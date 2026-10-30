বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ উদয়ন বৰঠাকুৰ লণ্ডনৰ সন্মানীয় লিনিয়ান ছ’চাইটিৰ ফেল’ হিচাপে নিৰ্বাচিত
এশিঙীয়া গঁড়, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, হাতী, নাহৰফুটুকী বাঘ, হলৌ বান্দৰ আদি বিভিন্ন বিপদাপন্ন বন্যপ্ৰাণী বৰঠাকুৰৰ গৱেষণাৰ বিষয় ৷
Published : October 30, 2026 at 4:13 PM IST
গুৱাহাটী: এগৰাকী অসম সন্তানৰ কৃতিত্ব ৷ অসমৰ বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ জিনীয় বিজ্ঞানী উদয়ন বৰঠাকুৰ লণ্ডনৰ লিনিয়ান ছ’চাইটিৰ ফেল(Fellow of the Linnean Society of London - FLS) হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ।
বন্যপ্ৰাণী গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৰঠাকুৰে ২০০৮ চনত আৰণ্যকত বন্যপ্ৰাণী জিনীয় বিজ্ঞান গৱেষণাগাৰ (Wildlife Genetics Laboratory - WGL) প্ৰতিষ্ঠা কৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ডিএনএ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ এক নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰে ।
এশিঙীয়া গঁড়, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, হাতী, নাহৰফুটুকী বাঘ আৰু হলৌ বান্দৰকে ধৰি বিভিন্ন বিপদাপন্ন বন্যপ্ৰাণী তেওঁৰ গৱেষণাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । গঁড়ৰ জনসংখ্যা নিৰূপণৰ বাবে তেওঁৰ নেতৃত্বত গৱেষণা দলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা ডিএনএ-ভিত্তিক অভিনৱ পদ্ধতিয়ে দেখুৱাইছে কেনেকৈ গঁড়ক বন্দী কৰা বা শাৰীৰিকভাৱে স্পৰ্শ নকৰাকৈয়ে সংগ্ৰহ কৰা জৈৱিক নমুনাৰ পৰা সিহঁতৰ জনসংখ্যাৰ বিষয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰি । পূৰ্বে বৰঠাকুৰে ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান(Wildlife Institute of India) আৰু চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰিছিল ।
উত্তৰ-পূব ভাৰতত বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ তদন্তত ডিএনএ-ভিত্তিক ফৰেনছিক বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োগ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বৰঠাকুৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । বৰ্তমান, আৰণ্যকৰ বন্যপ্ৰাণী জিনীয় বিজ্ঞান গৱেষণাগাৰ (WGL) হৈছে বন্যপ্ৰাণী অপৰাধৰ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানত ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি থকা অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ গৱেষণাগাৰ, যাক ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — BNSS), ২০২৩-ৰ ৩২৯(৪) ধাৰাৰ অধীনত বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কীয় ফৰেনছিক বিশ্লেষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে জাননীযোগে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।
গৱেষকৰ উপৰিও বৰঠাকুৰ এগৰাকী বন্যপ্ৰাণী আলোকচিত্ৰ শিল্পী আৰু তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে পৰিচিত । দৃশ্যভিত্তিক কাহিনী-কথনৰ জৰিয়তে তেওঁ সংৰক্ষণৰ বিভিন্ন বাৰ্তা আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, লিনিয়ান ছ’চাইটিৰ ফেল’ হিচাপে তেওঁৰ নিৰ্বাচন জৈৱবৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি । একে সময়তে, এই স্বীকৃতিয়ে উত্তৰ-পূব ভাৰতত প্ৰসাৰ লাভ কৰি অহা সংৰক্ষণমূলক গৱেষণাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ।