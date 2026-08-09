উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ ৯ ৰ পৰা ১৭ আগষ্টলৈ 'হৰ ঘৰ তিৰংগা' অভিযান
স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই নাগৰিকসকলক নিজ নিজ ঘৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ৷
Published : August 9, 2026 at 7:29 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত স্বাধীনতা দিৱস । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই নাগৰিকসকলক নিজ নিজ ঘৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তিৰংগাৰ সৈতে ব্যক্তিগত তথা আৱেগিক সম্পর্ক গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰ পৰা ১৭ আগষ্ট পর্যন্ত 'হৰ ঘৰ তিৰংগা' অভিযান উদযাপন কৰিব ।
ভাৰত চৰকাৰে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অধীনত ২০২২ বৰ্ষতে 'হৰ ঘৰ তিৰংগা' অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । নাগৰিকসকলক নিজ নিজ ঘৰত গৌৰৱেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশপ্ৰেম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ ভাবধাৰাৰ সৈতে সক্রিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰাই হৈছে এই অভিযানৰ উদ্দেশ্য ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই প্ৰতি বছৰে অতি উৎসাহেৰে 'হৰ ঘৰ তিৰংগা' অভিযান পালন কৰি দেশপ্ৰেমৰ ভাবধাৰা প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সক্ৰিয় অংশ গ্রহণক উৎসাহিত কৰি আহিছে । এই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি এই বছৰো উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে সমগ্ৰ এলেকাত এই কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
ৰে'লৱেৰ বিষয়াবৰ্গ আৰু কৰ্মচাৰীসকলক এই অভিযানত সক্রিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ পৰিয়াল তথা জনসাধাৰণকো অভিযানৰ সময়ছোৱাত নিজ নিজ ঘৰত গৌৰৱেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ অৰ্থে আহ্বান জনোৱা হৈছে । ৰে'লৱেৰ কাৰ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা কৰাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'ল ষ্টেচন আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'লৱে চৌহদসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ প্ৰতীক হিচাপে তিৰংগাৰ ৰঙেৰে আলোকসজ্জিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে উত্তৰ পূব ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই ।
তেওঁ কয়, ‘‘হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানৰ অংশ হিচাপে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই ৰে'লৱে ষ্টেচন কাৰ্যালয় আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানত 'হৰ ঘৰ তিৰংগা'ৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবে এক ধাৰাবাহিক সজাগতা আৰু জনসম্পর্কমূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব । গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'লৱে ষ্টেচনসমূহত ৰাজহুৱা ঘোষণা প্ৰণালীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত 'বন্দে মাতৰম'ৰ বাদ্যযন্ত্ৰভিত্তিক পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু লগতে ঐক্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবোধৰ ভাবধাৰা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে দেশপ্রেমমূলক অনুষ্ঠান যথোপযুক্তভাৱে আয়োজন কৰা হ'ব ।’’
‘‘বিষয়াবৰ্গ, কৰ্মচাৰী আৰু জনসাধাৰণকো দেশজুৰি উদযাপন কৰা এই অভিযানত অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতীক হিচাপে 'তিৰংগাৰ সৈতে ছেলফি' আপলোড কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ'ব । এই পদক্ষেপ সমূহৰ জৰিয়তে দেশপ্ৰেম, ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ আৰু ঐক্যৰ ভাবধাৰা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সকলোকে সন্মান, মর্যাদা আৰু গৌৰৱৰ সৈতে তিৰংগা উদযাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।’’ কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয় ৷
তেওঁ কয়, ‘‘এই অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে নাগৰিকসকলৰ মাজত দেশপ্ৰেম, ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ আৰু ঐক্যৰ ভাবধাৰা শক্তিশালী কৰি সকলোকে সন্মান আৰু গৌৰৱৰ সৈতে তিৰংগা উদযাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা ।’’