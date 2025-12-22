হাৱাখানা; গৌৰীপুৰীয়া ৰজাৰ গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসে ৰিঙিয়াই গৌৰৱময় ইতিহাস

হাৱাখানা; গৌৰীপুৰীয়া ৰজাৰ গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসে ৰিঙিয়াই গৌৰৱময় ইতিহাস
প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিব গৌৰীপুৰৰ ইতিহাস বিজড়িত এটা ৰাজহাউলী । লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞীৰ পৰা সুধাকণ্ঠলৈ সকলোৱে ইয়াতেই লৈছিল জিৰণি ।
Published : December 22, 2025 at 7:17 PM IST
ধুবুৰী: গৌৰীপুৰৰ গৌৰৱ হাৱাখানা । এই হাৱাখানাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ইতিহাস । গৌৰীপুৰীয়াৰ আৱেগ জড়িত এই হাৱাখানাটো দৰাচলতে ৰাজহাউলীহে । স্থানীয় লোকে এই ৰাজহাউলীটোক হাৱাখানা বুলিয়েই কয় ।
প্ৰাচীন অট্টালিকাটোৱে আজিও ধৰি ৰাখিছে গৌৰীপুৰৰ বহু ইতিহাস । বৃটিছৰ সময়ত অসমৰ ভিতৰত শ্বিলঙৰ গভৰ্ণৰ হাউচৰ পিছতেই দ্বিতীয় ধুনীয়া আৱাস বুলি গৌৰীপুৰৰ এই ৰাজহাউলী বা হাৱাখানাটোৱে পৰিচিত আছিল ।
হাৱাখানা নামৰ আঁৰৰ কাহিনী :
অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আৰু বৰ্তমান ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ চহৰৰ পূৱ দিশে ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় এশ মিটাৰ নিলগৰ এটি ওখ টিলাত অৱস্থিত মাটিয়াবাগ ৰাজহাউলীটো যাক হাৱাখানা বুলি জনা যায় । ৰাজহাউলী তথা হাৱাখানাক তেতিয়াৰ দিনত ৰজাই গ্ৰীষ্মকালীন আৱাস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । হাৱাখানাৰ কাষেৰে বৈ গৈছে গদাধৰ নৈ । এই নৈৰ কুলু কুলু শব্দই সকলোকে মোহিত কৰে ।
কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল হাৱাখানা ?
হাৱাখানা প্ৰায় ১৩ বিঘা মাটিকালীত অৱস্থিত । শীতকালত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই হাৱাখানা লৈ আহে । মন কৰিবলগীয়া যে শীতকালত কাঞ্চনজংঘাৰ শৃংগ হাৱাখানাৰ বাৰাণ্ডাৰ পিছফালে থকা ছাদৰ পৰা স্পষ্টভাবে দেখিবলৈ পোৱা যায় । গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই ৰাজহাউলীটো ১৯১৪ চনতে ৩,৪০,০০০ টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল । ১৯০৪ চনত ৰাজহাউলী তথা হাৱাখানাৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ কৰি ১৯১৪ চনত সম্পূৰ্ণ কৰে ।
সৌন্দৰ্যৰ আঁকৰ হাৱাখানা :
চীনা মিস্ত্ৰীৰ হতুৱাই সজা ৰাজহাউলীত সৰ্বমুঠ ১৬ টা কোঠা আছে । তাৰে ৬ টা শোৱনী কোঠা, ৪ টা কাষৰ কোঠা, এটা হলঘৰ, ৪ খন দুৱাৰত আইনা লগাই ৰখা আৰু দুটা ডাঙৰ শ্ব'কেচত আইনা লগা হলত প্ৰৱেশ কৰিলে চাৰিওফালে আইনা আৰু গ্লাছ থকা এটি সুন্দৰ দৃশ্য । আইনা লগা হলৰ ঠিক তলতে বিলিয়াৰ্ড ৰূম এটা, ৪টা সৰু কোঠা, ৪টা স্নানাগাৰ আৰু ৪টা শৌচাগাৰ আছে । এই হাউলীৰ সৰ্বমুঠ খিৰিকীৰ সংখ্যা ২৫খন আৰু দুৱাৰৰ সংখ্যা ১৩৮ খন । বেছিভাগ দুৱাৰ ডাবল, ভিতৰৰ ফালৰ দুৱাৰখন গ্লাচৰ আৰু বাহিৰৰ ফালৰখন কাঠৰ ।
দুমহলীয়া হাৱাখানাটো কিহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল :
বায়ু চলাচলৰ বাবে দুৱাৰত 'খৰখৰি' লগোৱা আছে । কাঠৰ গুড়ি, দাইল, কণী, ইটা গুড়ি আৰু ঢালাই কৰা লোহাৰে ৰাজহাউলীটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ৰাজহাউলী তথা হাৱাখানাৰ বাৰাণ্ডাৰ ৰেলিঙত গৌৰীপুৰ বুজাবলৈ জি পি বুলি ঠায়ে ঠায়ে খোদিত কৰা আছে । অকল হাৱাখানাৰ বাবেই ৰেলিং বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । দুমহলীয়া হাৱাখানা তথা ৰাজহাউলীৰ ওপৰ মহলাৰ মজিয়া সম্পূৰ্ণ কাঠৰে তৈয়াৰী । হিন্দু, ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ডিজাইনৰ সুন্দৰ মিশ্ৰণ ঘৰটোৰ আৰ্হিত দেখা পোৱা যায় ।
গৌৰীপুৰৰ ইতিহাস বিজড়িত ৰাজহাউলী :
এই ৰাজহাউলী তথা প্ৰাচীন অট্টালিকাটোৱে ধৰি ৰাখিছে গৌৰীপুৰৰ বহু ইতিহাস । এই ৰাজহাউলীটোক লৈ গৌৰীপুৰীয়া ৰাইজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । গৌৰীপুৰীয়াৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে এই ৰাজহাউলীটোৰ সৈতে । বৃটিছৰ সময়ত অসমৰ ভিতৰত শ্বিলঙৰ গভৰ্ণৰ হাউচৰ পিছতে দ্বিতীয় ধুনীয়া আৱাস বুলি গৌৰীপুৰৰ এই ৰাজহাউলী বা হাৱাখানাটোৱে লোকৰ মাজত পৰিচিত আছিল ।
বৰ্তমানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত এই ঐতিহাসিক ৰাজহাউলীটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু সংৰক্ষণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে । দিনে-ৰাতিয়ে বনুৱাই ৰাজহাউলীটোৰ নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে কামত ব্যস্ত হৈ আছে ।
প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হস্তীকন্যালৈকে :
এই ৰাজহাউলীতে হস্তী বিশাৰদ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱা (লালজী), গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে আৰু হস্তীকন্যাৰূপে খ্যাত পাৰ্বতী বৰুৱাই যৌৱন আৰু বৃদ্ধকাল কটাইছিল । প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই সজা এই অতিথিশালাত তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যেনে - বাৰাণসী, লক্ষ্ণৌ, কলকাতা আদিৰ সংগীতজ্ঞক আমন্ত্ৰণ কৰি জলছাৰ আয়োজন কৰিছিল ।
বলীউডৰ তাৰকাই য'ত পেলাইছে খোজ :
প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ মুক্তি চিনেমাৰ শ্বুটিং মাটিয়াবাগ হাৱাখানা তথা ৰাজহাউলীতে হৈছিল । বহু বিখ্যাত ব্য়ক্তি মাটিয়াবাগ ৰাজহাউলীত অতিথি হৈ আছিল । তাৰে ভিতৰত কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পত্নী প্ৰিয়ম্বদা পেটেলে 'মাহুত বন্ধু ৰে' চলচ্চিত্ৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে হাৱাখানাত প্ৰায় ৪৫ দিন অতিবাহিত কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে 'মাহুত বন্ধু ৰে' চলচ্চিত্ৰ ছবিত বিষ্ণু ৰাভাই গাঁওবুঢ়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । উত্তম কুমাৰ আৰু অৰুন্ধতী দেৱী, চিনেমা পৰিচালক দিলীপ ৰয়, হৃত্বিক ঘটক, প্ৰভাত মুখাৰ্জী, মুনমুন সেন, টম অল্টাৰ, সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জী আদিও বিভিন্ন সময়ত হাৱাখানা তথা ৰাজহাউলীলৈ আহিছিল ।
চলচ্চিত্ৰ ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ :
'বিচাৰক' আৰু 'গজমুক্তা' চলচ্চিত্ৰ ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণো হাৱাখানাত হৈছিল । মাটিয়াবাগ ৰাজহাউলীটো ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে তেওঁৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ প্ৰকৃতিশ বৰুৱাই লাভ কৰে আৰু তাৰ পাছত প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰবীৰ কুমাৰ বৰুৱা, প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা, প্ৰীতম বৰুৱা আৰু প্ৰদীপ বৰুৱাই লাভ কৰে । শতায়ু গৰকা ঐতিহ্যবাহী হাৱাখানা মেৰামতি তথা সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি-খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাত ৰাজপৰিয়ালৰ লগতে জিলাখনৰ সচেতন মহলে বিভিন্ন সময়ত সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল ।
হাৱাখানাৰ সংৰক্ষণ :
এই দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে হাৱাখানা সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰে । পাছত হাৱাখানাক পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে সংগ্ৰহালয় নাম দিয়াৰ লগতে পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । সেইমতে তীব্ৰগতিত হাৱাখানাৰ মেৰামতিৰ কাম চলি থকাৰ লগতে চাৰিওফালে দেৱালৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।
এই সংগ্ৰহালয়লৈ ৰাজপৰিয়ালে ৰঘুনাৰায়ণৰ বৰটোপ, প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যই কৰা হাতী, বাঘ চিকাৰ কাহিনীৰ কিতাপ, ৰজাদিনীয়া বন্দুক, তৰোৱাল, হাতী, গঁড়, বাঘ, হৰিণ আদিৰ মূৰ সংগ্ৰহালয়ৰ সৌন্দৰ্যৰ বাবে আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে হাৱাখানা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থাপিত হ'লে মাটিয়াবাগৰ লগতে সমগ্ৰ গৌৰীপুৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িব । ব্যৱসায়ৰ লগতে থলুৱা শিল্প আদিৰ বজাৰ এখনো নিশ্চিতভাৱে গঢ়ি উঠিব ।
গৌৰীপুৰ ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যই কি কয় ?
এই সন্দৰ্ভত গৌৰীপুৰ ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য প্ৰবীৰ কুমাৰ বৰুৱাই কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাতে এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰাজহাউলীটোৱে এতিয়া নতুন ৰূপ পাবলৈ হৈছে ।" অসম চৰকাৰে এই ৰাজহাউলীটোৰ সংৰক্ষণৰ কাম চলাই থকাত গৌৰীপুৰ ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য প্ৰবীৰ বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
প্ৰবীৰ বৰুৱাই কয়, "ইমানদিনে গৌৰীপুৰৰ এই প্ৰাচীন ৰাজহাউলীটোৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণ তথা তত্বাৱধানৰ অভাৱত ৰাজহাউলীটোত থকা বহু পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন ধ্বংস হৈ যাব ধৰিছিল । অসম চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহি ৰাজহাউলীটোক সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰি যোৱাত খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছো ।"
আনহাতে গৌৰীপুৰৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱী মৃন্ময় কুমাৰ দেৱ অধিকাৰীয়ে কয়, "ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গৌৰীপুৰৰ এই হাৱাখানাটো পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থাপিত হ'লে মাটিয়াবাগৰ লগতে সমগ্ৰ গৌৰীপুৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব ।" সাংস্কৃতিক নগৰী গৌৰীপুৰ সংস্কৃতিৰ দিশত অতি চহকী বুলি উল্লেখ কৰি মৃন্ময় কুমাৰ দেৱ অধিকাৰীয়ে কয়, "গৌৰীপুৰৰ ৰজা-জমিদাৰৰ কালৰ বহু পুৰণি বিভিন্ন সমল, কীৰ্তিচিহ্ণ আদি এতিয়াও বহু ঠাইত অৱহেলিত হৈ আছে । সেই অৱহেলিত সমল, কীৰ্তিচিহ্ণসমূহৰো সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন । উক্ত সংগ্ৰহালয়ত ভাৰত গৌৰৱ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু অভিনেতা প্ৰমথেশ বৰুৱা, লোক-সংস্কৃতিৰ একান্ত সাধক নিহাৰ বালা বৰুৱা আৰু নীলিমা বৰুৱা তথা ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰো সমল তথা কীৰ্তিৰাজি সংৰক্ষিত হোৱাটো গৌৰীপুৰৰ ৰাইজে বিচাৰিছে । প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ চিকাৰ কাহিনী আৰু হস্তী বিশাৰদ পাৰ্বতী বৰুৱাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ উক্ত কেন্দ্ৰত স্থান দিয়াৰো দাবী জনাইছে গৌৰীপুৰৰ ৰাইজে ।"