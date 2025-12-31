ETV Bharat / state

'কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱ-২০২৬'- বিচাৰি পাব চহা জীৱনৰ মাদকতা

কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বিচাৰি পাব চহা জীৱনৰ মাদকতা । নামঘৰ, তাঁতশাল, গোহালিৰ পৰা চহা জীৱনৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে উপলব্ধ গাঁওখনত ।

কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱ-২০২৬ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 31, 2025 at 8:19 PM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত হঠাৎ গঢ়ি উঠিছে এখন গাঁও ৷ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত চহা জীৱনৰ বিচাৰি পাব এই গাঁওখনলৈ আহিলে আপুনি । য'ত ঘৰ, ভঁৰাল, মেজি, তাঁতশাল, ঢেঁকী, গোহালি, নামঘৰ, গৰুগাড়ী আদিকে ধৰি চহা জীৱনৰ লগত জড়িত সকলো বস্তুৱেই আছে । এই গাঁওখন চাবলৈ আহিলে আপুনি আহিব লাগিব মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু কলা নিৰ্দেশক তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ আৰু পুত্ৰ দীপ আহমেদৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে গাঁওখনে । নৱবৰ্ষ উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজে ৩১ ডিচেম্বৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা 'কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱ' । এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি গঢ়ি তোলা হৈছে গাঁওখন ।

কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱ-২০২৬ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত দীপ আহমেদে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আজিকালি লাহে লাহে গাঁৱৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ গৈছে । আগৰ দিনত গাঁৱৰ পৰিৱেশ যেনেকুৱা আছিলে তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । ইয়াত আমি এখন গাঁৱৰ মডেল দাঙি ধৰিছোঁ । য'ত নামঘৰ, বাটচ’ৰা, মেজি, ভঁৰাল, গোহালি, ঢেঁকী আদি আছে । আমি সকলো নিৰ্মাণ খেৰেৰে কৰিছোঁ ।"

ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "তদুপৰি গাঁওখনত মৌজাদাৰৰ ঘৰ এটা বনাইছোঁ । ঘৰটোৰ ভিতৰত পাকঘৰ, শোৱনি কোঠা আদি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ১০ দিনত কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ । ৩০-৩৫ গৰাকী লোকে কাম কৰিছোঁ । বাঁহ গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ যদিও খেৰ বৰপেটা নলবাৰীৰ পৰা আনিছোঁ ৷ ইয়ালৈ অহা দৰ্শকসকলে আগৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ বিচাৰি পাব ।"

কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱত প্ৰতিফলিত মুখাশিল্প (ETV Bharat Assam)

কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া ৰমেন হালৈয়ে কয়, "পূৰ্বৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র সমাজৰ উদ্যোগত আগন্তক নৱবর্ষ উপলক্ষে 'কলাক্ষেত্র ৰামধেনু উৎসৱ-২০২৬' শীর্ষক এলানি বর্ণময় কার্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি আজিৰ পৰা ৪ জানুৱাৰীলৈ পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে । অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠানটিৰ গৰিমাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্রসিদ্ধ শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ শৈল্পিক পৰশেৰে কলাক্ষেত্র প্রাংগণত অস্থায়ীভাৱে সাজি উলিওৱা হৈছে 'আমাৰ গাঁও' ।"

কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱৰ প্ৰদৰ্শিত ভঁৰাল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "কলাক্ষেত্ৰ পৰিসৰত থকা ৰংঘৰৰ বাকৰিত গ্ৰাম্য জীৱনৰ বিবিধ সমলেৰে সজাই-পৰাই তোলা 'আমাৰ গাঁও' খনে দর্শনার্থীসকলক চহা জীৱনৰ বিমল সুখানুভূতিৰে আপ্লুত কৰাৰ লগতে অসমৰ সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকো প্রতিফলিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ । দর্শনার্থীসকলৰ বাবে উৎসৱৰ দিনকেইটাত 'আমাৰ গাঁও' আৰু 'বর্ণিল ছন্দ' দিনৰ ১১ বজাৰপৰা নিশা ৭ বজালৈকে মুকলি থাকিব ।"

'কলাক্ষেত্র ৰামধেনু উৎসব-২০২৬' ৰ কেউটা দিনতে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সেই অনুসৰি প্ৰথমদিনা অৰ্থাৎ আজি কলাক্ষেত্ৰ পৰিসৰৰ ৰংঘৰ বাকৰিত প্রয়াত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, চৈয়দ চাদুল্লা, হেমন্ত দত্ত, ৰামচৰণ ভড়ালী, জুবিন গাৰ্গ আৰু দীপক শৰ্মাৰ প্রতি শ্রদ্ধার্ঘৰে এক সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱত প্ৰদৰ্শিত নামঘৰ (ETV Bharat Assam)

'শিল্পী তোমাক প্রণাম' শীর্ষক অনুষ্ঠানটোত অংশগ্রহণ কৰিব পুলক বেনাজী, সংগীতা বৰঠাকুৰ, দিলীপ দাস, নমিতা ভট্টাচার্য, ৰূপম ভূঞা, ববিতা শৰ্মা, ত্রিবেণী বুজৰবৰুৱা আৰু ডাৱৰ হাজৰিকাকে ধৰি ন-পুৰণি শিল্পীসকলে ।

প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে মৌজাদাৰৰ ঘৰ (ETV Bharat Assam)

নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ সন্ধিয়া নৱ-প্রজন্মৰ প্ৰতিভাৰে উজলিব ৰংঘৰ বাকৰি । সেইদিনা সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'কলেজ কেম্পাছ' শীর্ষক অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰিব দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যুৱ শিল্পীসকলে । ২ জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা শ্রীশ্রীমাধবদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগত পৰিৱেশন কৰা হ'ব মননশীল সাংস্কৃতিক কার্যসূচী । শ্রীশ্রীমাধবদেৱ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'বৰনাৰায়ণপুৰৰ বৈভৱ' নামৰ অনুষ্ঠানটিত অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া কলা-সংস্কৃতিৰ মূর্ত প্রতিফলন ঘটিব ।

কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱত দেখুওৱা হৈছে হেৰাই যাব ধৰা গৰুগাড়ী (ETV Bharat Assam)

'কলাক্ষেত্র ৰামধেনু উৎসৱ'ৰ আন এটি বিশেষ আকর্ষণ হ'ব কেইবাগৰাকীও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধ্রুপদী শিল্পীৰ শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান । ৩ জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰপৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'ধ্রুপদী বংগ : গীতং নৃত্যং বাদ্যং' শীর্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ধ্রুপদী শিল্পীসকল হৈছে ক্রমে ওডিচি নৃত্যশিল্পী সুজাতা মহাপাত্র, তবলাবাদক বিক্রম ঘোষ, ভাৰত নাট্যম শিল্পী জয়া শীল ঘোষ, চেতাৰ বাদক অভিষেক মল্লিক, প্রীতিশা মহাপাত্র আৰু কণ্ঠশিল্পী শ্রুতি বুজৰবৰুৱা । লগতে থাকিব ঘনকান্ত বৰা বৰবায়ন আৰু ভাস্কৰজ্যোতি ওজাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

'কলাক্ষেত্ৰ ৰামধেনু উৎসৱ-২০২৬'ৰ অন্তিমদিনা অর্থাৎ ৪ জানুৱাৰীত সন্ধিয়া ৫ বজাৰপৰা আয়োজন কৰা 'বৰ অসম' শীর্ষক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ উদ্যোগত অব্যাহত থকা 'অসমৰ নৃ-গোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় আৰু বিনিময় অভিযান'ত অংশগ্রহণ কৰা জনগোষ্ঠীয় শিল্পীসকলে । তদুপৰি দর্শনার্থীসকলে ৩ আৰু ৪ জানুৱাৰী দুপৰীয়া ১ বজাৰপৰা পুতলা নাচ উপভোগ কৰিব পাৰিব ।

