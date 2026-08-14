ETV Bharat / state

উজনি অসমৰ বানৰ মূল কাৰণ অবৈধ শিল আৰু কয়লা খনন: অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা

বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ পদক্ষেপৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন সংগঠনটোৰ । উজনিৰ তিনি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি মানৱসৃষ্ট বুলি অভিযোগ সংগঠনটোৰ সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাসৰ ।

Upper Assam floods causes
সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : অবৈধ কয়লা আৰু শিল খননৰ পৰিণতিতেই উজনি অসমৰ বান দুৰ্যোগ হ'বলৈ পালে । এই অভিযোগ সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ । নাগালেণ্ডত অবৈধ কয়লা খননৰ ক্ষেত্রত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । শিৱসাগৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই অভিযোগ সংগঠনটোৰ সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাসৰ ।

আনহাতে, সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, নাজিৰাৰ বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁই আৰু ডিমৌৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই অবৈধ কয়লা ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে পৰশজ্যোতি দাসে । মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য কিটত দুৰ্নীতি, বানপীড়িত ৰাইজে পাবলগীয়া ১৫ হাজাৰ টকাৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৱে ।

সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি অনুসূচিত জাতিৰ বহু লোকে বসবাস কৰা অঞ্চল বানে গৰকাৰ পাছতো এইসকল লোকক চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ । উজনিৰ তিনি জিলাৰ বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ কমাব পৰা গ'লহেঁতেন, কিন্তু তাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বুলিও সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে । আনহাতে, যিসকল খলনায়কৰ বাবে উজনিত এনে তাণ্ডৱৰ সূচনা হ'ল, সেইসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা ক্ষান্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ।

সংবাদমেলত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাসে কয়, "শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ আদি উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত শেহতীয়াকৈ বানে যি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে সেই বিষয়ে অসমবাসীক বেলেগকৈ জনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । কিন্তু এই বানৰ ফলত যিবিলাক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে সেইবোৰ লক্ষ্য কৰি আমি কিছুমান কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ । আমি দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতেই হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমত বিভিন্ন কথা-বতৰা কৈছে । যিবিলাকে আমাৰ মন-মগজুত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ।"

তেওঁ কয়, "এই যি বান পৰিস্থিতি হ'ল বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত যি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ধ্বংস হৈ গ'ল, এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটো যে মানৱসৃষ্ট আছিল সেই কথাটো ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত চৰ্চা হৈছে । এটা কথা স্পষ্ট যে অবৈধ কয়লা খনন, অবৈধ শিল খনন এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ একমাত্ৰ আৰু মূল কাৰণ । এই কথাটে যদি চৰকাৰে নুই কৰিব খোজে সেয়া চৰকাৰৰ বাবে ৰাজনৈতিক কথা হ'ব, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ জনতাই জানে যে ইয়াৰ কাৰণ অবৈধ শিল খনন আৰু অবৈধ কয়লা খনন ।"

লগতে পঢ়ক :ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণ ২০০৪ : আজিও সেই ভয়াৱহ স্মৃতিয়ে শংকিত কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক
লগতে পঢ়ক :প্ৰস্তাৱিত ৰিংবান্ধ আৰু এখন মুকলি পত্ৰই জোকাৰিছে মাজুলী

TAGGED:

AASCSU
সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা
উজনিৰ বান সমস্যা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
UPPER ASSAM FLOODS CAUSES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.