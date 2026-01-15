পঞ্চভূতত বিলীন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ নশ্বৰদেহ
গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত প্ৰয়াত প্ৰদীপ বৰুৱাৰ কন্যা ৰশ্মিৰেখা বৰুৱাই কৰে মুখাগ্নি ৷
Published : January 15, 2026 at 2:30 PM IST
গুৱাহাটী : বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ শেষকৃত্য বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় । বহুসংখ্যক গুণমুগ্ধ আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ উপস্থিতিত পঞ্চভূতত বিলীন হৈ পৰে বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ । কন্যা ৰশ্মিৰেখা বৰুৱাই মুখাগ্নি কৰে ।
মাঘ বিহুৰ দিনটোতে বুধবাৰে সন্ধিয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক তথা প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল । গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা প্ৰদীপ বৰুৱাৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত চান্দমাৰীৰ বাসগৃহলৈ অনা হয় । মৃত্যুৰ সময়ত বৰুৱাৰ বয়স হৈছিল ৮৭ বছৰ ।
বাসগৃহত বহুসংখ্যক গুণমুগ্ধ আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে প্ৰান্তিকৰ সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱাৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰীৰ নীলগিৰি পথস্থিত বাসগৃহৰ পৰা বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ দিনৰ ভাগত নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ নিয়া হয় । শ্মশানতো ভালে সংখ্যক লোকে তেখেতৰ প্ৰতি শেষশ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় তেখেতৰ শেষকৃত্য ।
প্ৰদীপ বৰুৱাৰ কন্যাই জনোৱা মতে, ২৯ ডিচেম্বৰত হাস্পতাললৈ লৈ অনা হৈছিল । পিছদিনা অৰ্থাৎ ৩০ ডিচেম্বৰৰ পুৱা এক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় । এই অস্ত্ৰোপচাৰৰ দুদিনমান পিছত ইনফেকশ্যন হৈছিল আৰু যাৰ ফলত উশাহ লোৱাত কিছু কষ্ট পাইছিল তেওঁ । ১৪ জানুৱাৰীৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰক্তচাপ বহু পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আৰু অৱশেষত সন্ধিয়া ৭.২৭ বজাত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুলি কন্যাই জানিবলৈ দিয়ে ।
বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ছাত্র সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এইটো বছৰত আমি প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক হেৰুৱালো । অসমৰ বৌদ্ধিক জগতত তেখেতে সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব লৈছিল । নিৰ্ভীকভাৱে, যুক্তিনিষ্ঠভাৱে জাতীয় জীৱনক আগুৱাই নিবলৈ বাটৰ সন্ধান দিছিল । প্ৰকৃতাৰ্থত অসমক মনে প্ৰাণে ভালপোৱা এগৰাকী ব্যক্তি । অসমৰ প্ৰতিটো সংকটৰ সময়ত বৌদ্ধিক চিন্তাৰে অসমবাসীক বাট দেখুৱাইছিল । অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এয়া এক বৃহৎ ক্ষতি । আমি এগৰাকী অভিভাৱকক হেৰুৱালো ।"
আনহাতে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "প্ৰান্তিক এটা সময়ত প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত স্থান পোৱা এখন আলোচনী আছিল ৷ কাৰ ঘৰত নাছিল আলোচনীখন । এতিয়া বহু মানুহ ধনী হ’ল, কিন্তু অভিজাত মানুহ কমি গ’ল । তেখেতৰ দৰে এগৰাকী মৃদুভাষী, অভিজাত সত্ত্বা আমি হেৰুৱালো ।"
বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমাৰ সংবাদ-সাহিত্য ক্ষেত্রখনত জ্ঞানী আৰু ভদ্ৰলোক একেলগে কম সংখ্যক মানুহক পাইছো । মোক তেখেতে ককায়েকৰ দৰে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিছিল । ভাল পালেও কয়, বেয়া পালেও কয় । প্ৰান্তিকৰ তেওঁ এটা যুগেই সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে । আজি সঁচাকে শূণ্য শূণ্য লাগিছে । সাংঘাটিক কষ্ট পাইছো ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰদীপ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল ১৯৩৮ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত । অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সংবাদ গোষ্ঠী আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল প্ৰদীপ বৰুৱা । ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহে আৰু ডনবস্ক’ স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে ।
কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বৰুৱাই পৰৱৰ্তীকালত পৰিয়ালৰ বাতৰি কাকত আৰু ছপাশালৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰে ৷ সেয়া আছিল ১৯৮১ চনৰ কথা ।
ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ অন্যতম সোণালী সময়খিনিতে প্ৰদীপ বৰুৱাই লৈছিল এক ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত লৈছিল পিতৃ প্ৰদত্ত পৰিচয় ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ পৰা আঁতৰি আহি সুকীয়াকৈ নিজা পৰিচয়েৰে অসমীয়া সমাজ, ভাষা-সাহিত্যলৈ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰে 'প্ৰান্তিক' নামৰ আলোচনী ।
প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া । ১৯৮১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰান্তিকে অসমীয়া সাহিত্য আৰু বৌদ্ধিক আন্দোলনৰ যাত্ৰাত এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আলোচনীখনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰে ।
এগৰাকী প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক, প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে আলোচনীখনৰ সৈতে জড়িত বৰুৱাই চাৰি দশকৰো অধিক সময় ধৰি এই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল । তেখেতৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।