১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঁচ হাজাৰ কনিষ্টবল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া: মুখ্যমন্ত্ৰী
দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশিক্ষণ ।
Published : November 24, 2026 at 6:54 PM IST
গোলাঘাট: অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত নতুনকৈ পাঁচ হাজাৰ কনিষ্টবল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব । লগতে অসম আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ নতুন বেটেলিয়নো গঠন কৰা হ'ব । তদুপৰি দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব ।
দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত দীক্ষান্ত সমাৰোহত মুখ্য অতিথি ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে মন্তব্য কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "আজি অসম আৰক্ষীৰ ১৬০০ ৰো অধিক নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱাসকলৰ এবছৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় । আজিৰ পৰা তেওঁলোকে আৰক্ষীত যোগদান কৰিব । এইসকলে ২০২৪ চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।"
"এসপ্তাহৰ পাছত পাঁচ হাজাৰৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব । ইয়াৰ পূৰ্বে গোৱা আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল । তদুপৰি লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ৬৩ গৰাকী জোৱানে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত নতুনকৈ ৫৭০০ কনিষ্টবলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "লগতে গঠন কৰা হ'ব অসম আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ নতুন বেটেলিয়ন ।" এই দীক্ষান্ত সমাৰোহত ১৮১ বেটছৰ অসম আৰক্ষীৰ ১,৬৫৩ গৰাকী জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি এই সমাৰোহত ৮ গৰাকী চিএছআয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দীক্ষান্ত সমাৰোহত শপত বাক্য পাঠ কৰাই ।
Today, on the occasion of #LachitDiwas, I attended the Passing Out Parade of 1,726 jawans of @assampolice at @LBPA_Assam. These jawans have been trained in every part of modern policing: case handling, the new criminal laws, forensics, IT and intelligence gathering. They will be the first point of contact between the public and the wider police force, so they have been specially trained to be people friendly. They were selected through a transparent, corruption free recruitment process. I urge each of them to uphold the highest standards of conduct and to help everyone who comes to them, especially the poor.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 24, 2026
আছু-বিজেপি পাৰ্থক্য নাই
শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে চিন্তিত সকলোৱে এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী বিচাৰে । এই ক্ষেত্ৰত আছু আৰু বিজেপি কোনো পাৰ্থক্য নাই । আজি ইয়াত এটকা নিদিয়াকৈ দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ যুৱক-যুৱতীসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে । আৰক্ষী থানাত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক যাতে গুৰুত্ব দি ন্যায় প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো ।"
মোবাইল ফোনযোগে বিজেপিত যোগদান
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "কোনো ব্যক্তিয়ে যদি মোবাইল ফোনযোগে বিজেপি দলত যোগদান কৰে আৰু পাছলৈ তেওঁ অপৰাধমূলক কাম কৰে, তাৰবাবে বিজেপি দল দায়বদ্ধ নহয় ।"
এই সমাৰোহত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক ড৹ মৃদুল কুমাৰ দত্ত, বিশ্বজিত ফুকন আদি উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:অসমৰ শৌৰ্য- বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিতৰ ৪০৪ সংখ্য়ক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
দিল্লীত এহাজাৰ শিল্পীয়ে গাব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'... : শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ৰে'ল