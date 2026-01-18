প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰ পুৰণা বন্ধু, দুবাৰ হেণ্ডচেক কৰিছে : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
বাগুৰুম্বা সাংস্কৃতিক নৃত্য চাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও ভাল পোৱা ক'লে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যই ৷
Published : January 18, 2026 at 7:55 PM IST
কোকৰাঝাৰ : গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰা বাগুৰুম্বা নৃত্য প্ৰত্য়ক্ষ কৰি অতিকৈ সন্তুষ্ট প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী । অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা 'বাগুৰুম্বা দহৌ' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত খ্ৰাম, চিফুঙৰ সুললিত ধ্বনিত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ চৌহদ উথপথপ হোৱাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰকৈ হাত মিলালে পুৰণি বন্ধু হাগ্ৰামা মহিলাৰীক । বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে আজি এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
দেওবাৰে কোকৰাঝাৰত বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মহিলাৰীয়ে কয়,"বাগুৰুম্বা সাংস্কৃতিক নৃত্য চাই মই আনন্দিত হৈছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও ভাল পাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক সন্তুষ্ট বুলি কৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই আহি মোৰ স'তে দুবাৰ হেণ্ডচেক কৰিছে । আপোনালোকে সেয়া নিশ্চয় দেখিছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বাগুৰুম্বা সাংস্কৃতিক নৃত্য প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছত আজি এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মহিলাৰীয়ে । কোকৰাঝাৰৰ জে ডি পথৰ পাখ্ৰিগুৰীত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় এখন মুকলি কৰি এইদৰে কয় ।
কালি প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লগ পোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহিলাৰীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰ পুৰণা চিনাকী আৰু পুৰণা বন্ধু । বহুত আগৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক জানে ।" আনহাতে সাংবাদিকৰ আন এক প্ৰশ্নোত্তৰত অহা ২৭ জানুৱাৰীত বি টি চিয়ে বড়ো শান্তি চুক্তি উদযাপন কৰিব বুলি সদৰী কৰি মহিলাৰীয়ে কয়, "প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু বি টি চি চুক্তি উদযাপন কৰা নাছিল । প্ৰমোদ বড়ো কেনে ধৰণৰ মানুহ ।"
উল্লেখ্য যে আজি কোকৰাঝাৰৰ জে ডি ৰোডৰ দেৱৰগাঁৱৰ সমীপৰ পাখ্ৰিগুৰীত ডাঃ সুৰেশ চন্দ্ৰ ৰাভাৰ তত্বাৱধানত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়খন হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এই চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰি মহিলাৰীয়ে কয় যে বহুদিনৰ পৰাই কোকৰাঝাৰত এখন উন্নতমানৰ তথা অত্যাধুনিক হাস্পতালৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু সেই সপোন আজি পূৰণ হ'ল ।
উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে অত্যাধুনিক হাস্পতালখনত ৰোগীয়ে উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । আজিৰ অনুষ্ঠানত বি টি চিৰ নিৰ্বাচিত সদস্য দনেশ্বৰ গয়াৰীও উপস্থিত থাকে ।