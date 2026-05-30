জীৱনদায়িনী ঔষধৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ : জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক, কি কয় ঔষধ বিক্ৰেতাই?

জীৱনদায়িনী ঔষধৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ : জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক, কি কয় ঔষধ বিক্ৰেতাই?
অত্যাৱশ্যকীয় জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাক জুৰুলা কৰিছে ৷ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ আৰু ইন্ধনৰ মূল্য়বৃদ্ধিৰ ফলত সকলো সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷
Published : May 30, 2026 at 6:00 PM IST
গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰি আহিছে ৷ বিশেষকৈ মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধই ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আৰু জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ ইয়াৰ ফলত পেট্ৰ’লিয়ামৰ মূল্যবৃদ্ধি, এলপিজি ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ লগতে অসমৰ চাহকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী ৰপ্তানিত সমস্যাই দেখা দিছে ৷ ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগে লগে সকলো সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে তেল কোম্পানীসমূহে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ৷ বিগত কেইদিনত পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ তিনিবাৰকৈ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷ ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিবহণ খণ্ড আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত পৰিছে ৷
ইফালে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী, পেট্র’লজাত সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঔষধৰ বজাৰখনত ৷ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী তথা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অত্যাৱশ্যকীয় জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক জুৰুলা কৰিছে ৷ পাইকাৰী মূল্য সূচকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ভেষজ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰাধিকৰণে প্ৰতি বছৰে ঔষধৰ মূল্য সংশোধনী ঘটায়, যাৰ ফলত মধুমেহ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ আদি বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷
অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ যেনে ডায়েবেটিছ, প্ৰেছাৰ, কেঞ্চাৰ, হাঁপানী, হৃদৰোগ, যকৃতৰ ৰোগ আদিকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে ৷ কেৱল ঔষধেই নহয় ঔষধৰ লগতে অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্ৰী তথা চাৰ্জাৰীৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ছাত্র সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রত ৰাইজে নিজৰ বাজেট কম-বেছি পৰিমাণে কৰ্তন কৰিব পাৰে যদিও প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ ক্ষেত্রত সেয়া সম্ভৱ নহয় ৷ এবেলা নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰি যদিও বেমাৰ হ'লে ঔষধ নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি ৷ তেনেস্থলত ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন ক্রমান্বয়ে দুর্বিষহ কৰি তুলিছে ৷ বিগত দুই-তিনি মাহত ঔষধৰ দাম ৫ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ ঔষধেই জীৱনদায়িনী তথা নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ৷
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ এজন ঔষধ বিক্ৰেতাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাটো নতুন কথা নহয় ৷ বিগত কিছু মাহৰ পৰা ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ অৱশ্যে মাজতে টেক্স কমোৱা বাবে কমিছিল যদিও পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৷ ক্ৰনিক ৰোগৰ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'লে গ্ৰাহকেও আমাক প্ৰশ্ন কৰে ৷ যোৱা মাহত ইমান আছিল, এই মাহত ইমান বেছি কিয় হ'ল ৷ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'লে সাধাৰণ লোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় ৷ আমাৰো বেয়া লাগে ৷ নিয়মীয়াকৈ প্ৰয়োজন হোৱা বহু ঔষধৰে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷ শতাংশ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে কিছুমান ঔষধৰ মূল্য ১২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷"
আন এজন ফাৰ্মাচিষ্টে কয়, "ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে আমাৰো অসুবিধা হয় ৷ গ্ৰাহকৰো বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হয় ৷ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস হ'লে ভাল হয় ৷ বিগত সময়ত ঔষধৰ যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷ ৫ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ কিছুমান ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷"
আন এজন ঔষধ বিক্ৰতাই কয়, "বহু প্রচলিত লিভাৰৰ ঔষধ 'ইউডিলিভ ৩০০'ৰ তিনিমাহৰ পূৰ্বে ১৫টা টেবলেটৰ দাম আছিল ৮৩৯ টকা ৷ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ দাম ১০১৬ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ঠিক সেইদৰে সকলোৱে সততে ব্যৱহাৰ কৰা পেণ্ট’চিড-৪০ নামৰ গেছৰ ঔষধটোৰ ১৫টা টেবলেটৰ দাম তিনি মাহ পূর্বে আছিল ১৮১ টকা আৰু আজি তাৰিখত মূল্য হৈছে ১৯৫ টকা ৷ আনকি পেন ৪০ নামৰ সাধাৰণ গেছৰ ঔষধবিধ মূল্য মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত ১৭৫ টকাৰ পৰা ১৯২ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আগতে জীৱনদায়িনী ঔষধ হিচাপে ডায়েবেটিছ, ব্লাড প্ৰেছাৰ, থাইৰইড, লিভাৰ আদি বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধৰ দাম চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া ইয়াৰে বহু ঔষধৰ যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ ডায়েবেটিছৰ অন্যতম বেছি চাহিদা থকা ট্রেজেণ্টা-৫ নামৰ ঔষধটোৰ ১০টা টেবলেট দাম ২-৩ মাহৰ ভিতৰতে ৩১৭ টকাৰ পৰা ৩৪৮ টকালৈ বৃদ্ধি পালে ৷ সেইদৰে হৃদৰোগৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔষধ ষ্টেমল’বিটাৰ মূল্য ২৪৯ টকাৰ পৰা ২৭৪ টকালৈ বৃদ্ধি পালে ৷"
ইফালে ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছোচিয়েচন অৱ আছামৰ কোষাধ্যক্ষ কৌস্তৱ কুমাৰ গুহৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ঔষধৰ মূল্যৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যৱস্থা আছে ৷ নেচ'নেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটি'য়ে (NPPA) ঔষধৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ ঔষধৰ মূল্য কম আৰু বেছি হৈ থাকে ৷ বহুকেইটা দিশ ইয়াত নিৰ্ভৰ কৰে ৷"
কেঁচামালৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় ৷ লাখ লাখ প্ৰডাক্ট আছে ৷ কোন প্ৰডাক্টৰ কিমান বাঢ়িছে আৰু কিমান কমিছে কৈ দিয়া টান ৷ মাজতে টেক্স কমাই দিয়া বাবে কমিছিল যদিও এতিয়া পুনৰ আগৰ দৰেই হৈ পৰিল ৷ ঔষধৰ মূল্য চৰকাৰীভাৱেই কৰা হয় ৷ চৰকাৰী নিয়ন্ত্রণৰ যোগেদি ঔষধৰ মূল্য কম-বেছি হয় ৷ ভাৰতৰ এইটো এনে এটা উদ্যোগ যিটো উদ্যোগৰ মূল্য চৰকাৰীভাৱে নিয়ন্ত্রণ হয় ৷ ঔষধৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে ৷ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যদিও আমাৰ দেশত ঔষধৰ মূল্য অন্য দেশতকৈ বহুত কম ৷" গুহই লগতে কয় ৷
মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয়কৈ পৰিছে ৷ মূদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ ডলাৰ আৰু টকাৰ তাৰতম্যৰ প্ৰভাৱ ঔষধৰ ক্ষেত্রখনতো পৰিছে ৷ ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে সকলো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ অৱশ্যে আমাৰ দেশত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পৰা নাই ৷ সকলো অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যদিও বহুত বেছি হোৱা নাই ৷ বাহিৰৰ পৰা অহা মলিকুলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বাবে কিছুমান ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে ৷ ইনচুলিনৰ দাম কমিলে ভাল হ'ব ৷ ইনচুলিনৰ দাম যথেষ্ট বেছি ৷ কেঞ্চাৰৰ ঔষধৰ দাম অলপ কমাইছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ঔষধৰো দুটা ভাগ আছে ৷ এটা হৈছে ভাগ-ওৱান আৰু এটা হৈছে ভাগ-টু ৷ ভাগ-ওৱানত হৈছে যিবোৰৰ মূল্য চৰকাৰে নিয়ন্ত্রণ কৰে ৷ যিবোৰ জীৱনদায়িনী ঔষধ ৷ যাৰ মূল্য চৰকাৰে নিয়ন্ত্রন কৰে ৷ আমহাতে ভাগ-টু আন ঔষধসমূহ থাকে আৰু যিবোৰ চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে ৷ সেইবোৰ কোম্পানীয়ে থিক কৰে ৷"
লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত বৰ্ষৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত প্ৰায় ৯০০ বিধ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি কার্যকৰী কৰা হৈছিল ৷ মধুমেহ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, সংক্ৰমণৰ চিকিৎসাজনিত ঔষধকে ধৰি ভালেসংখ্যক ঔষধৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ভেষজ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰাধিকৰণে পাইকাৰী মূল্য সূচকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই ঔষধসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল ৷
