধৰি স্থিৰ হৈ আছে এই ৰহস্যময় শিলাখণ্ড ।

স্থানীয় লোকে এই অদ্ভুত সুন্দৰ পাহাৰখনৰ নাম দিছে 'ৰামতা পাহাৰ’ । একাংশই আকৌ দিছে গণেশ পাহাৰ । কেৱল প্ৰকৃতিৰ এই বিৰল দৃশ্যয়ে নহয়, ডিমৰীয়াৰ এই ৰামতা পাহাৰৰ বুকুত শুই আছে এক হেৰাই যোৱা সভ্যতাৰ ৰহস্যময় ইতিহাস !

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

শিলৰ বুকুত প্ৰাণ পাই উঠিছিল শিল্পই

পাহাৰখনৰ নামনি অঞ্চললৈ নামি আহিলেই চকু থৰ হৈ পৰে । চাৰিওফালে সিঁচৰতি হৈ আছে প্ৰাচীন শৈল ভাস্কৰ্য । যেন অতীতৰ কোনোবা নিপুণ ভাস্কৰে শিলৰ বুকুত খোদিত কৰি থৈ গৈছে একো একোখন অমৰ মহাকাব্য ।

নামনিৰ এই অঞ্চলটোত অনুসন্ধান চলাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাটাও অমূল্য নিদৰ্শন ।

শিলাখণ্ডত কটা অনন্য গণেশ মূৰ্তি

এই মূৰ্তিটোৱে অঞ্চলটোৰ প্ৰাচীন ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক সূচায় ।

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

এক আচৰিত নৰ মূৰ্তি

ইয়াত এটা নৰ মূৰ্তিয়ে আন এটা নৰ মূৰ্তিৰ মূৰত বা শৰীৰত ভৰি দি থকাৰ এক বিৰল আৰু ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য খোদিত কৰা হৈছে । এই ভাস্কৰ্যই অতীতৰ কোনো বিশেষ সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

ৰহস্যময় গাঁত আৰু অৰ্ধ-খোদিত শিলাখণ্ড

এইবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে অতীতত ইয়াত কোনো বৃহৎ ঐতিহাসিক নিৰ্মাণকাৰ্য চলিছিল ।

কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াৰ নাতিদূৰৈৰ আন এখন পাহাৰৰ গাতো উদ্ধাৰ হৈছে গণেশ মূৰ্তি, কেইবাটও অজ্ঞাত নাৰীমূৰ্তি আৰু এটি পবিত্ৰ যোনী পীঠ । ইতিহাসবিদ আৰু সচেতন মহলৰ মতে, এয়া সম্ভৱতঃ দশম-একাদশ শতিকাৰ কোনো নিপুণ শিল্পীৰ হাতৰ পৰশ ।

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত বিস্ফোৰক তথ্য : ‘ৰূপৰেখা’ এতিয়াও জীৱন্ত

শেহতীয়াকৈ এই প্ৰতিবেদকে চলোৱা এক প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে । পাহাৰৰ শিখৰত থকা অসংখ্য শিলৰ মাজত এটা চেপেটা শিলত অৰ্ধ-অংকিত বা স্কেটচ কৰা এটা মানৱ চিত্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে অতীতত ভাস্কৰসকলে প্ৰথম অৱস্থাত এনেদৰে শিলৰ গাত খচৰা চিত্ৰ বা ৰূপৰেখা অংকন কৰি লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়তহে তাক কাটি মূৰ্তিৰ ৰূপ দিছিল । সম্ভৱতঃ সহস্ৰাধিক বছৰ পূৰ্বে এই স্থান আছিল এক সজীৱ আৰু ব্যস্ত শিল্পশালা ।

হিউৱেন চাঙৰ টোকা, ‘হস্তীৰ দেশ’ আৰু গণেশ উপাসনাৰ এক ঐতিহাসিক সংযোগ

এই প্ৰতিবেদনৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হ’ল, ডিমৰীয়াৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলত সিঁচৰতি হৈ থকা গণেশ মন্দিৰসমূহৰ এক অদ্ভুত ভৌগোলিক অৱস্থান । লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে মহানগৰীৰ লালগনেশ, খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ, নাজিৰাখাটৰ গণেশ মন্দিৰ, গোমৰীয়াৰ গণেশ থান, কলংপাৰৰ দেওশালৰ গণেশ থান আৰু কলংপাৰ বৰবিলা পথৰ দাঁতিত থকা গণেশ থান, কলঙৰ সিপাৰে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বহি থকা গণেশ মন্দিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট শাৰীত বা এলেকাত পুঞ্জীভূত হৈ আছে ।

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি ?

ইতিহাস আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা এই সম্পৰ্কটো অত্যন্ত গভীৰ । প্ৰাচীনকালৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো আছিল বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ ভূমি । সপ্তম শতিকাত কামৰূপাধিপতি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজত্বকালত অহা বিখ্যাত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ ভ্ৰমণ টোকাত উল্লেখ কৰিছিল যে কামৰূপৰ দক্ষিণ-পূব দিশত অসংখ্য বনৰীয়া হাতীৰ জাক ঘূৰি ফুৰে । হিউৱেন চাঙে উল্লেখ কৰা সেই ঐতিহাসিক অঞ্চলটোৱেই সম্ভৱতঃ হৈছে আজিৰ এই ডিমৰীয়া অঞ্চল ।

হিন্দু ধৰ্মত গজমুণ্ডধাৰী ভগৱান গণেশ হ’ল বিঘ্নহৰ্তা আৰু হাতীক গণেশৰেই এটা সজীৱ ৰূপ বুলি গণ্য কৰা হয় । অতীতত যেতিয়া জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে নিজৰ ‘ডণ্ডি’ বা নিৰ্দিষ্ট বাটেৰে অহা-যোৱা কৰোঁতে খেতিপথাৰ আৰু মানুহৰ বাসস্থানৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল, তেতিয়া অসহায় থলুৱা মানুহে হাতীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আৰু বিঘ্ন বিনাশৰ বাবে হাতী অহা-যোৱা কৰা পথ বা ‘পতি’ক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সম্ভৱতঃ এই গণেশ মন্দিৰ বা থানসমূহ স্থাপন কৰিছিল । অৰ্থাৎ অনুমান কৰা মতে, আজিৰে পৰা শ শ বছৰ পূৰ্বেই হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ আধ্যাত্মিক উপশম বিচাৰি এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

"সময় থাকোঁতেই সংৰক্ষণ নকৰিলে ইতিহাস উৱলি যাব" : সচেতন নাগৰিকৰ বক্তব্য

স্থানীয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট লেখক ৰাতুল কুমাৰ কাকতিয়ে এই সন্দৰ্ভত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ স্থাপত্য-ভাস্কৰ্যবিলাকৰ ভিতৰত কলংপাৰৰ ৰামতা পাহাৰৰ নামনিত থকা গণেশ মূৰ্তিসহ অন্যান্য শৈলমূৰ্তিসমূহ অন্যতম । বিশেষকৈ ডিমৰীয়া অঞ্চলত বহুবোৰ গণেশৰ শৈলমূৰ্তি আছে— দেওশাল, গোমৰীয়া, নাজিৰাখাট, যোৰাবাট, ছয়মাইল, লালগণেশ আদিত ইয়াৰ নিদৰ্শন পোৱা যায় ।"

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ হোৱাৰ বাবেই হয়তো তাহানিতে একে শাৰীতে এনেদৰে গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু এই মূৰ্তিসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চৰম সময় আহি পৰিছে । ইতিমধ্যে বহু ভাস্কৰ্য ক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈছে । সেয়ে পলম নকৰি চৰকাৰী উদ্যোগতে হওক বা স্থানীয় জনসাধাৰণৰ উদ্যোগতে হওক, এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে । এইসমূহৰ সৌন্দৰ্যবৃদ্ধি কৰি পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ স্থান হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যথেষ্ট থল আছে ।"

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

মাটি খান্দোতে ওলাল ভাস্কৰ্য, ৰাইজৰ বিশ্বাস : চলে পূজা-অৰ্চনা

কেৱল পাহাৰৰ বুকুতেই নহয়, এই অঞ্চলৰ সাধাৰণ মানুহৰ চোতালৰ মাটিতো সাৱটি আছে ইতিহাস । স্থানীয় এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আৱেগিক হৈ পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কয়, "আমাৰ ননকে বেজেনী অঞ্চলত আজিৰে পৰা প্ৰায় ৫০ বছৰমান আগতে মাটি খান্দোতে এটা শিলতে কেইবাটাও মূৰ্তি খোদিত হৈ থকা এক অদ্ভুত শিলাখণ্ড উদ্ধাৰ হৈছিল । সেই দিন ধৰিয়েই আমি স্থানীয় ৰাইজে ইয়াক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰি ইয়াত কালীপূজা, দুৰ্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সৰস্বতী পূজা আৰু গণেশ পূজা আদি ভক্তিৰে কৰি আহিছোঁ । চৰকাৰে আমাক এই ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আৰু ইয়াত এটা সুন্দৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে ।"

হেৰাই যাব নেকি এই অমূল্য গৌৰৱ

যিসময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে নিজৰ সামান্য ইতিহাসকো সুন্দৰকৈ সজাই পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে, সেই সময়ত আমাৰ বুকুত থকা দশম-একাদশ শতিকাৰ এই অমূল্য ঐতিহ্যই এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত অনাদৃত আৰু অৱহেলিত হৈ ধ্বংসৰ ক্ষণ গণিছে । উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত ৰ’দ-বৰষুণৰ কোবত প্ৰাচীন ইতিহাসৰ এই স্বাক্ষৰসমূহ লাহে লাহে ম্লান হৈ আহিছে । স্থানীয় ৰাইজৰ দৃঢ় বিশ্বাস, যদি পুৰাতত্ত্ব বিভাগে সমগ্ৰ ৰামতা পাহাৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত এক ব্যাপক, বিজ্ঞানসন্মত প্ৰত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলায়, তেন্তে মাটিৰ তলৰ পৰা অসমৰ ইতিহাসৰ আৰু বহু নজনা সোণালী অধ্যায় পোহৰলৈ আহিব ।

Sculptures of Ramta Hill Dimoria
ডিমৰীয়াৰ ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ETV Bharat Assam)

সচেতন ৰাইজৰ অন্তিম আহ্বান

এতিয়া সময় হৈছে নীৰৱ দৰ্শক হৈ বহি থকাৰ নহয়, সংৰক্ষণৰ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ । স্থানীয় ৰাইজে অসম চৰকাৰ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগক এই সমগ্ৰ ঐতিহাসিক স্থানটুকুৰা এক বিজ্ঞানসন্মত জৰীপ চলাই এক আকৰ্ষণীয় ঐতিহাসিক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । যদি সংৰক্ষণৰ কৰা নাযায়, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ এক মহান গৌৰৱোজ্জ্বল পৰিচয় হয়তো প্ৰকৃতি আৰু কালৰ বুকুত চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যাব ।

লগতে পঢ়ক :বিলুপ্তিৰ পথত ডিমৰীয়াৰ আৰ্দ্ৰভূমি: বেদখলৰ কৱলত ঐতিহাসিক বিল
লগতে পঢ়ক :ডিমৰীয়াৰ জালিশৰা বিলত প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ ৰূপ: শ্বেতপদ্মৰ হাঁহি আৰু ঐতিহ্যৰ সংগম

TAGGED:

ৰামতা পাহাৰৰ শৈল ভাস্কৰ্য
ডিমৰীয়াৰ শৈল ভাস্কৰ্য
গণেশ মূৰ্তি
ইটিভি ভাৰত অসম
SCULPTURES OF RAMTA HILL DIMORIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.