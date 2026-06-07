ETV Bharat / state

মেধাৱী পুত্ৰক হেৰুৱাই ভাঙি পৰিছে পিতৃ-মাতৃ, ধুবুৰীৰ আদিল হুছেইনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সন্দেহ পৰিয়ালৰ

প্ৰায় এমাহ হ’বৰ হ’ল ৷ আজিও অন্ধকাৰৰ আৱৰ্তত আদিল হুছেইনৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ৷ তিনি বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে থানাত দাখিল এজাহাৰ ৷

The mysterious death of Adil Hussain of Dhubri has raised suspicion among the victim's family
আদিল হুছেইনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সন্দেহ পৰিয়ালৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ৮ মে'ত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিল আদিল হুছেইন নামৰ এজন মেধাবী ছাত্ৰৰ ৷ ধুবুৰী চহৰৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ ষ্টেচন ৰোড নিবাসী নজমূল হুছেইন আৰু আঞ্জুমা খাতুনৰ পুত্ৰ এই ১৮ বছৰীয়া ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাটোক কেৱল এটা সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনা বুলি মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰি আদিলৰ মৃত্যুৰ আঁৰত গভীৰ ৰহস্য থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে আদিলৰ মাতৃ আঞ্জুমা খাতুনে তেওঁৰ পুত্ৰৰ তিনিজন বন্ধু - আতিক আহমেদ, আজমান আৰু আৰমানৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এজাহাৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী সদৰ থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ৬১(২)/১০৯(১)/১১৮/৩(৫) ধাৰাত ১৭১/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

আদিল হুছেইনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সন্দেহ পৰিয়ালৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ স্থিতিক লৈয়ো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নজমূল হুছেইন আৰু আঞ্জুমা খাতুনে ৷ কাৰণ ঘটনাৰ প্ৰায় এমাহ হ’বৰ হ’ল, তথাপিও আৰক্ষীয়ে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ’ব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মৃত আদিল হুছেইনৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, পঢ়া-শুনাত অতি মেধাৱী আদিল হুছেইনে মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উজ্জ্বল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি শিক্ষক-অভিভাৱক আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ মাজত সুনাম অৰ্জন কৰিছিল । চিকিৎসক বা উচ্চপদস্থ বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখা ছাত্ৰজন যোৱা ৮ মে'ত ঘৰৰ পৰা তিনিজন বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিল ।

The mysterious death of Adil Hussain of Dhubri has raised suspicion among the victim's family
আদিল হুছেইন (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, কিছু সময়ৰ পাছত ছাত্ৰজনৰ বন্ধুকেইজনে খবৰ দিয়ে যে স্কুটীৰে গৈ থাকোতেই ধুবুৰীৰ চান্দাখোল এলেকাৰ সমীপত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু আদিল গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে আদিলৰ পিতৃ-মাতৃ পুত্ৰ কাষত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে ধুবুৰীৰত তাৰ পৰা কোচবিহাৰৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা কৰে ৷ কিন্তু ১৭ মে’ তাৰিখে কোচবিহাৰৰ এখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ ।

পুত্ৰক হেৰুৱাই শোকত ভাঙি পৰা পিতৃ নজমূল হুছেইনে কয়, “মোৰ ল'ৰাটোৱে কেতিয়াও কাকো কষ্ট দিয়া নাছিল । পঢ়া-শুনাই আছিল তাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য । আমি বিশ্বাস নকৰো যে এয়া কেৱল এক দুৰ্ঘটনা । আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি প্ৰকৃত সত্য উলিয়াই আনক, সেয়াই আমাৰ একমাত্ৰ দাবী ।”

আনহাতে, ছাত্ৰগৰাকীৰ মাতৃ আঞ্জুমা খাতুনে কয়, “মই মোৰ সন্তানটোক নিজৰ হাতেৰে ঘৰৰ পৰা ফুৰিবলৈ উলিয়াই দি পঠিয়াইছিলো, কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে তাৰ মৃতদেহটো ঘূৰাই পাম বুলি কেতিয়াও ভাবা নাছিলো । মোৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ আঁৰত গভীৰ ৰহস্য আছে বুলি মই সন্দেহ কৰো । সেয়েহে মই আৰক্ষীৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো । মোৰ সন্তানক ন্যায় দিয়ক ।”

The mysterious death of Adil Hussain of Dhubri has raised suspicion among the victim's family
আদিল হুছেইনৰ তিনি বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে থানাক দাখিল এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

মাতৃগৰাকীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰত তেওঁৰ পুত্ৰক পৰিকল্পিতভাৱে ঘৰৰ পৰা মাতি নি হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এই অভিযোগসমূহ এতিয়াও তদন্তৰ অধীনত আছে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক : যমদূতৰ ৰূপত কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ অসম্পূৰ্ণ পথ আৰু উৰণসেতু

লগতে পঢ়ক : পঞ্জাৱৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে কেইবাজনৰো, আহত বহুজন

TAGGED:

আদিল হুছেইনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা
ধুবুৰী সদৰ থানা
ধুবুৰীতৰ দুৰ্ঘটনা
DHUBRI STUDENT DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.