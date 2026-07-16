নীতি বৰ্হিভূত চলি আহিছিল বঙাইগাঁও মালেগড়ৰ ছোৱালী মাদ্ৰাছা

নীতি বৰ্হিভূত চলি আহিছিল বঙাইগাঁও মালেগড়ৰ ছোৱালী মাদ্ৰাছা
ইশ্বাআতুল উলুম মাদ্ৰাছাতুল বানাত মাদ্ৰাছাখনৰ মৌলবীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে মাদ্ৰাছাখন নীতি বৰ্হিভূতভাৱে পৰিচালিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ৷
Published : July 16, 2026 at 2:52 PM IST
বঙাইগাঁও : চৰকাৰৰ কোনোধৰণৰ নীতি-নিয়ম নমনাকৈ নীতি বৰ্হিভূত চলি আহিছিল বঙাইগাঁওৰ মালেগড়ৰ ইশ্বাআতুল উলুম মাদ্ৰাছাতুল বানাত ছোৱালী মাদ্ৰাছাখন ৷ বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য ৷
ইশ্বাআতুল উলুম মাদ্ৰাছাতুল বানাত ছোৱালী মাদ্ৰাছাখনত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত এজন মৌলৱীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ এই অভিযোগৰ পাছতেই মঙলবাৰে নিশা অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকে ক্ষোভিত হৈ মাদ্ৰাছাখনৰ আচবাব ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ ইফালে এই বিষয়ে অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত অভয়াপুৰী সমজিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ লগতে আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ মাদ্ৰাছাখন ছীল কৰি দিয়ে ৷
আনহাতে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰি অভিযুক্ত মৌলবী আমিনুল ইছলামে পলায়ন কৰে ৷ অৱশ্যে মাদ্ৰাছাখনৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী তথা প্ৰধান শিক্ষক ওমৰ ফাৰুকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ বুধবাৰে পুনৰ আৰক্ষীৰ এক উচ্চস্তৰৰ দলে মাদ্ৰাছাখন পৰিদৰ্শন কৰে ৷ বঙাইগাঁও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তোৱে ইটিভি ভাৰত অসমক কয়, "চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ নীতি-নিয়ম নমনাকৈ নীতি বৰ্হিভূত মাদ্ৰাছাখন চলাই থকা হৈছিল ৷ চৰকাৰী কোনো নিয়মেই মনা নাছিল মাদ্ৰাছাখনে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মাদ্ৰাছাখন যদি বিদ্যালয় হিচাপে চলোৱা হয়, তেন্তে প্ৰযোজ্য চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা অনুমতি বা পঞ্জীয়ন ল'ব লাগিব ৷ ইশ্বাআতুল উলুম মাদ্ৰাছাতুল বানাত ছোৱালী মাদ্ৰাছাখনৰ পঞ্জীয়ন ম্যাদ কেতিয়াবাই উকলি গৈছিল ৷ শিশুৰ সুৰক্ষা, অগ্নি-নিৰাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি আৰু প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব । এই মাদ্ৰাছাখনৰ একো আন্তঃগাঁথনি নাছিল ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "যদি সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা (প্ৰাথমিক বা মাধ্যমিক) দিয়া হয়, তেন্তে শিক্ষা বিভাগ আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ (Right to Education) সম্পৰ্কীয় প্ৰযোজ্য নিয়মসমূহ মানিব লাগিব । কিন্তু এই মাদ্ৰাছাখনে একো মানি চলা নাছিল ৷ কেৱল কোৰআন বা ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়া মক্তব/মাদ্ৰাছাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নিয়ম ইয়াৰ প্ৰকৃতি, আকাৰ আৰু কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে; কিন্তু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইন মানি চলাটো প্ৰয়োজন ।"
অভয়াপুৰী সমজিলাৰ আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে লগতে পলাতক মৌলবী আমিনুল ইছলামৰ সন্ধানতো অভিযান চলাইছে ৷
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত বিভিন্ন স্থানত চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে চৰকাৰী নীতি নিয়ম ভংগ কৰি এতিয়াও একাংশ মাদ্ৰাছা চলি আছে ৷ প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিয়মীয়া পঞ্জীয়ন বা বৈধ অনুমতি নোলোৱাকৈ একাংশ মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক এইদৰেই প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক : মৌলবীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ, মাদ্ৰাছাত ওলমিল তলা