বিশ্বকৰ্মা পূজা: কিয় স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ মন্দিৰটো !

বিশ্বকৰ্মা পূজা: কিয় স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ মন্দিৰটো !
এইবেলি ১৮ ছেপ্টেম্বৰত হিন্দু বৈদিক নীতি অনুসাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ বেজীটোৰ পৰা ইন্দ্ৰপুৰীলৈকে সকলোবোৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা বুলি জনবিশ্বাস আছে ৷
Published : September 18, 2026 at 6:33 AM IST
গুৱাহাটী: তিথি অনুসৰি প্ৰতিবছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ১৭ বা ১৮ তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ এইবেলি ১৮ ছেপ্টেম্বৰত হিন্দু বৈদিক নীতি অনুসাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ হিন্দু ধৰ্ম অনুসৰি ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক সমগ্ৰ বিশ্বৰ খনিকৰ হিচাপে জ্ঞান কৰি পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয় ৷ বেজীটোৰ পৰা ইন্দ্ৰপুৰীলৈকে সকলোবোৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰা বুলি ধৰা হয় ৷
পিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ এটি সুন্দৰ মন্দিৰ আছে ৷ বহুলোকে এই মন্দিৰৰ বিষয়ে জ্ঞাত ৷ বছৰৰ বাকীকেইটা দিনত ভক্তৰ আহ-যাহ কিছু পৰিমাণে কম হ’লেও বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত মন্দিৰটোত বহুসংখ্যক ভক্তই ভিৰ কৰে ৷
ক’ত আছে উত্তৰ-পূবৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ ?
১৯৬৫ চনৰে কথা । সেই সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কামাখ্যা গেটত থকা মেখেলা উজোৱা খটখটীৰ ঠিক সমীপতে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । এই দুৰ্ঘটনাবোৰক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় লোকসকলে এক আতংকৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কামাখ্যা মন্দিৰৰ পুৰোহিত ভৱকান্ত শৰ্মাই ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে কামাখ্যা গেটত থকা তেওঁৰে মাটিত এটা বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ স্থাপন কৰে ৷ এই মন্দিৰটোকে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ হিচাপে মানি অহা হৈছে ৷
অতি আচৰিত কথা যে, এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰাৰ পিছৰে পৰা তাত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাবোৰ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে ৷ ভৱকান্ত শৰ্মাই নিয়মীয়াকৈ মন্দিৰৰ কামসমূহ কৰিবলৈ ধৰে ৷ তেওঁৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালে এই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ৷ মন্দিৰটোত পূৰ্বৰ মূৰ্তিটোৰ সলনি ২০১১ চনত ৰাজস্থানৰ পৰা অনা এটা বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নতুনকৈ স্থাপন কৰি পূজা কৰি অহা হৈছে ৷
অসমৰ আন ক’ত আছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ ?
প্ৰবাদ অনুসৰি, শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে থকা ঐতিহাসিক গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপৰ শিঙৰী পাহাৰৰ কাষতে শিঙৰী চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত আন এটা বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰ আছে ৷ এই মন্দিৰটো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই শিৱ বাবাৰ অনুৰোধমৰ্মে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ কিন্তু ভগৱান শিৱই তেওঁক সাজি দিয়া মন্দিৰটোতকৈ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটো অধিক আকৰ্ষণীয় হোৱা বুলি আপত্তি কৰাত বিশ্বকৰ্মাই একে গোৰে মন্দিৰটো হেলনীয়া কৰি পেলায় আৰু সেই ঠাই পৰিত্যাগ কৰে ৷ সেইবাবে শিঙৰীস্থিত বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰটো আজিও হেলনীয়া হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ এই মন্দিৰটো সম্প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীনত আছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিশ্বকৰ্মা পূজা : ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?