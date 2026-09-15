ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন : পঞ্চভূতত বিলীন পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকত

ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন : পঞ্চভূতত বিলীন পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকত
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰিয়েই বৈষ্ণৱ শিল্পী তথা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপকগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ৷ অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী বিমল বড়া ৷
Published : September 15, 2026 at 1:33 PM IST
মাজুলী: অসমৰ সত্ৰীয়া সংগীতৰ জগতখনত ওৰেতো জীৱন সেৱা আগবঢ়াই অহা গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকতৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন ৷ বৈষ্ণৱ শিল্পী তথা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপকগৰাকীয়ে সোমবাৰে ১০৩ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বৰবায়নৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । সেই অনুসৰি মঙলবাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বুঢ়াভকতৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী বিমল বড়া উপস্থিত থাকে ৷ বৈষ্ণৱগৰাকীৰ নশ্বৰদেহত শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকী আৱেগিক হৈ পৰে । বুঢ়াভকতৰ সৈতে হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সাক্ষাৎ আৰু বাৰ্তালাপে তেওঁক আৱেগিক কৰি তোলে ৷
উল্লেখ্য যে, গোপীৰাম বুঢ়াভকত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ তথা অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি জগতৰ এক ভোটাতৰা আছিল । ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত সোমবাৰে বিয়লি ৪.২৫ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ৷
শৈশৱৰে পৰাই বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আহিছিল ৷ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ, পদ্মশ্ৰী গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকতে জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ সময় সাধনা কৰি ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশতো সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ এইগৰাকী বৈষ্ণৱ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধকৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক অনন্য প্ৰেৰণাৰ উৎস আছিল ।
২০১১ চনত তেওঁ অসমৰ লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল । ২০২১ চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক দেশৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
বুঢ়াভকতে আন কেইবাটাও ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰিছিল । তেওঁ সত্ৰীয়া, ওজাপালি, গায়ন, নৃত্য, অভিনয়, মৌখিক চৰিত পাঠ, নাম লগোৱা আদি বিবিধ গুণৰো অধিকাৰী আছিল ৷
উল্লেখ্য যে, ১৯২৫ চনৰ ১ জানুৱাৰীত মাজুলীৰ নামকটানি গাঁৱত গোপীৰাম বৰগায়নৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম গেন্ধেলা বৰা বায়ন । পিতৃ গেন্ধেলা বৰা বায়নে ৫ বছৰ বয়সতে তেওঁক উদাসীন উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বুঢ়াভকত থানুৰাম শৰ্মাক চমজাই দিছিল । তেওঁ তেতিয়াৰে পৰা সত্ৰত ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰত পালন কৰি সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত, বাদ্যৰ আদি পাঠ শিকি পিছত অতি কম দিনৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিছিল ।
এইগৰাকী বৈষ্ণৱৰ বিয়োগত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ লগতে সমগ্র মাজুলীতে শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এইগৰাকী বৈষ্ণৱক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত মঙলবাৰৰ পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন স্থানীয় দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাইজে ভিৰ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ২৫ বছৰীয়া 'কল্পবাদ' : মৰাণত আনে নোযোৱা বাটেৰে গৈ সাধুবাদ বুটলিছে দাদুল চুতীয়াই