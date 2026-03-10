মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু মুকলি কৰি আন এখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ETV Bharat / state

The longest flyover in ne built at cost of 850 crore inaugurated by CM
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু (@himanta_biswa_sarma_fb)
Published : March 10, 2026 at 9:21 PM IST

গুৱাহাটী: মুকলি হ'ল বহুচৰ্চিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বত্তোম দৈৰ্ঘৰ উৰণ সেতু নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰীৰ সংযোগী মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু । ৪.২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ উৰণ সেতুখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে । ৮৫২ কোটি টকাৰো অধিক ব্যয়ৰে নিৰ্মিত ৪.২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই উৰণ সেতুখন চাৰি লেনযুক্ত আৰু ইয়াৰ প্ৰস্থ ১৫ মিটাৰ । অসম লোকনিৰ্মাণ বিভাগে (পথ) নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকল্পটো ৩৬ মাহৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ ২৮ মাহতে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ বাবে মঙলবাৰে সন্ধিয়া মুকলি কৰে । উৰণ সেতু মুকলিৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিন ৱাৰ্কিং জন হিচাপে ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছে । এই সময়ছোৱাত আৰ.জি. বৰুৱা পথৰ সৈতে সংযোগকাৰী পুৰণি চানমাৰি উৰণ সেতুখন যান-বাহন চলাচলৰ বাবে মুকলি থাকিব ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু (ETV Bharat Assam)

১৪ মাৰ্চৰ পৰা উৰণ সেতুৰে যান বাহন চলাচল আৰম্ভ হ'ব । উৰণ সেতুখন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা উলুবাৰীৰ বৰ্তমানৰ উৰণ সেতুখনলৈকে এখন নতুন উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে ।

উদ্বোধনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী (@himanta_biswa_sarma_fb)

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ নৱীকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা উলুবাৰীলৈ উৰণ সেতুৰ প্ৰকল্পটো হাতত ল’ম । নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই উৰণ সেতুখন জনসাধাৰণৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । উৰণ সেতুখন ৰাজগড় আৰু গুৱাহাটী ক্লাৱৰ পৰা উজানবজাৰৰ দিশে পুনৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ’ব আৰু তেতিয়া উৰণ সেতুখন মুঠ দৈৰ্ঘ ৪.৫ কিলোমিটাৰ হ’বগৈ । যান-বাহন চলাচল উন্নত কৰিবলৈ চানমাৰিৰ দৰেই গুৱাহাটী ক্লাব আৰু উলুবাৰী উৰণ সেতুতো ‘ৰটাৰী পইণ্ট’ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।"

ফিটা কাটি ৰাইজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু (@himanta_biswa_sarma_fb)

এই উৰণ সেতুখন আৰু আৰ.জি. বৰুৱা ৰোডৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত হোৱা সমালোচনাৰ প্ৰসংগ টানি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বাওঁপন্থীসকলে উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে জয়ন্ত বৰুৱাই ফোন কৰি বাধা প্ৰাদান কৰিছিল । কিন্তু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত উৰণ সেতু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা গ'ল । জুবিনে আন্দোলন কৰিছিল যদিও এবাৰ কোৱাৰ পাছত বুজি উঠিছিল জুবিনে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ অন্যান্য চলি থকা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে ।

তদুপৰি, তেওঁ উল্লেখ কৰে যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা ১২,০০০ পৰিয়ালক অতি সোনকালে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ’ব । ১২ হাজাৰ পৰিয়ালৰ ভূমিৰ পট্টাৰ বাবে কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে । ‌সোনকালেই প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমিপট্টা । কিন্তু অচিনাকি মানুহসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা নহ'ব ।

নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰীৰ সংযোগী মহাৰাজ পৃথু উৰণ সে (@himanta_biswa_sarma_fb)

তেওঁ কয়, "পাহাৰৰ ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বসুন্ধৰাত আবেদন কৰিব নালাগে । কাউন্সিলৰসকলে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ কাম কৰিছে ।"

জনতাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী (@himanta_biswa_sarma_fb)
