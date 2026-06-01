হত্যাকাৰীৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে, মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ মুছলমান সমাজৰ

হত্যাকাৰীৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে, মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ মুছলমান সমাজৰ
ৰাজহুৱা কবৰস্থানত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্ত ৷
Published : June 1, 2026 at 9:00 PM IST
নলবাৰী: ৰাজ্য কঁপাই যোৱা আছু নেতা মাধুৰ্য্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নলবাৰীৰ মুছলমান সমাজে ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া মাধুৰ্য্য বৰ্মনক হত্যা কৰাৰ লগতে এগৰাকী কিশোৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি আহত কৰা ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানক সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল ৷
কিন্তু আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা বাবে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিব লগীয়া হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল মাধুৰ্য্য হত্যাকাৰী ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খান ৷
ইয়াৰ পাছতে নলবাৰীৰ দেহৰকালাকুছিৰ লগতে ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ কালাকুছি আশ্ৰাফুল উলুম মাদ্ৰাছা, ছয়খন গাঁৱৰ মছজিদ সমিতিয়ে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে ৷ লগতে ৰাজহুৱা কবৰস্থানত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সভাত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ৷ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়, "মাধুৰ্য্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডৰ ২৪ ঘন্টা নৌহওতেই আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে হত্যাকাৰী আছিফ খান ৷ আৰক্ষীয়ে লোৱা পদক্ষেপক আমি ধন্যবাদ জনাইছো ৷ কালাকুছি, কুমাৰীকাটাকে ধৰি ছয়খন গাঁৱৰ মুছলমান ৰাইজে আছিফ খানৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু ৰাজহুৱা স্থানত কবৰ দিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷ কালাকুছি আশ্ৰাফুল উলুম মাদ্ৰাছা, ছয়খন গাঁৱৰ মছজিদ সমিতিয়ে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ আছিফে মুছলমান সমাজক বদনাম কৰিছে ৷"
