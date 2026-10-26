চাৰি মাহ পিছতহে সাৰ পালে চৰকাৰে ! বানে উটুৱাই নিয়া চিমেন চাপৰিৰ ৰে’ল দলঙৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ

চাৰি মাহ পিছতহে সাৰ পালে চৰকাৰে ! বানে উটুৱাই নিয়া চিমেন চাপৰিৰ ৰে’ল দলঙৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ
প্ৰায় ৫ মাহ ধৰি জোনাইৰ ৰে’লসেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে । দলংখন মেৰামতিৰ নামত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় ৫১ কোটি টকা ব্যয় কৰিব ৷
Published : October 26, 2026 at 12:00 PM IST
জোনাই: চলিত বছৰৰ ১৯ জুলাইৰ দিনটো অসমবাসীৰ বাবে এটা পাহৰিব নোৱৰা দিন ৷ সেইটো দিনতে উজনি অসমত বানে সকলো তচনচ কৰি পেলাইছিল ৷ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাট-পথ, ৰে’লপথকে ধৰি ৰাজ্যৰ একাধিক আন্তঃগাঁথনি এই বানত বিধ্বস্ত হৈছিল ৷
এই প্ৰলয়ংকৰী বানে জোনাইৰ চিমেন নৈৰ ওপৰত থকা ৰে’ল দলংখন উটুৱাই লৈ যোৱাত দীৰ্ঘদিনে ৰে’লযাত্ৰাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰি আহিছিল ৷ অৱশ্যে এতিয়া এই ৰে’ল দলঙৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ অতি দ্ৰুতগতিত এই কাম আগবাঢ়িছে ৷
তথ্য অনুসৰি, যোৱা ২৮ জুনত পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ সোঁতে জিলাখনত বিশেষকৈ জোনাইত তাণ্ডৱ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ সেই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ পাঁচমাহ উকলিল ৷ আজি প্ৰায় ৫ মাহ ধৰি জোনাইৰ ৰে’লসেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে ।
অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৎপৰতাত শেহতীয়াকৈ বিধ্বস্ত এই ৰে’ল দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ৰে’ল দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত জোনাই, চিমেন চাপৰি, ডেকাপাম, তেলাম তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটবাসীয়ে বহু সকাহ লাভ কৰিব ৷
এই দলংখন মেৰামতিৰ নামত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় ৫১ কোটি টকা ব্যয় কৰিব ৷ ৰে’ল বিভাগে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, এইবেলি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৰে’ল দলংখনত এটা খুঁটা বেছিকৈ থাকিব ৷ এনজিবি(NGB) কনষ্ট্ৰাকশ্বন নামৰ এটা কোম্পানীয়ে এই কামৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৷
এই ৰে’ল দলং নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত স্থানীয় এগৰাকী আছু নেতাই কয়, ‘‘চিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি ক’বলৈ বিচাৰিছো যে চিমেন দলংখন যিহেতু বানৰ কবলত নষ্ট হৈছিল, উটি গৈছিল, সেই বাবে আমি আজি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহো ৷ চাৰিমাহ পিছতহে কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ চাৰিমাহ ধৰি তেখেতসকলে(চৰকাৰে) গাদীত বহি আছিল ৷ এতিয়া তেওঁলোকে চাৰিমাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত ৰে’ল দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ ঠিকেই আছে... যদিহে তেওঁলোকে আমাক চাৰিমাহৰ ভিতৰত দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিব পাৰে, তেন্তে তেওঁলোকক চিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ ৷’’
আনহাতে, নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীটোৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে দলংখনৰ পুনৰৰ্নিমাণ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘চাৰিমাহৰ ভিতৰত এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হ’ব ৷ বতৰ ভালে থাকিলে আৰু ৰাইজৰ ভাগ্য ভাল হ’লে দলংখন চাৰিমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব ৷’’
উল্লেখ্য যে, প্ৰলয়ংকৰী বানত দলংখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰে’লৰ জৰিয়তে কৰা যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে ৷ যাৰ ফলত বৃহৎসংখ্যক যাত্ৰীয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বানৰ বাবে ৰে’ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাত যাত্ৰীসকলে বিকল্প যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰে’লসেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ যাত্ৰীসকলৰ লগতে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।
বহু লোকে ৰে’লযোগে কম খৰচত যাতায়াত কৰাৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ লগতে বিকল্প যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সময় আৰু ধন অধিক ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন কামত চিলাপথাৰ, ধেমাজি আৰু অন্যান্য স্থানলৈ অহা-যোৱা কৰা লোকসকলৰ বাবে এই পৰিস্থিতি যথেষ্ট অসুবিধাজনক হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লৱে দলংখনৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হোৱাটো অঞ্চলটোৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: একঠা ভূমিত ব্যতিক্ৰমী মীন উদ্যোগ : লোভনীয় চাকৰি এৰি গুৱাহাটীত উচ্চ শিক্ষিত দম্পতীৰ অভিনৱ চিন্তাৰ ফচল