নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে বুধবাৰৰ পৰা মুকলি হ’ব প’ৰ্টেল
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঞ্জীয়নৰ বাবে sebaonline.org লৈ গৈ "Class IX Registration, 2026" লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব ।
Published : March 31, 2026 at 8:33 PM IST
গুৱাহাটী: নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৷ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা মুকলি হ'ব প’ৰ্টেল ৷ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ সচিবে এই সন্দৰ্ভত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
২০২৬-২০২৭ বৰ্ষৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন পঞ্জীয়ন প’ৰ্টেল মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ।
পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অনলাইন পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ ১৫ মে’ত অন্ত পৰিব । এই সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, অধ্যক্ষলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । সেই অনুসৰি সকলো বিদ্যালয়ক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, পঞ্জীয়নৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ১১ সংখ্যাৰ UDISE CODE প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক । একেদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ, আপাৰ আই ডি আদিকে ধৰি অন্যান্য নথি-পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি নিৰ্দেশনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঞ্জীয়নৰ বাবে sebaonline.org লৈ গৈ “Class IX Registration, 2026” লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব । প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবদ ৩০০ টকাকৈ মাচুল আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলে ১৫০ টকা প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷
উল্লেখ্য যে, পৰিষদে নিৰ্দেশনাটোত এই সময়সীমা পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হ’ব নে নহয়, সেই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই ৷ অৱশ্যে বিগত বৰ্ষত এই সময়সীমা কিছুদিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷
