মুছলমান সমাজে ইউচিচি সমৰ্থন কৰিব লাগে: জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান

উমৈহতীয়া দেৱানী বিধিয়ে মহিলাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ৷ সেয়ে মুছলমান মহিলাই ইউচিচিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা নাই - জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান

Published : May 19, 2026 at 10:43 PM IST

গুৱাহাটী : বৰ্তমান সময়ত অসমত চৰ্চিত এটা প্ৰসংগ হৈছে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (ইউনিফ'ৰ্ম চিভিল ক'ড) চমুকৈ ইউচিচি । মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ইউচিচিৰ খচৰাত অনুমোদন জনায় । ২১ মে'ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৬ মে'ত সদনত ইউচিচি উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।

অসমটো প্ৰৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে ইউচিচি । তেনে প্ৰেক্ষাপটত ৰাজ্যত ইউচিচিক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে । ইউচিচিৰ সন্দৰ্ভত মুছলমান সমাজত কেতবোৰ ভুল ধাৰণা বিয়পাই দিয়া হৈছে । এনে প্ৰেক্ষাপটত ইউচিচি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷

ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত ইউচিচিৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানে কয়,"হিন্দু-মুছলমান সকলোৱে ইউচিচি সমৰ্থন কৰা উচিত ৷ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বে, ১৯৪৬ চনতে সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকাৰে সংবিধানত ইউচিচি সম্পৰ্কত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে, সংবিধানখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তথা স্বাধীনতাৰ পাছত এইটো সংযোজন কৰি ল'ব পাৰিব । স্বাধীনতাৰ পাছত কোনো এখন চৰকাৰে এই ইউচিচি সম্পৰ্কত কোনো সিদ্ধান্ত নল'লে । বিএনএছএছত মুছলমান অপৰাধী এজন যিমান শাস্তি সেই একেটা শাস্তি হিন্দুৰো হ'ব । সেইখন যদি একে থাকে তেন্তে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে ইউচিচিৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকিব । সকলোৰে বাবে একে আইন থাকিলে সুবিধা হ'ব।"

ইউচিচিত সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জামানে ব্যক্ত কৰে
,"ইউচিচিত চাৰিটা বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে । বাল্য বিবাহৰ কথা কোৱা হৈছে । ১৮ বছৰৰ তলৰ ছোৱালী আৰু ২১ বছৰৰ তলৰ ল'ৰাই এনেও বিবাহ কৰিব নোৱাৰে। বাল্যবিবাহ ৰোধৰ সেই আইন কাৰ্যকৰী হৈ আছে । যাৰ ফলত বাল্যবিবাহ বহু পৰিমাণে কমিছে । আনহাতে বহুবিবাহ সম্পৰ্কত চৰকাৰে ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত এখন কমিটী গঠন কৰি দিছিল ।"বহুবিবাহ আৰু শ্বৰীয়তৰ ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"মুছলমান সম্প্ৰদায়ত বহুবিবাহ কৰা দেখা গৈছে আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ কৰাও দেখা গৈছে । শ্বৰীয়তত বহুবিবাহৰ সুবিধা আছে যদিও শ্বৰীয়ত এইটো কথা কোৱা নাই যে ক্ষমতা নথকাকৈ চাৰিগৰাকী বিয়া কৰাবলৈ । ধৰ্মীয় মতে চাৰিগৰাকী বিয়া কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে কিছুমান ব্যৱস্থা আছে । কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো ভংগ কৰা হৈছে বহুবিব‍াহৰ ক্ষেত্রত । মুখৰে কয় দিয়‍াৰ লগে লগে তালাক নহয় । তাৰ বাবেও নিয়ম আছে । কিন্তু সেই নিয়ম চলি থকা নাই । গতিকে যেতিয়া সকলোকে সমান কৰিছে তাত কাৰো আপত্তি থাকিব নালাগে ।"

ইউচিচিয়ে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰত ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"বিশেষ কিছুমান গোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে । সংখ্যালঘু মহিলাসকলে ইউচিচিৰ সমৰ্থন কৰা আমি দেখিছো । ইমান দিনে শ্বৰীয়তৰ নামত অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এতিয়া আগৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাই। সেয়ে মই সকলোকে কৈছো যে ইউচিচিৰ বিৰোধীতা নকৰিব । মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব । এচাম সংখ্যালঘু নেতাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ ইয়াৰ বিৰোধীতা কৰিছে । এইক্ষেত্রত আমি একমত নহয় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"যিদৰে হিন্দুৰ ক্ষেত্রত কামাখ্যাত মালা পিন্ধালেই বিবাহ নুবুজাই, বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিবই লাগিব । সেইদৰে খ্ৰীষ্টানেও বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । আমিও পঞ্জীয়ন কৰিলে সেই পঞ্জীয়নটো বৈধ হ'ব আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব লাগিলে আদালতৰ মজিয়াত তাৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব। কিন্তু এইধৰণে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে নচলে এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে । ইউচিচিয়ে মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰিব । বহুবিবাহৰ ফলত বহু পৰিয়াল ধ্বংস হৈ গৈছে । গতিকে বহুবিবাহৰ সমৰ্থন কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো । ইউচিচি সকলোৰে বাবে সমান, ইয়াত বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে।"

ইউচিচিত উল্লেখ থকা পৈতৃক সম্পত্তিৰ সমঅধিকাৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"ইউচিচিত উল্লেখ থকা পৈতৃক সম্পত্তিৰ ভাগবটোৱাৰা ক্ষেত্রত কিছু সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে । পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত সন্তানৰ সম্পত্তিৰ ভাগৰ ক্ষেত্রত পিতৃয়ে লোৱা ঋণৰ অংশীদাৰ সন্তানৰ হ'ব নে নাই । সেইদৰে কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে পিতৃয়ে মাটি বা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়টো সম্পত্তি ভাগৰ সময়ত আহিব নে নাই । এইক্ষেত্রত চৰকাৰে এটা স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী ৰখাটো ভাল । অন্যথা বহু পৰিয়ালত সংঘাত হ'ব । পৈতৃক সম্পত্তিৰ দিশটোত স্পষ্ট নিৰ্দেশনা থাকিব লাগিব ।"

লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সন্দৰ্ভত ইউচিচি উল্লেখ কৰা বিষয়ত তেওঁ কয়,"লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়টো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নায্যতা প্ৰদান কৰিছে যদিও আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্রত সমস্যা আছে । বিবাহৰ আগৰ অবৈধ সম্বন্ধৰ ফলত আজিৰ সমাজখনত সদায় সংঘাত হৈ আছে । লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ফলত সন্তানৰ জন্ম হ'লে সেই সন্তানৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব ? সেই সন্তানে অধিকাৰ পাব নে ? এইবোৰ প্ৰশ্ন আছে । তদুপৰি এনে সম্পৰ্কই সমাজখনক নিম্নস্তৰলৈ লৈ গৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ নামত অসমত বহু পৰিয়াল নিঃশেষ হৈছে । সমাজত বহু অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্ট হৈছে । নৱপ্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে । গতিকে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে । ইউচিচিয়ে এই দিশত নিশ্চয় ভাল সিদ্ধান্ত দিব ।"

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান
উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
