পঞ্চভূতত বিলীন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ নশ্বৰদেহ

গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত প্ৰয়াত প্ৰদীপ বৰুৱাৰ কন্যা ৰশ্মিৰেখা বৰুৱাই কৰে মুখাগ্নি ৷

Veteran Assam Journalist Pradip Baruah Passes Away
বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ শেষ যাত্ৰা... (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 2:30 PM IST

গুৱাহাটী : বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ শেষকৃত্য বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় । বহুসংখ্যক গুণমুগ্ধ আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ‍ উপস্থিতিত পঞ্চভূতত বিলীন হৈ পৰে বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ । কন্যা ৰশ্মিৰেখা বৰুৱাই মুখাগ্নি কৰে ।

মাঘ বিহুৰ দিনটোতে বুধবাৰে সন্ধিয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক তথা প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল । গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা প্ৰদীপ বৰুৱাৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত চান্দমাৰীৰ বাসগৃহলৈ অনা হয় । মৃত্যুৰ সময়ত বৰুৱাৰ বয়স হৈছিল ৮৭ বছৰ ।

প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

বাসগৃহত বহুসংখ্যক গুণমুগ্ধ আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰীৰ নীলগিৰি পথস্থিত বাসগৃহৰ পৰা বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ দিনৰ ভাগত নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ নিয়া হয় । শ্মশানতো ভালে সংখ্যক লোকে তেখেতৰ প্ৰতি শেষশ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় তেখেতৰ শেষকৃত্য ।

প্ৰদীপ বৰুৱাৰ কন্যাই জনোৱা মতে, ২৯ ডিচেম্বৰত হাস্পতাললৈ লৈ অনা হৈছিল । পিছদিনা অৰ্থাৎ ৩০ ডিচেম্বৰৰ পুৱা এক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় । এই অস্ত্ৰোপচাৰৰ দুদিনমান পিছত ইনফেকশ্যন হৈছিল আৰু যাৰ ফলত উশাহ লোৱাত কিছু কষ্ট পাইছিল তেওঁ । ১৪ জানুৱাৰীৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰক্তচাপ বহু পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আৰু অৱশেষত সন্ধিয়া ৭.২৭ বজাত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুলি কন্যাই জানিবলৈ দিয়ে ।

বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ছাত্র সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এইটো বছৰত আমি প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক হেৰুৱালো । অসমৰ বৌদ্ধিক জগতত তেখেতে সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব লৈছিল । নিৰ্ভীকভাৱে, যুক্তিনিষ্ঠভাৱে জাতীয় জীৱনক আগুৱাই নিবলৈ বাটৰ সন্ধান দিছিল । প্ৰকৃতাৰ্থত অসমক মনে প্ৰাণে ভালপোৱা এগৰাকী ব্যক্তি । অসমৰ প্ৰতিটো সংকটৰ সময়ত বৌদ্ধিক চিন্তাৰে অসমবাসীক বাট দেখুৱাইছিল । অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এয়া এক বৃহৎ ক্ষতি । আমি এগৰাকী অভিভাৱকক হেৰুৱালো ।"

Veteran Assam Journalist Pradip Baruah Passes Away
বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰদীপ বৰুৱাক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ছাত্র সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (ETV Bharat Assam)

আনহাতে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "প্ৰান্তিক এটা সময়ত প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত স্থান পোৱা এখন আলোচনী আছিল ৷ কাৰ ঘৰত নাছিল আলোচনীখন । এতিয়া বহু মানুহ ধনী হ’ল, কিন্তু অভিজাত মানুহ কমি গ’ল । তেখেতৰ দৰে এগৰাকী মৃদুভাষী, অভিজাত সত্ত্বা আমি হেৰুৱালো ।"

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমাৰ সংবাদ-সাহিত্য ক্ষেত্রখনত জ্ঞানী আৰু ভদ্ৰলোক একেলগে কম সংখ্যক মানুহক পাইছো । মোক তেখেতে ককায়েকৰ দৰে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিছিল । ভাল পালেও কয়, বেয়া পালেও কয় । প্ৰান্তিকৰ তেওঁ এটা যুগেই সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে । আজি সঁচাকে শূণ্য শূণ্য লাগিছে । সাংঘাটিক কষ্ট পাইছো ।"

উল্লেখ্য যে প্ৰদীপ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল ১৯৩৮ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত । অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সংবাদ গোষ্ঠী আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল প্ৰদীপ বৰুৱা । ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু ডনবস্ক’ স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে ।

কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বৰুৱাই পৰৱৰ্তীকালত পৰিয়ালৰ বাতৰি কাকত আৰু ছপাশালৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰে ৷ সেয়া আছিল ১৯৮১ চনৰ কথা ।

Veteran Assam Journalist Pradip Baruah Passes Away
বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ শেষ যাত্ৰা... (ETV Bharat Assam)

ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ অন্যতম সোণালী সময়খিনিতে প্ৰদীপ বৰুৱাই লৈছিল এক ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত লৈছিল পিতৃ প্ৰদত্ত পৰিচয় ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ পৰা আঁতৰি আহি সুকীয়াকৈ নিজা পৰিচয়েৰে অসমীয়া সমাজ, ভাষা-সাহিত্যলৈ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰে 'প্ৰান্তিক' নামৰ আলোচনী ।

প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া । ১৯৮১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰান্তিকে অসমীয়া সাহিত্য আৰু বৌদ্ধিক আন্দোলনৰ যাত্ৰাত এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আলোচনীখনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰে ।

এগৰাকী প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক, প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে আলোচনীখনৰ সৈতে জড়িত বৰুৱাই চাৰি দশকৰো অধিক সময় ধৰি এই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল । তেখেতৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : খহি পৰিল আন এক নক্ষত্ৰ… ‘প্ৰান্তিক’ ৰ প্ৰদীপ বৰুৱাৰ দেহাৱসান

