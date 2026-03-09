ETV Bharat / state

মঙলবাৰে মুকলি হ'ব ৮৫০ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু

প্ৰায় ২৮ মাহতে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ অত্যাধুনিক মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতু ।

৮৫০ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী । মঙলবাৰে মুকলি হ'ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘল আৰু সৰ্বাধিক বাজেটেৰে নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক মহাৰাজ পৃথু (নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰী উৰণসেতু )। ৮৫০ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উৰণসেতুখনে মুকলিৰ পূৰ্বেই বহু চৰ্চা লাভ কৰিছে । উৰণসেতুখনক লৈ বহু বিতৰ্কও হৈছে । কিন্তু সকলো সামৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় ২৮ মাহত এই উৰণসেতুখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ।

বিভিন্ন শিতানত ইয়াৰ বাজেটৰ ধন ব্যয় কৰা হৈছে । অৱশ্যে ষ্টীলৰ গাডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাত সৰ্বাধিক ব্যয় হৈছে । মুঠ বাজেটৰ প্ৰায় ৫০ শতাংশ বাজেটে ষ্টীলৰ গাডাৰত ব্যয় কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ উৰণসেতুখনত ১১৯ স্পান ষ্টীল গাডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । উৰণসেতুখনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ এক সূত্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু (ETV Bharat)

সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পোষ্ট, ষ্টীল গাডাৰ, চাটাৰিং, শ্লেব, ডি বি এম বি চি, ক্ৰাচ বেৰিয়াৰ, আৰ ই ৱাল, ষ্ট্ৰীট লাইট, হাই মাস্ক লাইট ৩ টা, ৰটাৰী পইণ্ট, ৰোড মাৰ্কিং, ৰোড ফাৰ্নিচাৰ, ডিভাইডাৰ, লেণ্ডস্কেপিঙকে ধৰি মুঠ ৯০ টাতকৈ অধিক শিতানত নিৰ্মাণকাৰ্য ভাগ কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি প্ৰতিটো ভাগতে বেলেগ বেলেগ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতু (ETV Bharat)
৮৫০ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতু (ETV Bharat)

মঙলবাৰে সন্ধিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যান-বাহন চলাচলৰ বাবে এই বিশাল উৰণসেতুখন মুকলি কৰিব । নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অভিযন্তা মাহমুদ ৰহমানে এই সন্দৰ্ভত কয়, "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ উৰণসেতুখন কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব । ৯৯ শতাংশ কাম বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও নিশা ১২ বজাৰ ভিতৰত বাকী থকা এক শতাংশ কামো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । এই উৰণসেতুখন মুকলি কৰাৰ পিছতে যানজঁটৰ সমস্যা নাইকীয়া হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু মহাৰাজ পৃথু (ETV Bharat)
মঙলবাৰে মুকলি হ'ব দীঘলীপুখুৰী-নুনমাটি সংযোগী উৰণসেতু (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত গৌতম কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী লিমিটেড আৰু অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানী দুটাই যুটীয়াভাৱে ৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই উৰণসেতুখন নিৰ্মাণ কৰিছে । উৰণসেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবে ৩ বছৰ সময় ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও ২৮ মাহৰ ভিতৰতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । উৰণসেতুখনৰ চানমাৰিত ৰ'টাৰী পইণ্টত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন কৰা হ'ব ।"

উৰণসেতুৰ ডিভাইডাৰত ৰোপণ কৰা হৈছে প্ৰায় ৪ হাজাৰ ফুলৰ গছ আৰু অন্যান্য গছপুলি (ETV Bharat)

ইফালে উৰণ সেতুখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ঠিকা লাভ কৰা জীয়ৰী লেণ্ডস্কেপিং কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী নম্ৰতা আগমাচাৰ্যই কয়, "আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰণসেতুৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম কৰিছোঁ । প্ৰায় ২০ বিধ মান প্ৰজাতিৰ ৪০০০ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব । সকলোতকৈ ভাল লগা কথা যে অসমৰ এইধৰণৰ উন্নয়নত থলুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছে ।"

