ETV Bharat / state

১১ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ 'হাইঐ ধাবা', জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ছবিখনৰ ?

ডিচেম্বৰ মাহত ছবিগৃহলৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'হাইঐ ধাবা' । ১১ ডিচেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ কথা আছিল জুবিন গাৰ্গে ।

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
১১ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ 'হাইঐ ধাবা', জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ছবিখনৰ ? (Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 9:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বান বিভিষিকাৰ পিছত লাহে লাহে এখন এখনকৈ অসমীয়া ছবি ছবিগৃহলৈ আৰম্ভ হৈছে । ২৫ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ ছবিগৃহত NRC নামৰ ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰাৰ পাছতে অহা ১১ ডিচেম্বৰত 'হাইঐ ধাবা' নামৰ ছবিখন ছবিগৃহলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে ।

যিখন ছবিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তো তেওঁ দৃশ্যগ্ৰহণস্থলীত উপস্থিত হৈ কলা-কুশলীসকলক উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগাইছিল ।

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
১১ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ 'হাইঐ ধাবা' (Special arrangement)

সম্যক ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ পৰিচালক দেৱ প্ৰসন্নইএই কথা সদৰী কৰে । পূৰ্বে 'বাঁহী' নামৰ এখন চুটি ছবি পৰিচালনা কৰা দেৱ প্ৰসন্নৰ পৰিচালিত এইখন প্ৰথম পূৰ্ণ্যদৈৰ্ঘৰ ছবি । ত্ৰিদ্বীপ লাহনে এই ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ লিখিছে ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"ছবিখনৰ সংগীতৰ কাম কৰাৰ কথা আছিল জুবিন গাৰ্গে । লগতে এটা গীতত কণ্ঠদান কৰাৰো কথা আছিল । আমাৰ ছবিখনৰ আইটেম চংটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ দিনা জ্যোতিচিত্ৰবনলৈও আহিছিল জুবিন । বিগত বৰ্ষৰ ২০ জুনত সেই গানটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল । আনহাতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সাজসজ্জা কৰিছে ছবিখনৰ ।"

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
আইটেম চঙৰ দৃশ্যগ্ৰহণ (Special arrangement)

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক দেৱ প্ৰসন্নই কয়,"প্ৰথমে নামটোৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ছবিখন নামটো 'হাইৱে ধাবা' কিন্তু আমি অসমীয়াত দিছোঁ 'হাই ঐ ধাবা', খাই মজা সোৱাদ পাবা । আমাৰ অসমত উজনি আৰু নামনি অসমত 'হাইৱে'টোক বেলেগ বেলেগ ধৰণে কোৱা হয় । উজনি অসমত 'হাইৱে'ক'হাই ঐ' বুলি কয়, ঠিক তেনেদৰে নামনি অসমত 'হাৱে' বুলি কয় ।"

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
দৃশ্যগ্ৰহণস্থলীত উপস্থিত হৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Special arrangement)
The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত অভিনেত্ৰী যশশ্ৰী ভূঞা (Special arrangement)

তেওঁ কয়,"যিহেতু আমাৰ কাহিনীটো উজনি অসমৰ সেই আমি 'হাই ঐ ধাবা' নাম দিছোঁ । এখন হাস্যমধুৰ ছবি । য'ত অসমৰ মাটিৰ গোন্ধৰ লগতে আৱেগ আছে । আপুনি পৃথিৱীৰ য'তেই নাথাকক কি অসম বুলি ক'লে অসমৰ মানুহ বা অসমৰ মাটিৰ প্ৰতি এটা বেলেগ আৱেগ থাকে ।"

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত অভিনেত্ৰী যশশ্ৰী ভূঞা (Special arrangement)

আনহাতে ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"ছবিখনৰ পৰিকল্পনা প্ৰায় দুবছৰৰ । মই কৰ্মসূত্ৰে দিল্লীত থাকোঁ আৰু পঞ্জাৱী চেনেল এটাত কৰ্মৰত । এই ছবিখনৰ কাহিনীটো দৰাচলতে এটা পঞ্জাৱী কাহিনী আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বহু চিন্তা-চৰ্চা কৰি অসমীয়া ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ । ২০২৪ বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত আমি ছবিখন অসমীয়াত নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰথম পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । তাৰ পাছত মই অসমলৈ আহিলো । তেতিয়াৰে পৰা ছবিখনৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল ।"

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
দৃশ্যগ্ৰহণ মুহূৰ্তত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Special arrangement)
The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
দৃশ্যগ্ৰহণৰ এক মুহূৰ্ত (Special arrangement)

উল্লেখ্য যে, আহিবলগীয়া এই নতুন অসমীয়া ছবিখনত অভিনয় কৰিছে পংকজ মহন্ত, যশশ্ৰী ভূঞা, অৰুণ নাথ, গুণাকৰদেৱ গোস্বামী, ত্ৰিদ্বীপ লাহন, অসীম শৰ্মা, সুদীপ্ত উপাধ্যায়কে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা- অভিনেত্ৰীয়ে ।

The new Assamese movie 'Hai oi Dhaba' will be released on December 11
দৃশ্যগ্ৰহণৰ মুহূৰ্তত পৰিচালক (Special arrangement)

ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে জ্ঞান গৌতমে । ছবিখনত কন্ঠদান কৰিছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, কুসুম কৈলাশ, সম্যক প্ৰসন্ন আৰু নীল আকাশে । সংগীত কৰিছে বিনোদ ভৰদ্বাজে । গানৰ কথা ইবচন লাল বৰুৱাৰ আৰু দেৱ প্ৰসন্নৰ । কাজিৰঙাৰ লগতে যোৰহাটৰ লগতে যোৰহাটৰ পাশ্বৱৰ্তী অঞ্চলত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ হৈ ক্ষমা বিচৰা অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে এৰিলে ভ্ৰাম্যমাণ দলটো

অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ এবছৰ...আজিও হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দিত জুবিন

TAGGED:

ZUBEEN GARG
অসমীয়া ছবি
জুবিন গাৰ্গ
হাইঐ ধাবা
NEW ASSAMESE MOVIE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.