ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সা : যুগৰ সৈতে মিলিব নোৱাৰি নষ্টালজিয়া হৈ পৰিব নেকি ?

অট’ৰিক্সা চলাওঁ আমি দুয়ো ভাই, গুৱাহাটী কৰি গুলজাৰ...! অনলাইন সেৱাই ক'লাৰঙৰ অট’ৰিক্সাৰ চালকক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে, জীৱিকা-দৈনিক উপাৰ্জনত পৰিছে প্ৰভাৱ, মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...

BLACK AUTO RICKSHAW
ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সাসমূহ আজি সংকটত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 2:17 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শিক্ষিত নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসমত আৰম্ভ হোৱা তাহানিৰ ক'লা ৰঙৰ তিনিচকীয়া অট’ৰিক্সাসমূহ লাহে লাহে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে । অসমৰ নগৰে-চহৰে, গাঁৱে-ভূঞে অতি সহজলভ্য হোৱা অট’ৰিক্সাসমূহৰ ঠাই এতিয়া ই-ৰিক্সা তথা ইলেক্ট্ৰিক বাহনসমূহে লৈছে । যাৰ ফলত সংকটত পৰিছে তাহানিৰ সেই ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সাৰ চালকসকল ।

ৰাজ্যখনত অট’ৰিক্সা আৰু অট’ষ্টেণ্ডৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আৰু ঐতিহ্য আছে । যাৰ বাবে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ভাতৃ জয়ন্ত হাজৰিকাই অট’ৰিক্সাক লৈ দ্বৈত কণ্ঠত আওৰাইছিল - ‘অট’ৰিক্সা চলাওঁ আমি দুয়ো ভাই, গুৱাহাটী কৰি গুলজাৰ....’ । কিন্তু সেই অট’ৰিক্সা আজি সংকটত । চালকসকলে বাধ্য হৈ আন বৃত্তিলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে । ফলত অতি সহজলভ্য হৈ থকা অট’ৰিক্সাসমূহ লাহে লাহে কমি আহিছে ।

বৰ্তমানৰ অনলাইন তথা ম’বাইলৰ যুগত কেব সেৱাই অট’ৰিক্সাক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে (ETV Bharat Assam)

কেইবাদশক ধৰি ৰাজ্যখনৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি অহা অট’ৰিক্সাৰ যোগেদি স্বচ্ছলভাৱে একো একোটা পৰিয়াল চলি আহিছিল । কিন্তু বৰ্তমানৰ অনলাইন তথা ম’বাইলৰ যুগত কেব সেৱাই অট’ৰিক্সাক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷

অট’চালকসকলৰ জীৱিকা আৰু দৈনিক উপাৰ্জনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে । পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ প্ৰভাৱ অট’ৰিক্সাৰ ওপৰত কিদৰে পৰিছে, তাৰ ওপৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা সদৌ গুৱাহাটী অট’ৰিক্সা চালক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল কলিতাৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

BLACK AUTO RICKSHAW
ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক অট’লৈ... সময়ৰ জোখেৰে এটা দশক (ETV Bharat Assam)

অসমত অট’ৰিক্সাৰ ইতিহাস

অসমত অট’ৰিক্সাৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত সদৌ গুৱাহাটী অট’ৰিক্সা চালক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল কলিতাই কয়, ‘‘শিক্ষিত নিবনুৱাক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াৰ বাবে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰয়াত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহই অট’ৰিক্সাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । অসমত ১৯৭০ চন মানৰ পৰা অট’ৰিক্সাৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল ।

BLACK AUTO RICKSHAW
অট’ৰিক্সা আজি সংকটত (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অট’ৰিক্সাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছিল । শিক্ষিত নিবনুৱা বিশেষকৈ চাকৰি নোপোৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং স্নাতকসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিল ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ নিবনুৱা সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত সহজ ঋণযোগে এই বাহনসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছিল । গুৱাহাটীৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অট’ৰিক্সাৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল ।

সেই সময়ত ৰাস্তা-ঘাটৰ অৱস্থা বহুত বেয়া আছিল যদিও অট’ৰিক্সাসমূহ মানুহৰ যাতায়াতৰ অন্যতম আহিলা হৈ পৰিছিল । তাহানিৰ পৰা চলি অহা সেই অট’ৰিক্সা আজিও চলি আছে যদিও বৰ্তমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।’’

কিদৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অট’চালকসকল

অট’চালকসকলৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত নিৰ্মল কলিতাই কয়, ‘‘আমি বহু আগৰে পৰা অট’ৰিক্সা চলাই আহিছো । বৰ্তমান সময়ত পেট্ৰ’লচালিত অট’ৰিক্সাৰ অৱস্থা অতি বেয়া । কাৰণ চৰকাৰে আমাৰ অট’ৰিক্সাৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰিক বাহন জাপি দিলে । ফলত আমাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ পৰিল ।

BLACK AUTO RICKSHAW
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা অট’ আস্থানত যাত্ৰীৰ অপেক্ষাত অট’ চালকসকল (ETV Bharat Assam)

আমি এতিয়া এটা ভাৰাৰ বাবে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি ষ্টেণ্ডত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে । আমাৰ বাবে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে । চৰকাৰে আমাৰ ক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

আমি বহুবাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে আমাৰ কথা অলপো চিন্তা কৰা নাই । বৰ্তমান সময়ত অলিয়ে-গলিয়ে ই-ৰিক্সা আৰু ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে । প্ৰয়োজনতকৈ অধিক এনে বাহন দিয়াত অট’ৰিক্সাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে ।’’

কিয় অট’ৰিক্সাৰ যাত্রীৰ সংখ্যা কমিছে

এই সন্দৰ্ভত নিৰ্মল কলিতাই কয়, ‘‘অনলাইন ব্যৱস্থাৰ ফলত আমাৰ অট’চালকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰাৰ অৱস্থা হৈছে । সকলোৱে অনলাইনত কেব বুক কৰি যায় । ই-ৰিক্সা বা ইলেক্ট্ৰনিক বাহনসমূহ কম ভাৰাত যায় ।

যাৰ ফলত অট’ৰিক্সাত কোনো যাত্রী যাব নিবিচাৰে । তেওঁলোকে ৪০ টকাতো ভাৰা মাৰিব পাৰে । তেওঁলোকৰ পেট্ৰ’লৰ খৰচ নাই । আমি ১০৫ টকাকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল ভৰাব লাগে । লগতে ম’বিলো ভৰাব লাগে । গুৱাহাটীত যথেষ্ট ট্ৰেফিক জাম থাকে ।

তেনেস্থলত আমি তেওঁলোকৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰো । আমি যিটো ভাৰা অতি কমেও ১০০ টকাত মাৰিব পাৰো, সেইটো ভাৰা তেওঁলোকে ৫০-৬০ টকাতে মাৰিব পাৰে । গতিকে আমি কেনেকৈ চলিম ! চৰকাৰে আমাৰ ক্ষেত্রত চকু মেলি চাই কিবা সু-ব্যৱস্থা কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ’ম ।’’

BLACK AUTO RICKSHAW
গুৱাহাটীৰ ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সাৰ ইতিহাস (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বে গুৱাহাটীত পেট্ৰ’লচালিত কিমান অট’ৰিক্সা আছিল আৰু বৰ্তমান কিমান আছে

অট’ৰিক্সাৰ সংখ্যাৰ প্ৰসংগত নিৰ্মল কলিতাই কয়, ‘‘গুৱাহাটীত বৰ্তমান সময়ত পেট্ৰ’লচালিত অট’ৰিক্সা তিনি হাজাৰমান আছে । আগতে এই সংখ্যা পূৰ্বে ১০ হাজাৰৰো বেছি আছিল । বৰ্তমান গুৱাহাটীত ১২৬ টা মান অট’ষ্টেণ্ড আছে । অট’ৰিক্সাৰ সংখ্যা কমি আহিছে ।

ৰাস্তাত এতিয়া অট’ৰ ঠাইত ইলেক্ট্ৰনিক বাহন বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় । চৰকাৰে প্ৰয়োজনৰ অধিক ইলেক্ট্ৰ'নিক বাহনৰ অনুমতি দিছে । যাৰ বাবে আমি সংকটত পৰিছো । আমি ছয়খন কাগজ বনাব লাগে আৰু ইলেক্ট্ৰ’নিক বাহনৰ ক্ষেত্রত তিনিখন কাগজ বনাব লাগে ।’’

মিটাৰ কিয় নলগাই অট’ৰিক্সাৰ চালকে

অট’চালকৰ ক্ষেত্রত থকা বদনাম সন্দৰ্ভত নিৰ্মল কলিতাই কয়, ‘‘আমাক বদনাম চৰকাৰে কৰিছে । আজি নহয়, আমাক বদনাম কৰাটো বহু পুৰণি । অঞ্জন দত্ত পৰিবহণ মন্ত্রী হৈ থকা সময়ত আমাৰ অট’ক ব্ৰহ্মপুত্রত পেলাই দিম বুলি কৈছিল ।

আমি শিক্ষিত নিবনুৱাই অট’ৰিক্সা চলাইছো । নিৰিখটো ঠিক কৰি মিটাৰৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে আমাক কৰি দিয়া হ'লে আমি চলালোহেঁতেন । চৰকাৰে নিৰিখটো ঠিক কৰি নিদিয়া বাবে আমি মিটাৰত চলোৱা নাছিলো । আজিও অট’ৰিক্সাৰ নিৰিখ ঠিক কৰি দিয়া নাই ।

আমাৰ অট’বোৰ পেট্ৰ’লচালিত আৰু সেই গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ দৰে কম মূল্যত ভাৰা মাৰিব নোৱাৰো । চৰকাৰে আমাৰ লগত আলোচনা কৰি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'লে আমাৰ আজি এই শোচনীয় অৱস্থা নহ'লহেতেন ।’’

আগৰ দৰে এতিয়া অট’ৰিক্সাৰ ভাৰা নাই

বৰ্তমান সময়ত আধুনিক পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰ বিশেষকৈ ই-ৰিক্সা আৰু এপ-ভিত্তিক কেব সেৱাৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে পুৰণি অট’ৰিক্সা চালকসকল তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী চালকে নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘কম ভাৰাত ই-ৰিক্সা, ইলেক্ট্ৰ'নিক বাহন উপলব্ধ হোৱাৰ বাবে সাধাৰণ যাত্ৰীসকলে পুৰণি অট’ৰিক্সাৰ ব্যৱহাৰ কমাই দিছে ।

আগতে আমি আমাৰ ৫-৬ জনীয়া পৰিয়াল সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । দৈনিক ১২০০-১৫০০ টকাৰ ভাৰা মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । কিন্তু এতিয়া পুৱাৰ পৰা নিশালৈ ষ্টেণ্ডত থাকি ৩০০ টকাৰ ভাৰা মাৰিবলৈ টান হৈ পৰিছে ।

এতিয়া পৰিয়াল চলোৱাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছে । এই বয়সত অন্য কাম কৰাটোও আমাৰ বহুতৰে বাবে সম্ভৱ নহয় । কিদৰে পৰিয়াল চলাম, তাক লৈ চিন্তাত পৰিছো । বহু চালকৰ বাবে পুৰণি গাড়ীখন সলনি কৰি নতুন ই-ৰিক্সা বা ইলেক্ট্ৰনিক বাহন ক্ৰয় কৰাটো আৰ্থিকভাৱে সম্ভৱ নহয় ।’’

লগতে পঢ়ক: ১o০ বছৰ জীয়াই থাকি কি কৰিম ! কিয় জুবিন গাৰ্গে কৈছিল এই কথা ?

TAGGED:

ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সা
সদৌ গুৱাহাটী অট’ৰিক্সা চালক সন্থা
পেট্ৰ’লচালিত অট’ৰিক্সা
ইলেক্ট্ৰনিক বাহন
BLACK AUTO RICKSHAW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.