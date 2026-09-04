শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী : শংকৰদেৱৰ অনন্য সৃষ্টি মাহ-প্ৰসাদৰ গুৰুত্ব
অসমীয়া সমাজত নাম-প্ৰসংগ বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়োৱা হয় মাহ-প্ৰসাদ । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কিয় এই মাহ প্ৰসাদ অসমীয়া সমাজলৈ আনিছিল ?
Published : September 4, 2026 at 7:03 AM IST
কলিয়াবৰ : ভাদ মাহ উপলক্ষে অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰতে দিনে-ৰাতিয়ে এতিয়া নাম-প্ৰসংগ চলি আছে । এই নাম-প্ৰসংগৰ অন্যতম অংগ হৈছে মাহ-প্ৰসাদ । আচলতে অসমৰ নামঘৰ, সত্ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভগৱানক উদ্দেশ্যি নিবেদন কৰা এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰম্পৰাগত নৈবেদ্য বা প্ৰসাদ হৈছে এই মাহ-প্ৰসাদ । কিন্তু এই মাহ-প্ৰসাদৰ সৃষ্টি বা ধাৰণা কোনে আনিছিল ?
অসমত এই মাহ-প্ৰসাদৰ সৃষ্টি আৰু ধাৰণাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অনন্য আৰু যুগান্তকাৰী । কেৱল এক ধৰ্মীয় নৈবেদ্য হিচাপেই নহয়, তেওঁ মাহ-প্ৰসাদক সমাজ সংস্কাৰ, অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ এক অপূৰ্ব মাধ্যম হিচাপেও গঢ়ি তুলিছিল । অসমীয়া সমাজলৈ মাহ-প্ৰসাদৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষজনাই সামাজিক সমতা আৰু বৈষম্য দূৰীকৰণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছিল ।
কিয়নো তাৰ পূৰ্বে অসমৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা পূজা-অৰ্চনাত উচ্চ-নীচ বা জাতিভেদ প্ৰথাৰ প্ৰভাৱ তীব্ৰ আছিল । শংকৰদেৱে একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰি নামঘৰত মাহ-প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা আৰু বিতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ বিপ্লৱ আনিছিল ।
নামঘৰত ধনী-দুখীয়া, বাহ্মণ-চণ্ডাল সকলোৱে একেলগে বহি একেটা পাত্ৰ বা কলপাতৰ পৰা মাহ-প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ নিয়ম কৰিলে । প্ৰসাদ বিতৰণৰ সময়ত 'সবাহৰ ভকতক' ঈশ্বৰৰ ৰূপ বুলি গণ্য কৰা হয়, যিয়ে সমাজত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় কৰিলে । শংকৰদেৱৰ পূৰ্বৰ সমাজত দেৱী পূজা বা অন্যান্য পূজা-যজ্ঞত বলি-বিধান, পশু হত্যা আৰু ব্যয়বহুল সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন আছিল ।
শংকৰদেৱে জীৱ-হত্যা আৰু ব্যয়বহুল ব্যৱস্থাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । তাৰ বিকল্প হিচাপে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অহিংস আৰু প্ৰাকৃতিক উপাদান যেনে - কেঁচা মাহ, ফল-মূল, ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ এই সাত্বিক পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিলে । ইয়াৰ ফলত আটাইতকৈ দুখীয়া মানুহজনেও অতি সহজে ঈশ্বৰৰ চৰণত নৈবেদ্য আগবঢ়াব পৰা হ'ল ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কেৱল ধৰ্মগুৰুৱেই নাছিল, তেওঁ আছিল এজন দূৰদৰ্শী বিজ্ঞানী আৰু স্থপতি । মাহ-প্ৰসাদৰ উপাদানসমূহ বাছনি কৰাৰ আঁৰত তেওঁৰ গভীৰ স্বাস্থ্যজ্ঞান ফুটি উঠিছিল । জুইত ৰন্ধা খাদ্যৰ তুলনাত কেঁচা তিওৱা মাহ-বুট আৰু ফল-মূলত ভিটামিন আৰু প্ৰটিনৰ মাত্ৰা বহুত বেছি থাকে । নাম-প্ৰসংগ বা ভাওনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ পিছত ই শৰীৰলৈ তৎক্ষণাৎ শক্তি ঘূৰাই আনে । প্ৰসাদত দিয়া কেঁচা আদা আৰু নিমখে গেছ-অম্লতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । নাৰিকলে পিত্ত ক্ষয় কৰে ।
অসমৰ সেমেকা জলবায়ুত এনে কেঁচা অঙ্কুৰিত মাহে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বহুত বঢ়ায় । শংকৰদেৱে মাহ-প্ৰসাদত কোনো বিদেশী বা বাহিৰৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল । ইয়াৰ ফলত অসমীয়া সমাজত মগু মাহ, মাটি মাহ, কুঁহিয়াৰ, কল, তামোল-পাণ আদিৰ খেতি কৰাৰ প্ৰৱণতা বাঢ়িছিল ।
ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমৰ কৃষি নিৰ্ভৰ অৰ্থনীতিক এক পৰোক্ষ সুৰক্ষা আৰু উদগনি যোগাইছিল । সংক্ষেপতে ক'বলৈ গ'লে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মাহ-প্ৰসাদৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিক এক অহিংস ধৰ্মীয় পৰিচয়, পুষ্টিকৰ খাদ্যভ্যাস আৰু ভেদাভেদহীন সমাজ ব্যৱস্থা উপহাৰ দি গ'ল ।
জন্মাষ্টমীৰ বিশেষ মাহ-প্ৰসাদ 'মহাপ্ৰসাদ'
অসমৰ আধ্যাত্মিক আৰু বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ মাহ-প্ৰসাদৰ এক অতি অনন্য আৰু গভীৰ গুৰুত্ব আছে । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা একশৰণ নামধৰ্মত কৃষ্ণই হৈছে একমাত্ৰ উপাস্য দেৱতা । সেয়েহে কৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ অৰ্থাৎ জন্মাষ্টমীৰ দিনা নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহত আগবঢ়োৱা মাহ-প্ৰসাদৰ আধ্যাত্মিক, সামাজিক আৰু স্বাস্থ্যগত বিশেষত্বসমূহ লক্ষণীয় ।
কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী বৰভকতি সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া শ্বাৱন মহন্তই এই সন্দৰ্ভত কয়, "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুজনা গুৰুৰ তিৰোভাৱ তিথি, শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী তিথিৰ বাবে অসমীয়া সমাজ জীৱনত এই মাহটো অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । ভাদ মাহৰ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ মাহ-প্ৰসাদৰ বিশেষত্ব আছে । 'যতেক সুকৃতি মানে কৃষ্ণত অৰ্পিব' ।
পূৰ্ণ ব্ৰহ্মলৈ উৎসৰ্গিত 'মহাপ্ৰসাদ' সাধাৰণ দিনৰ নাম-প্ৰসংগত আগবঢ়োৱা প্ৰসাদতকৈ জন্মাষ্টমীৰ দিনাৰ নৈবেদ্যক অধিক ভক্তিভাৱেৰে গ্ৰহণ কৰা হয় । যিহেতু ভগৱান কৃষ্ণ স্বয়ং ধৰাত অৱতীৰ্ণ হোৱা দিন, সেয়েহে এই পবিত্ৰ তিথিত ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পিত মাহ-প্ৰসাদক সাধাৰণ খাদ্য বা প্ৰসাদ বুলি নাভাবি 'মহাপ্ৰসাদ' অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ সাক্ষাৎ কৃপা বা আশীৰ্বাদ বুলি গণ্য কৰা হয় ।"
জন্মাষ্টমীৰ দিনা ভক্তসকলে দিনটো সম্পূৰ্ণ বা আংশিক উপবাসে থাকি মাজনিশা কৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছতহে পূজা বা নাম সামৰে । দীৰ্ঘসময় ধৰি উপবাসে থকাৰ পিছত শৰীৰত তৎক্ষণাৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা কেঁচা মগু-মাটি মাহ, বুট, আদা আৰু থলুৱা ফলেৰে সমৃদ্ধ মাহ-প্ৰসাদে শৰীৰক কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন আৰু শক্তি প্ৰদান কৰে । ইয়াত থকা কেঁচা আদা আৰু নিমখে খালী পেটত হ'ব পৰা গেছ পলকতে দূৰ কৰে । সেয়েহে উপবাস ভাঙিবলৈ ইয়াক আটাইতকৈ উপযুক্ত আৰু বৈজ্ঞানিক খাদ্য বুলি ধৰা হয় ।
দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত জন্মাষ্টমীত মাখন-মিছৰি, চানা বা নানাবিধ লাড়ু দিয়াৰ পৰম্পৰা আছে । কিন্তু অসমত ইয়াৰ লগত এক থলুৱা মাত্ৰা যোগ হয় । জন্মাষ্টমীৰ শৰাইত কেঁচা মাহ-বুটৰ উপৰিও অসমৰ থলুৱা কল, নাৰিকল, ৰবাব টেঙা, কুঁহিয়াৰ আদিৰে সজাই পৰাই তোলা হয় । ইয়াৰ উপৰিও বহু ঠাইত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভকত-আয়তীসকলে কেঁচামিঠৈ আৰু পকামিঠৈ প্ৰস্তুত কৰি শৰাইত আগবঢ়ায়, যিটো অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ এক বিশেষত্ব ।
অসমৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাত ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ তিথিটো অত্যন্ত পবিত্ৰ । যিহেতু এই উৎসৱটো ভাদ মাহত (সাধাৰণতে আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰ) পৰে, সেইবাবে এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃতিৰ বুকুত উপলব্ধ হোৱা কেইবাবিধো নতুন আৰু ঋতু অনুযায়ী প্ৰথম ওলোৱা ফল ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত বিশেষভাৱে আগবঢ়োৱা হয় । ওপৰত উল্লেখ কৰা ফলকেইটাৰ লগতে জন্মাষ্টমীৰ নিশা মাহ-প্ৰসাদৰ শৰাইখনত মূলতঃ নতুন ফল আৰু উপকৰণসমূহ দিয়া হয় । ভাদ মাহত ৰবাব টেঙা পৈণত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে । এই দিনটোত শৰাইত ৰবাব টেঙা দিয়াটো এক পৰম্পৰা ।
ইয়াৰ টেঙা-মিঠা সোৱাদে উপবাসৰ পিছত শৰীৰক সতেজ কৰে । গছৰ পৰা নতুন কেঁচা আৰু পৈণত তামোল (নতুন তামোল) ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়োৱা হয় । অসমীয়া সংস্কৃতিত তামোল-পাণ অবিহনে কোনো ধাৰ্মিক, মাংগলিক কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহয় । ভাদ মাহৰ পৰাই কুঁহিয়াৰ খাব পৰা হয় । শৰাইখনত কুঁহিয়াৰৰ বাকলি গুচাই সৰু সৰু টুকুৰা (ফাল) কৰি দিয়া হয় । বহু অঞ্চলত এই সময়ত গছত অহা নতুন আমলখি বা অমৰাৰ দৰে টেঙা-কেহা ফলৰ টুকুৰাও শৰাইত স্থান পায় । কল বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে পোৱা যায় যদিও কল জন্মাষ্টমীৰ শৰাইৰ বাবে আটাইতকৈ পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
প্ৰসাদৰ শৰাইখনৰ সৈতে সদায় এযোৰ বা তাতকৈ অধিক তামোল আৰু পাণ আগবঢ়াব লাগে । অসমীয়া সংস্কৃতিত তামোল-পাণ হৈছে সন্মান আৰু ভক্তিৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতীক । ঈশ্বৰৰ ওচৰত অপৰাধ মৰিষণ কৰিবলৈ আৰু ভকতক সেৱা জনাবলৈ তামোল-পাণ অপৰিহাৰ্য । এই তামোল-পাণ জন্মাষ্টমীৰ দিনা নতুন কোমলীয়া তামোল গছৰ পৰা পাৰি কাটি ঠুৰীয়া বান্ধি কৃষ্ণ গোঁসাইৰ চৰণত আগবঢ়োৱা হয় । জন্মাষ্টমীৰ দিনা নামঘৰসমূহত সমগ্ৰ গাঁৱৰ বা অঞ্চলটোৰ ৰাইজ একত্ৰিত হয় ।
প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা অহা মাহ, বুট আৰু ফল-মূলসমূহ নামঘৰত একেলগে ধুই, এই প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰা হয় । এই সামূহিক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে সমাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু একতাৰ এনাজৰী অধিক কটকটীয়া কৰে । নাম-প্ৰসংগৰ অন্তত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ সকলোৱে একেলগে বহি এই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে । সংক্ষেপতে ক'বলৈ গ'লে জন্মাষ্টমীৰ মাহ-প্ৰসাদ কেৱল এটা ধৰ্মীয় নিয়ম নহয়; ই হৈছে ভক্তি, ত্যাগ, অসমীয়া থলুৱা কৃষ্টি আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ ।
অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু নামঘৰীয়া পৰম্পৰাত মাহ-প্ৰসাদৰ শৰাই সজোৱা আৰু ইয়াৰ ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মসমূহ অত্যন্ত পবিত্ৰ আৰু শৃংখলাবদ্ধ । ভগৱানৰ চৰণত ভক্তিভাৱেৰে নৈবেদ্য আগবঢ়াবলৈ নামঘৰীয়া পৰম্পৰাত কিছুমান সুনিৰ্দিষ্ট নিয়ম পালন কৰা হয় ।
কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই গুৰুজনা আৱিষ্কৃত মাহ-প্ৰসাদৰ বিষয়ে এনেদৰে কয়, "মাহ-প্ৰসাদ অসমীয়া সমাজৰ কেৱল এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই নহয়, ই এক অত্যন্ত বিজ্ঞানসন্মত আৰু স্বাস্থ্যবৰ্ধক সুষম খাদ্য । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচলন কৰা এই মাহ-প্ৰসাদত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় সকলোবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পুষ্টি আৰু ভিটামিন পোৱা যায় । মাহ-প্ৰসাদত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু সেইবোৰৰ পৰা পোৱা পুষ্টি উপাদানসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বুট আৰু মগুমাহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন আৰু কাৰ্ব'হাইড্ৰেট পোৱা যায়, যিয়ে শৰীৰক শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু মাংসপেশী গঠনত সহায় কৰে । ইয়াত থকা আঁহ বা ফাইবাৰে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে । ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ যেনে- ইয়াত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন কে, ফলেট, আইৰণ, কেলচিয়াম, পটাচিয়াম, জিংক আৰু মেংগানিজ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ।
আইৰণে শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । আদাত থকা ঔষধি গুণ আৰু 'জিঞ্জাৰল' নামৰ উপাদানে খাদ্য হজম হোৱাত বিশেষ সহায় কৰে । ই শৰীৰৰ বিষ কমায় আৰু গেছৰ সমস্যা দূৰ কৰে । নাৰিকলে শৰীৰক প্ৰয়োজনীয় সুস্থ চৰ্বি আৰু শক্তি যোগান ধৰে ।
আনহাতে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বিৰল এইবিধ প্ৰসাদ অতি পুষ্টিকৰ খাদ্য যদিও ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ হোৱা নাই । ই কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ । এই মাহ-প্ৰসাদৰ যদি পেটেণ্ট কৰা হয়, ই এক বিশ্বজনীন সমাদৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত কোনো সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে ।"
বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক ফল-মূল যেনে -কল, কুঁহিয়াৰ, কমলা, তিয়ঁহ, আপেল আদিত থকা প্ৰাকৃতিক চেনি আৰু শৰ্কৰাই শৰীৰক তৎক্ষণাৎ শক্তি প্ৰদান কৰে । কলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পটাচিয়াম থাকে । কমলা, ৰবাব টেঙা আৰু মধুৰীআম আদি ফলবোৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আৰু কেৰোটিন থাকে, যিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, ছাল আৰু চুলি সুস্থ ৰাখে ।
প্ৰসাদৰ উপকৰণৰ থলুৱা ব্যৱসায় অসমৰ গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধ-চহৰীয়া অৰ্থনীতিত এক অতি লাভজনক আৰু বহনক্ষম ব্যৱসায়িক সুযোগ । যিহেতু অসমীয়া সমাজত প্ৰতিখন ঘৰতে নাম-প্ৰসংগ, বিয়া-সবাহ আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নিতৌ অনুষ্ঠিত হৈ থাকে, সেয়েহে এই সামগ্ৰীবোৰৰ চাহিদা বজাৰত বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে থাকে ।
গতিকে মাহ-প্ৰসাদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপকৰণসমূহৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো পক্ষই গুৰুত্ব দিলে, ব্যৱসায়িক লাভৰ লগতে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিতো যোগাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
ছাকু বাই : ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাতৃস্নেহৰ বিৰল নিদৰ্শন ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ