ETV Bharat / state

চক্ৰবেহু আৰু ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰৰে ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ভোগালী বিহুক লৈ উজনিত ৰাইজৰ মাজত নাই পূৰ্বৰ তুলনাত বিহুৰ উচাহ । ভিন্ন আকৃতিৰ ভেলাঘৰেৰে উদযাপন কৰিব ভোগালী বিহুটি ।

The people of Dibrugarh are ready to celebrate Bohag Bihu with different shapes Bhela Ghar
ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 9, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত ভোগালী বিহুক লৈ পূৰ্বৰ দৰে নাই ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ-উদ্দীপনা ।‌ এইবাৰ উজনিত পূৰ্বৰ তুলনাত বিহুৰ উচাহ কম যদিও ঠায়ে ঠায়ে চলিছে বিহুৰ প্ৰস্তুতি ৷ তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিহু অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে চহা অসমীয়া ৰাইজে । চক্ৰবেহু আৰু ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং আৰু টিংখাঙৰ ৰাইজ ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাৰিআলিত চিত্ৰলেখা গ্ৰাম্য সংগঠনৰ উদ্যোগত স্থানীয় সকলো ৰাইজে মিলি ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে ৷ ইতিমধ্যে নৰা আৰু বাঁহেৰে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলাই আছে ৰাইজে ৷ তদুপৰি বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশু আৰু মহিলাসকলৰ মাজত পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি প্ৰতিযোগিতা, বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰৰো আয়োজন চলিছে ৷ বিহুৰ দিনটোত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু ৰাজীৱ শদিয়াক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব বিহুস্থলীত ৷

ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে উদ্যোক্তাৰ হৈ এগৰাকী মহিলাই কয়, "প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত দিনযোৰাকৈ ভোগালী আদৰণি অনুষ্ঠিত কৰিছো । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু ৰাজীৱ শদিয়াক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰম্ভ হ'ব অনুষ্ঠান । ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা । লগতে স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।"

The people of Dibrugarh are ready to celebrate Bohag Bihu with different shapes Bhela Ghar
ৰংঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ভেলাঘৰটি (ETV Bharat Assam)

বিহুৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে পিঠা, জলপানৰ পৰা সকলো খাদ্য সম্ভাৰ সাজু কৰা হৈছে বুলিও মহিলাগৰাকীয়ে সদৰী কৰে । আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "অহা ১১ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোগালী আদৰণি জনোৱা এই অনুষ্ঠান । ৰংঘৰৰ আৰ্হিত আমাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সকলো মহিলা-পুৰুষ লগ লাগি নৰা, খৰি কটা হৈছে ।"

The people of Dibrugarh are ready to celebrate Bohag Bihu with different shapes Bhela Ghar
চক্ৰবেহুৰ আৰ্হিৰ ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ শিশুৰ ধেমালি (ETV Bharat Assam)

টিংখাঙত চক্ৰবেহুৰ আৰ্হিৰ ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ:

হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ পূৰ্বে টিংখাঙত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ এটা চক্ৰবেহুৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ । টিংখাঙৰ নাহৰপৰা বৰবিল গাঁৱত নিৰ্মাণ হৈছে এই বিশেষ আকৃতিৰ ভেলাঘৰ । নাহৰৰপৰা কৃষি সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত তথা নাহৰপৰা বৰবিলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নাহৰপৰা বকলীয়াল চুবুৰীৰ পথাৰত মাঘ বিহু উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

The people of Dibrugarh are ready to celebrate Bohag Bihu with different shapes Bhela Ghar
চক্ৰবেহুৰ আৰ্হিৰ ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত বুঢ়-মেঠা (ETV Bharat Assam)

তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে নৰা আৰু বাঁহেৰে চক্ৰবেহুৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ । যাৰবাবে বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি কষ্ট কৰিছে গাঁৱৰ ডেকাসকলে । পথাৰৰ নৰা কাটি হাত উজান দিছে জীয়ৰী-বোৱাৰী, পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে । চক্ৰবেহু আৰ্হিৰ ভেলাঘৰটোৱে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ।

The people of Dibrugarh are ready to celebrate Bohag Bihu with different shapes Bhela Ghar
কাটিছে উৰুকালৈ বুলি খৰি (ETV Bharat Assam)

চক্ৰবেহু আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি এজন উদ্যোক্তাই কয়, "আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মাঘ বিহু অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো । এইবাৰো চক্ৰবেহুৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰি ল'লো । সকলো ৰাইজে আহি সহযোগিতা কৰিছে । চক্ৰবেহু আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ দিশত অগ্ৰগতি: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ সাফল্য

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু ১০ হাজাৰ বড়ো চিখলা

TAGGED:

ZUBEEN GARG BHELAGHAR
MAGH BIHU 2026
BHOGALI BIHU
ইটিভি ভাৰত অসম
EXCEPTIONAL BHELAGHAR IN DIBRUGARH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.